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Предупреждая кризисы: какой будет система гарантирования вкладов завтра?

Предупреждая кризисы: какой будет система гарантирования вкладов завтра?

Фонд гарантирования вкладов поставил себе цель достичь европейских стандартов гарантирования вкладов. Что нужно сделать, чтобы стратегическая цель стала достижимой перспективой? (укр.)
Среда, 4 августа 2021, 09:00
Светлана Рекрут
директор-распорядитель ФГВФЛ
>Крок перший – зміна законодавства

Відправною точкою усіх наших нинішніх та подальших перетворень є зміна законодавчої бази. Сьогодні Верховною радою розглядається одразу кілька ініціатив.

Зокрема, у цілому ухвалено закон, що розширює можливості представлення Фондом інтересів кредиторів у судах та в кінцевому підсумку вдосконалює механізми стягнення коштів з власників та пов’язаних осіб.

У першому читанні проголосований і довгоочікуваний законопроєкт, яким вирішується одразу кілька ключових питань розвитку банківської системи. Очікуємо, що уже до кінця року його буде прийнято і підписано президентом.

Відтак гарантована сума відшкодування за вкладами складе 400 тис грн, а з 1 січня 2023 року – 600 тис грн. І нарешті "Ощадбанк" стане банком-учасником Фонду. Це значить, що на вклади у державному банку поширюватимуться норми системи гарантування, яка на практиці довела свою ефективність.

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Тільки за результатами кризи 2014-2017 років майже 2 мільйонам вкладників Фонд виплатив понад 90 млрд грн гарантованого відшкодування. І сьогодні має досвід та уміння протистояти будь-яким можливим кризам.

Крок другий – максимальна автоматизація всіх процесів

Коронакриза та запроваджені через неї обмеження довели ефективність інвестицій у ІТ-галузь.

Завдяки роботі в цьому напрямку, Фонду вдалося ні на день не зупинити ключові процеси під час оголошених локдаунів. Продаж активів, розрахунок з вкладниками та кредиторами, ліквідація банків тривали навіть тоді, коли всю роботу Фонду було переведено у дистанційний режим.

Цього вдалося досягнути ще і тому, що майже до автоматизму доведено ключові процеси в Фонді. Крім іншого, така автоматизація покликана максимально виключити людський фактор із процесів, де хоча б потенційно є корупційні ризики.

Колегіальність прийняття рішень та нульова толерантність до корупції – це наші ключові принципи. На цьому, як кажуть, стоїмо і стояти будемо!

Також Фондом було майже повністю змінено формат перевірок банків-учасників, які також проводяться віддалено.

Окрема частина нашої роботи – подальше удосконалення послуг, що надаються Фондом. Передусім йдеться про виплату гарантованого відшкодування за вкладами. Цей процес повинен бути максимально комфортним для вкладників і потребувати мінімум часо- та трудозатрат.

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Сьогодні усі виплати Фонд уже здійснює через автоматизовану систему виплат. Кожен вкладник може сам вирішити коли і де отримати відшкодування.

Для цього достатнього звернутися у відділення одного з 11 банків-агентів, підключених до автоматизованої системи виплат. Та ми хочемо зробити цей процес ще доступнішим. І зараз працюємо над скороченням строків початку виплат до 7 робочих днів.

Крок третій – поширення гарантій на кошти, залучені небанківськими фінустановами

У наших стратегічних планах – поширення системи гарантування на всі установи, що мають право залучати кошти від населення.

Уже рік Національний банк здійснює нагляд за небанківськими фінансовими установами і за цей час цей ринок суттєво реформувався. Зараз ми працюємо над тим, аби уже з 2023 року поширити гарантії Фонду на кошти, залучені кредитними спілками.

Це незначне за обсягом завдання – близько 19 тисяч вкладників, які загалом довірили спілкам 1,4 млрд грн. Сьогодні разом із НБУ та самими спілками ми напрацьовуємо нормативно-правову базу та фіналізуємо модель майбутньої системи.

Наступним кроком має стати поширення гарантій на лайфові страхові компанії. Фонд проводить регулярні консультації з НБУ та ринком для відпрацювання оптимальної моделі, яка б враховувала останні європейські тенденції. 

Для чого ці зміни і кому вони взагалі потрібні

Зараз Фонд гарантування вкладів починає новий етап свого розвитку. Банківська система є реформованою та стабільною. І наша мета – не допустити повторення потрясінь, подібних до 2014-2017 років.

Ми активно працюємо над імплементацією Директив ЄС, що дозволить нам, насамперед, запровадити систему раннього реагування і надалі запобігати неплатоспроможності банків.

Винагородою за це стане досягнення загальноєвропейського рівня гарантування вкладів – 100 тис. євро. В країнах ЄС високий рівень гарантованого відшкодування за вкладами можливий завдяки тому, що ймовірність настання банкрутства банку і виплат є мізерною.

Крім того, ми працюємо над підвищенням рівня поінформованості вкладників про їхні права та обов’язки. Вони можуть не знати про щоденну роботу та проблеми, з якими стикається Фонд.

Але ми повинні зробити усе, щоб кожен клієнт банку був упевнений: у межах гарантованої суми його кошти захищені. А Фонд гарантування вкладів разом із НБУ та самими банками зробить усе, аби підстав звертатися за відшкодуванням просто не було.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Фонд гарантирования вкладов банк кредитный союз

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Экономическая правда
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