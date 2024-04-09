Дочірня компанія PepsiCo у Росії збільшила прибутки майже втричі

Компанія "Вімм-Білль-Данн" (ВБД), що об'єднує молочні активи PepsiCo у РФ, у 2023 році отримала чистий прибуток у 8,8 млрд рублів, що у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році (3,36 млрд рублів).

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Виторг збільшився на 10% до 128,8 млрд рублів зі 117,17 млрд рублів. Це найвищі темпи зростання за останні роки.

Валовий прибуток підвищився до 40,8 млрд рублів з 34,5 млрд рублів рік тому, прибуток від продажів - до 11,3 млрд рублів з 7,5 млрд рублів відповідно.

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Ще одна "дочка" PepsiCo - "ПепсіКо Холдінгс" (виробництво безалкогольних напоїв) знизила чистий прибуток до 34,578 млрд рублів з 36,79 млрд рублів роком раніше, але показала високі темпи зростання виручки - на 12,1% до 209,183 млрд рублів проти 186,556 млрд рублів у 2022 році.

Прибуток від продажів компанії підвищився до 45 млрд рублів з 44,9 млрд рублів, валовий прибуток - до 99,4 млрд рублів проти 93,5 млрд рублів.

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