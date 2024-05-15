Аварийные отключения по всей Украине: почему выключают свет и как помочь энергосистеме?

Росія продовжує системно нищити українську енергетику: лише з 22 березня відбулось п’ять масштабних атак з основним прицілом на теплові та гідроелектростанції.

Руйнування інфраструктури призвело спочатку до обмежень промисловості по всій країні, а з недавніх пір – й населення. При цьому не допомагає навіть залучення рекордного імпорту та аварійної допомоги з країн Євросоюзу.

Погіршує ситуацію й той факт, що відключення почались в традиційно профіцитний травень, коли опалювальний сезон уже завершено, а до літньої спеки ще далеко. Тобто споживання зараз повинно бути на мінімумі.

Усе це свідчить про те, що в період літнього піка, а тим більше під час сильних морозів наступної зими, ситуація в енергосистемі може буде набагато гіршою.

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Що з енергосистемою

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, лише за останні п'ять масштабних російських атак українська енергосистема втратила близько 8 ГВт потужностей. Багато це чи мало? Для розуміння масштабу втрат наведемо одну цифру – 15 ГВт. Саме стільки електроенергії споживала вся Україна влітку довоєнного 2021 року.

Росіяни вивели з ладу усі 100% генерації державної "Центренерго", понад 80% об’єктів компанії ДТЕК Ріната Ахметова знищено повністю або суттєво пошкоджено. Крім того, під постійними обстрілами лишаються гідроелектростанції та інфраструктура "Укренерго", необхідна для передавання електроенергії. Загалом з 22 березня по середину травня країна втратила майже 40% від усієї наявної генерації.

З огляду на проблеми з системами протиповітряної оборони (ППО) та постійні атаки росіян масштаб відключень споживачів наступної зими буде набагато більшим, ніж в опалювальному сезоні 2022-2023 років. Проте системні перебої зі світлом, з великою ймовірністю, почнуться вже влітку, коли споживання зросте мінімум на 20-30% від поточного.

Саме тому українцям вже зараз необхідно привчати себе до ощадливого споживання електроенергії. Особливо це важливо в години так званих піків – з 7:00 до 11:00 ранку та з 18:00 до 23:00 вечора.

Як змінюється споживання протягом доби

Річ у тому, що споживання електроенергії, протягом доби, відбувається нерівномірно.

Для прикладу розглянемо середньостатистичного побутового споживача – домогосподарство. Вночі та вдень, як правило там працює лише те, що залишається без нагляду (холодильник або Wi-Fi роутер), а от вранці та ввечері, коли вся родина знаходиться вдома одночасно в декількох кімнатах вмикається світло, працює пральна машина, праска, бойлер, телевізор, комп'ютер тощо.

Взимку до них додаються різного роду електрообігрівачі, а влітку – кондиціонери.

Щоб наочно зрозуміти, як змінюється споживання електроенергії протягом доби, наведемо графік її виробництва та споживання. Зі зрозумілих причин, ЕП не публікує актуальні на сьогодні дані.

На графіку вище зображено добове виробництво та споживання електроенергії станом на травень 2020 року. Тоді енергетика працювала в нормальному режимі, адже по ній не прилітали російські ракети чи дрони. Тому в системі спостерігався профіцит.

За чотири роки поведінка споживачів практично не змінилась. Як бачимо, графік споживання нагадує своєрідну кардіограму: зранку та ввечері відбувається зростання, а вдень та вночі – зниження. Якщо дивитися на графік в річній ретроспективі, то такі ж підвищення можна побачити взимку та влітку, а навесні та восени – спад.

Для безпечної роботи енергосистеми виробництво має щосекунди дорівнювати споживанню, тому щоб згладжувати згадані вище піки та підтримувати баланс диспетчери "Укренерго" зазвичай використовують так звану маневрову генерацію.

Це теплові та гідроелектростанції, які відносно швидко здатні збільшувати та знижувати виробництво електроенергії. Саме ці види генерації наразі є пріоритетною ціллю росіян та постраждали найбільше. І це суттєво ускладнює роботу енергетиків.

За таких обставин, в якості додаткового інструмента для балансування енергосистеми, Україна регулярно залучає рекордні обсяги імпорту та аварійної допомоги з країн Європейського Союзу.

Однак попри це навіть вночі, коли обсяги споживання електроенергії найменші, "Укренерго" вже на регулярній основі запроваджує обмеження для промисловості. Це свідчить лише про одне – брак внутрішньої генерації для покриття навіть нічного споживання.

В останні дні відключення торкнулися й населення. 14 травня без живлення залишились сотні тисяч споживачів у Сумській, Львівській, Вінницькій, Полтавській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Волинській областях та Києві.

Поки що відключення відбуваються в години так званого ранкового та вечірнього піка споживання. Тож аби вони не стали нормою громадянам саме в цей час слід економити електроенергію.

Як зменшити споживання

Щоб зменшити навантаження на енергосистему та зекономити власні кошти треба дещо переглянути підхід до використання найбільш енергоємних приладів. В інструкції до кожного з них вказана потужність споживання.

До топ-5 найбільших "пожирачів" енергії входять варильна поверхня, електрична духова шафа, тепла підлога, сушильна машина та кондиціонер. З усім переліком можна ознайомитися нижче.

За можливості слід звести до мінімуму використання цих приладів або принаймні вмикати їх не в години пікового навантаження. Тобто користуватися лише вдень або вночі.

Від 1,5 кВт до 2,5 кВт споживає бойлер, тому нагрівати воду ним бажано безпосередньо перед її використанням. Автоматична посудомийна машина теж споживає багато – 0,8-1,9 кВт, тому, мити посуд, за можливості, варто користуючись водою і мийкою на кухні.

Якщо для приготування чи розігріву їжі користуєтесь енергоємною електричною плитою, то вже краще для цих цілей використовувати мікрохвильовку. Вона споживає менше електроенергії, і наприклад на розігрів їжі витрачається менше часу.

Обігрівачі та кондиціонери бажано вмикати лише вночі, коли споживання в країні суттєво зменшується.

У більшості пральних машин є функція "відкладене прання", тому його теж доцільно перенести на нічний час, запрограмувавши заздалегідь час старту.

Повербанки та акумулятори також доцільно заряджати вночі для використання вдень.

Щоб зменшити споживання електроенергії також варто замінити старі лампи розжарювання на LED-лампи. При цьому світло бажано вмикати лише в тих кімнатах, де є люди.

Усі перелічені заходи можуть здатися несуттєвими, однак якщо до них дослухаються більшість українців, то це матиме значний позитивний вплив на роботу всієї енергосистеми.

"Економія електрики інколи може замінити роботу 2-3 блоків теплової генерації, які наразі недоступні через російські обстріли. Це доволі багато. Тому ощадливе споживання громадян та бізнесу дуже допомагають енергосистемі проходити такі складні періоди, як зараз. Без економії було б набагато гірше", – каже співрозмовник ЕП в одній з енергетичних компаній.