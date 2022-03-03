Російська агресія розхитує міжнародні ринки

Весь світ завмер у заціпенінні від того, як швидко сусідня держава може розгорнути війну та почати від безсилля знищувати житлові квартали та вбивати мирних жителів.

Залишимо за кадром мотиви, протистояння НАТО-Росія, міркування про те, як давно хтось міг знати про те, що це станеться, хто показав себе сміливцем, а хто — зрадником.

У цей непростий для нашої країни час головне – не дозволити ворогові викликати паніку та позбавити людей єдності, а світлі уми країни – розсудливості та здатності приймати виважені рішення.

Вплив на глобальну економіку

Прямі торговельні зв'язки Росії з Європою та США досить невеликі (0,6% ВВП) та (0,4% від експорту та 0,8% імпорту) відповідно.

Для Європейської економіки найбільш відчутними будуть санкції та обмеження постачання енергоресурсів, оскільки Росія постачає близько 40% природного газу та 24% нафти від загального обсягу імпорту.

Вищі ціни на енергоресурси вплинуть на інфляцію, купівельну спроможність і рентабельність у корпоративному секторі.

Для США війна Росії в Україні найбільше впливає на енергетичний сектор, оскільки з моменту вторгнення нафту сорту Brent зросла на 15%, що вплинуло на ціноутворення місцевої нафти West Texas Intermediate Oil.

В іншому торгові взаємозв'язки США з Росією досить невеликі (у корпоративному секторі інвестиції становлять 0,2%), що при бажанні та рішучості (якщо залишити поза рамками політичну складову) дозволяє нарощувати санкційний тиск.

Що станеться із російською економікою? Наскільки болючими є санкції?

Військове вторгнення в Україну викликало справедливе обурення провідних економік світу.

Відверта недипломатична брехня Путіна президенту Франції та іншим ключовим політикам Європи поставила Францію та Німеччину у позицію слабких та наївних політиків, що на світовій арені є неприпустимим.

Як наслідок – були приведені в дію санкції для фінансового сектору (виключення їх системи SWIFT для низки банків РФ, вибіркове припинення обслуговування системами Mastercard та Visa, заборона постачання валюти євро тощо), персонально щодо російських олігархів, активи яких були заморожені у низці країн, щодо Північного Потоку-2, Центробанку, суверенного боргу, прямих інвестицій, щодо високотехнологічного експорту та ключових індустрій.

Через це фондовий ринок Росії бояться відкривати для торгів, оскільки багато "блакитних фішок", які також торгуються на Лондонській біржі, перетворилися на "penny stocks" (компанії, акції яких коштують менше долара): акції "Газпрому", "Сбербанку" та "Новатека" з початку вторгнення в Україну знецінилися більш ніж на 99%!

Крім того, на тлі падіння курсу рубля (більш ніж на 36% на міжбанку) очевидці відзначають, що поступово в Росії формується два обмінні курси – офіційний, і реальний, який місцями відрізняється від офіційного на десятки відсотків.

Це може спричинити сплеск популярності криптовалют як платіжного засобу, оскільки децентралізація дозволяє долати банківські обмеження та санкції. Але це прямий шлях відходу економіки в тінь та суттєвий удар по ВВП.

Варто зазначити, що санкції працюють лише за умови їхньої широкості та глибини проникнення, оскільки залишаються країни, що займають нейтральну чи лояльну позицію, так і корпорації, які продовжують закуповувати сировину у країни-агресора.

У такій ситуації продовження санкційного тиску може бути суттєвим аргументом на користь початку дипломатичних переговорів.

Як це позначиться на ринку товарних активів?

На ринку товарних активів пряма реалізація глобальних ризиків позначилася на цінах на зернові – у міру вторгнення ціни на пшеницю та кукурудзу зростали так активно, що біржа призупиняла торги.

Зараз ціни на кукурудзу близькі до максимумів 2012 року, а пшениця з ціною понад 11 доларів за бушель досягла історичних максимумів.

Серед енергоресурсів зросла ціна на нафту, а ціни на європейський газ TTF поступово наближаються до грудневих максимумів, коли постачання газу до Європи було скорочено.

На тлі сталого попиту і холодної погоди, висока ймовірність того, що ціни на TTF залишаться вище 150-160 EUR/MWh.

Істотно зросли ціни на сталевий лом, в окремих регіонах, наприклад – Туреччини, ціни на сталевий лом досягли історичних максимумів, оскільки чорноморські поставки тимчасово припинені, що призвело до зростання цін у найближчого постачальника.

Чи є надія на швидке відновлення української економіки після перемоги?

Хід розвитку подій та тривалість війни в Україні зумовить те, наскільки багато часу знадобиться на відновлення економіки.

На жаль, майбутнє економіки України зараз визначається не економічними, як геополітичними факторами, а також готовністю світової спільноти та наддержавних об'єднань надавати фінансову підтримку.

З погляду оцінок та патріотичних спонукань, багато інвесторів цікавляться, чи не час купувати ОВДП чи єврооблігації за настільки низьких цін – за найконсервативнішими з яких середня дохідність до погашення становить понад 30%.

З одного боку, це є логіка за умови, що Росія здійснить виведення військ найближчим часом. Будь-які тимчасові ризики закладатимуться у ціну облігацій, навіть інвесторам варто уникати короткострокових облігацій з високою волатильністю цін та загрозою реструктуризації.

У зв'язку з множинними невизначеностями щодо зростання ВВП в Україні, варанти ВВП, за якими найближчим часом виплата купона не прогнозується, привабливі меншою мірою, ніж боргові інструменти.

Як війна в Україні позначилася на фондовому ринку?

Глобально найбільше війна в Україні позначилася на акціях компаній, бізнес яких безпосередньо пов'язаний з Україною чи Росією або в яких вони побічно впливають на ціноутворення товарів чи послуг.

Серед них споживчий сектор – Philip Morris International, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, PepsiCo, Estee Lauder та ін.

Серед секторів фондового ринку США можна відзначити індустріальний сектор, матеріали та будівництво, а також компанії з великою часткою продажу в Європі (Booking, Cooper Companies, DXC Technology та багато інших).

Окремо варто відзначити компанії секторів оборонної промисловості США, які на тлі війни в Україні зросли на 10-20% (Lockheed Martin, Maxar, Northrop Grumman).

Це стосується труднощів морської логістики та її подорожчання - знайшло відображення в акціях компаній, що займаються контейнерними перевезеннями (Scorpio Tankers, Ardmore Shipping, Teekay Tankers) — в діапазоні 10-30%

Для ринку США незважаючи на волатильність та численні невизначеності, історично геополітичні ризики створювали можливості для покупок: Війна в Перській затоці 1990, Ірак у 2003, Крим у 2014.

Багато фондових індексів США вже перебувають у стані корекції (на 8-15%), що лише посилює аргументи на користь акумулювання позицій. Крім цього, формування консенсусу щодо ймовірності та розміру підвищення процентної ставки в березні призводить до того, що все більше макро-ризиків закладено в ціні, що зазвичай є хорошим драйвером для зростання фондового ринку в цілому.