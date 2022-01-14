Шість головних напрямків для інвестування в Україні

Уже на початку 2022 року аналітики ринку прогнозують турбулентність економіки, а в інвесторів переважають девальваційні настрої.

Тим не менше, надійні інструменти інвестування в Україні існують, а їхній вибір доволі різноманітний, аби сформувати різні інвестиційні портфелі та диверсифікувати ризики.

Раніше ми розглядали один з можливих інвестиційних портфелів. Капітал пропонувалося розділити порівну, частину вкласти в державні облігації, а за іншу поступово викуповувати акції індексного фонду американських акцій SPY.

Тоді, говорячи про облігації, акцент робився на гривневі облігації з коротким терміном обертання, аби можна було реагувати на зміну ситуації в країні. Нині ж, зважаючи на запит клієнтів на ризик та можливий ризик девальвації, розглянемо в порядку ранжування інструментів більш ризиковий портфель.

Отже, у які провідні шість інструментів можна вкластися у 2022 році?

Відразу попереджаю: викладений варіант портфеля більш ризикований, проте і потенційно більш дохідний. Усі інструменти, що будуть проаналізовані нижче, доступні для купівлі та зберігання в Україні.

Що входить у провідну шістку

Інвестиційні експерти у 2022 році пропонують розподілити інвестиційний капітал у співвідношенні 30 на 70. 30% варто спрямувати на викуп облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), а 70% інвестувати в американські акції.

ОЗДП номіновані в доларах, термін їх погашення не повинен перевищувати 2023-2024 років.

Зараз ставка за такими ОЗДП сягає 9%. Однак варто зважати на те, що конвертація грошей у валютні активи та збереження в них додає на ваш капітал ще й доларову інфляцію, але перестраховує від можливого обвалу гривні, про який дедалі частіше йдеться в аналітичних прогнозах на 2022 рік.

Суму, яку ми залишили із загального капіталу (70%) на інвестиції в акції іноземних компаній, краще розділити на дві частини (50% та 20%, мається на увазі процент від первинного інвестиційного капіталу).

Більшу спрямовуємо в стабільний загальний фонд, а за іншу купуємо акції окремих компаній з великими перспективами. Для надійної фондової інвестиції пропонуємо звернути увагу на купівлю фонду ETF S&P 500. До нього входять провідні американські компанії, що мають найбільшу капіталізацію.

Список фонду перевіряється щоквартально та змінюється, якщо акції певних компаній втрачають ліквідність. Диверсифікація інвестицій і тут допоможе вберегтися від ринкових коливань. Решту портфеля варто розподілити між компаніями зі світовими іменами: Amazon, Microsoft, Google, Meta.

Чому так – поговоримо трохи згодом. Тут варто ще зазначити, що всі наведені інструменти допущені НКЦПФР до торгів в Україні. З повним переліком інструментів можна ознайомитися на сайті регулятора.

Чим вигідний такий інструментарій інвестицій

ETF S&P 500 – уже диверсифікований інструмент, оскільки складається з 500 провідних компаній, що значно впливають на американську економіку.

Завдяки такій диверсифікації він менш волатильний, тобто не схильний до різкої зміни ціни за короткий проміжок часу, а отже – більш стабільний та надійний інструмент збереження і примноження коштів. Це означає, що різкий ріст чи падіння акцій певної компанії не надто вплине на загальний портфель.

З іншого боку, інвестування в окремі компанії є індивідуальною ринковою ідеєю, і підхід тут може бути персоналізованим, відповідно до уподобань інвестора.

Американських брендів, які мають потенціал для розвитку, безліч, причому в абсолютно різних галузях та напрямках. Проте не можна уникнути нинішніх реалій та тенденцій. Тому у 2022 році інвесторам рекомендується особливу увагу звернути на наявність у портфелі акцій IT-компаній.

Чому варто звернути увагу на Amazon, Microsoft, Google та Facebook

Amazon та Microsoft – компанії-гіганти, монополісти ринку, що посідають провідне місце у своїй сфері і розвиваються в напрямку інших послуг. Одна з них – хмарні зберігання даних, що нині набирають обертів.

Диджиталізація і раніше була невідворотним процесом для всіх сфер економіки, однак тотальний локдаун та переведення більшості працівників на віддалений формат роботи значно прискорили цей процес.

Світовий бізнес переходить у хмару, тому повноцінна робота через інтернет забезпечить сервісам Amazon та Microsoft лідерство у 2022 році та успішний розвиток у довгостроковій перспективі.

Google та Facebook, крім відносно низького показника коефіцієнта співвідношення за ціною акцій та потенційним прибутком (P/E – price to earnings), 28 та 24 відповідно, мають ще й неабиякі перспективи розвитку. Це означає, що їх акції в довгостроковій перспективі будуть тільки дорожчати.

А формування "Мета Всесвітів" уже стало першим кроком до створення ринку нового типу, де і Google, і Facebook явно посідатимуть не останні місця.

Обираючи компанії для інвестицій, варто ознайомитися з ринковою та економічною аналітикою, адже акції певних компаній можуть бути "перегріті".

Професійні трейдери давно очікують деякого падіння цін на ринку. Проте зміна індексу є не сигналом до виходу, а, скоріше, чудовою можливістю зайти в ринок за вигідною ціною. Коливання на ринку – звична річ, після довготривалого циклу росту завжди йде певне коригування показників.

Але який би інвестиційний портфель ви не взяли за основу у 2022 році, ніколи не забувайте диверсифікувати ризики. Це дасть можливість не тільки отримати більший прибуток при позитивному розгортанні подій, а й перестрахуватися від втрат, якщо реалізовуватиметься негативний сценарій.