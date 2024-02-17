Виробник Oreo та Milka відзвітував про надвисокі прибутки в Росії - Reuters

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Компанія-виробник солодощів Mondelez, яка внесена до списку спонсорів війни від НАЗК відзвітувала про "найбільші ніж коли-небудь" прибутки свого російського бізнесу.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документацію Mondelez, з якою ознайомилось видання.

У своїй заяві у 2023 році компанії зазначала, що її бізнес в Росії забезпечує "стабільне зберігання товарів, які є щоденними продуктами харчування для звичайних людей", і що призупинення діяльності "означало б відключення частини продовольства для багатьох сімей, які не мають жодного відношення до війни".

Компанія також заявила про припинення інвестицій у рекламу та повну автономію для російської філії.

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Окрім цього, в компанії зазначили, що "Продукти, що продаються в Росії, тепер виробляються і поширюються на місцевому рівні, без імпорту готової продукції з Європи в Росію або експорту з Росії в Європу".

Втім, згідно із записками, з якими ознайомилось Reuters, російська філія Mondelez отримала нового гендиректора, який підпорядковується особі, яка своєю чергою підпорядковується президенту Mondelez у Європі, Вінсу Груберу.

13 лютого в окремій службовій записці Грубер повідомив, що новим генеральним менеджером в Росії стане Олексій Блінов. Згідно з даними LinkedIn, Блінов є фінансовим директором компанії Mondelez, що базується в Москві.

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У своєму річному звіті, опублікованому на початку цього місяця, компанія заявила, що її російський бізнес є більш прибутковим, ніж будь-коли раніше.

Продукти не підпадають під жодні міжнародні санкції, тому Mondelez може продовжувати російський бізнес майже безперешкодно.

Нагадаємо:

У травні 2023 року нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

У червні 2023 року, Mondelez International зіткнувся з зростаючим корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через постійну присутність у Росії.

За результатами воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив 339 млн дол (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет країни-агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол податків.