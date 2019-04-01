Чому українців рідко запрошують у наглядові ради?

В наблюдательные советы украинских компаний сейчас активно приглашают иностранцев, а вот украинцев в бордах можно сосчитать по пальцам.

Причина — острая нехватка кандидатов.

В Великобритании, где институт корпоративного управления развивается много десятилетий, количество кандидатов достигает десятков тысяч.

В Украине же людей такого уровня, имеющих релевантный опыт, — не более пары сотен.

Чтобы попасть во "вселенную" корпоративных директоров, Candidate Universe, украинцу необходимо четыре вещи.

Базовое образование

Сейчас появляется множество курсов, обучающих "на корпоративного директора", но теоретических знаний в данном случае недостаточно. Сorporate governance — это не о wow-эффекте и не о головокружительных кейсах. Это кропотливая, последовательная и где-то даже скучная работа на перспективу.

Это как чистить зубы дважды в день в течение всей жизни — вроде и не меняется ничего, но в долгосрочной перспективе эффект налицо.

Пожалуй, самым сложным моментом здесь является понимание и принятие системы сдержек и противовесов, лежащей в основе деятельности наблюдательных советов и коллективного принятия решений.

Нам, постсоветским людям, эта концепция изначально не слишком близка. Мы привыкли жить в иной системе координат, на вершине которой находится лидер, единолично принимающий решения и спускающий их по вертикали власти.

Так было в политике, так было и зачастую есть в бизнесе. Это то, что новым корпоративным директорам предстоит сначала уравновесить, а затем искоренить.

Соответствующая ментальность

Корпоративный директор — ни в коем случае не профессия. Это следующий этап карьеры управленца — возможность оставаться в бизнес-среде, отодвинуть возрастную планку и продолжить развиваться, но уже в новом качестве.

Стать корпоративным директором может профессионал, достигший определенного — высокого — уровня развития и имеющий потребность передавать свои знания и опыт другим.

Роль члена борда — советовать, но не отдавать распоряжения, поддерживать, но не руководить, предопределять успех, но не стоять в лучах софитов на награждении "Лучшего CEO всех времен и народов", а быть за кулисами.

Именно поэтому есть много сильных профессионалов, которые никогда не будут успешны в роли корпоративного директора и не поднимутся на этот карьерный пик. Одни никогда не смогут смириться с ролью второго плана, другие не чувствуют в себе этой самой потребности отдавать.

Для наглядности возьмем двоих: Дарта Вейдера и Мастера Йоду. Для первого — суперсильного управленца — нет ничего невозможного. Однако не он, а Мастер Йоду, не обладающий и сотой долей мощи Вейдера, способен обучать джедаев.

Достаточный опыт

Речь идет о минимум десятилетнем опыте работы на топ-позициях в крупном бизнесе. Допустим, нужно провести большую трансформацию, и за три года молодой управленец успешно ее проводит.

Однако может ли он утверждать, что это именно его заслуга и его ответственность? Где гарантия, что этот единственный кейс состоялся благодаря его усилиям? Где в нем элемент случайности, а где — осознанные решения?

Такой позитивный опыт означает лишь то, что в аналогичной ситуации его можно применить снова, но с меньшими затратами временных, финансовых и человеческих ресурсов. Важно пройти определенный путь, когда степень ответственности постоянно возрастает: сначала управляешь миллионным бизнесом, затем десятимиллионным, потом стомиллионным.

Это необходимый опыт. На его приобретение требуется, как минимум, десятилетие. При этом есть одна сфера, к которой это требование не применимо. Речь идет о digital. Если "канонический" средний возраст корпоративного директора 55 лет, то специалисты в области digital намного моложе — 42-43 года.

Независимость

Тот самый бекграунд, позволяющий управленцу стать корпоративным директором и успешно реализовать себя в этой роли. Тут многие украинские кандидаты вызывают вопрос: действительно ли эти люди независимы?

На мой взгляд, всему виной высокая степень олигархизации бизнеса в Украине. Иными словами, подавляющее большинство крупных проектов так или иначе связано с деятельностью олигархических групп.

Есть много крутых профессионалов, реализовавших масштабные проекты с сумасшедшим оборотом, коренными трансформациями и высочайшим уровнем ответственности, но в компаниях "под зонтиком" финансово-промышленных групп.

Это накладывает отпечаток на основной актив корпоративного директора — репутацию — и является почвой для сомнений относительно его независимости.

В этих условиях украинскому обществу предстоит решить, что первично — опыт или независимость, насколько критичной является причастность кандидатов к финансово-промышленным группам, и позволяет ли репутация конкретного кандидата назначать его на ответственные должности.

Пока консенсус не найден, уровень доверия к таким людям, несмотря на весь их опыт, профессионализм и ценность, будет недостаточным.