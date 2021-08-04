Попереджаючи кризи: якою буде система гарантування вкладів завтра?

Відправною точкою усіх наших нинішніх та подальших перетворень є зміна законодавчої бази. Сьогодні Верховною радою розглядається одразу кілька ініціатив.

Зокрема, у цілому ухвалено закон, що розширює можливості представлення Фондом інтересів кредиторів у судах та в кінцевому підсумку вдосконалює механізми стягнення коштів з власників та пов’язаних осіб.

У першому читанні проголосований і довгоочікуваний законопроєкт, яким вирішується одразу кілька ключових питань розвитку банківської системи. Очікуємо, що уже до кінця року його буде прийнято і підписано президентом.

Відтак гарантована сума відшкодування за вкладами складе 400 тис грн, а з 1 січня 2023 року – 600 тис грн. І нарешті "Ощадбанк" стане банком-учасником Фонду. Це значить, що на вклади у державному банку поширюватимуться норми системи гарантування, яка на практиці довела свою ефективність.

Тільки за результатами кризи 2014-2017 років майже 2 мільйонам вкладників Фонд виплатив понад 90 млрд грн гарантованого відшкодування. І сьогодні має досвід та уміння протистояти будь-яким можливим кризам.

Крок другий – максимальна автоматизація всіх процесів

Коронакриза та запроваджені через неї обмеження довели ефективність інвестицій у ІТ-галузь.

Завдяки роботі в цьому напрямку, Фонду вдалося ні на день не зупинити ключові процеси під час оголошених локдаунів. Продаж активів, розрахунок з вкладниками та кредиторами, ліквідація банків тривали навіть тоді, коли всю роботу Фонду було переведено у дистанційний режим.

Цього вдалося досягнути ще і тому, що майже до автоматизму доведено ключові процеси в Фонді. Крім іншого, така автоматизація покликана максимально виключити людський фактор із процесів, де хоча б потенційно є корупційні ризики.

Колегіальність прийняття рішень та нульова толерантність до корупції – це наші ключові принципи. На цьому, як кажуть, стоїмо і стояти будемо!

Також Фондом було майже повністю змінено формат перевірок банків-учасників, які також проводяться віддалено.

Окрема частина нашої роботи – подальше удосконалення послуг, що надаються Фондом. Передусім йдеться про виплату гарантованого відшкодування за вкладами. Цей процес повинен бути максимально комфортним для вкладників і потребувати мінімум часо- та трудозатрат.

Сьогодні усі виплати Фонд уже здійснює через автоматизовану систему виплат. Кожен вкладник може сам вирішити коли і де отримати відшкодування.

Для цього достатнього звернутися у відділення одного з 11 банків-агентів, підключених до автоматизованої системи виплат. Та ми хочемо зробити цей процес ще доступнішим. І зараз працюємо над скороченням строків початку виплат до 7 робочих днів.

Крок третій – поширення гарантій на кошти, залучені небанківськими фінустановами

У наших стратегічних планах – поширення системи гарантування на всі установи, що мають право залучати кошти від населення.

Уже рік Національний банк здійснює нагляд за небанківськими фінансовими установами і за цей час цей ринок суттєво реформувався. Зараз ми працюємо над тим, аби уже з 2023 року поширити гарантії Фонду на кошти, залучені кредитними спілками.

Це незначне за обсягом завдання – близько 19 тисяч вкладників, які загалом довірили спілкам 1,4 млрд грн. Сьогодні разом із НБУ та самими спілками ми напрацьовуємо нормативно-правову базу та фіналізуємо модель майбутньої системи.

Наступним кроком має стати поширення гарантій на лайфові страхові компанії. Фонд проводить регулярні консультації з НБУ та ринком для відпрацювання оптимальної моделі, яка б враховувала останні європейські тенденції.

Для чого ці зміни і кому вони взагалі потрібні

Зараз Фонд гарантування вкладів починає новий етап свого розвитку. Банківська система є реформованою та стабільною. І наша мета – не допустити повторення потрясінь, подібних до 2014-2017 років.

Ми активно працюємо над імплементацією Директив ЄС, що дозволить нам, насамперед, запровадити систему раннього реагування і надалі запобігати неплатоспроможності банків.

Винагородою за це стане досягнення загальноєвропейського рівня гарантування вкладів – 100 тис. євро. В країнах ЄС високий рівень гарантованого відшкодування за вкладами можливий завдяки тому, що ймовірність настання банкрутства банку і виплат є мізерною.

Крім того, ми працюємо над підвищенням рівня поінформованості вкладників про їхні права та обов’язки. Вони можуть не знати про щоденну роботу та проблеми, з якими стикається Фонд.

Але ми повинні зробити усе, щоб кожен клієнт банку був упевнений: у межах гарантованої суми його кошти захищені. А Фонд гарантування вкладів разом із НБУ та самими банками зробить усе, аби підстав звертатися за відшкодуванням просто не було.