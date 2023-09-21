Уламки російської ракети влучили у завод PepsiCo, визнаної спонсором війни

21 вересня уламки збитої російської ракети влучили по території заводу та складських приміщень компанії PepsiCo у місті Вишневе на Київщині. Склад частково зруйновано.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що через пожежу, яка почалася після ракетного удару, частково зруйновано склад молочної продукції та частину виробничих приміщень.

У пресслужбі PepsiCo Україна на запит видання не відповіли.

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Виробничі потужності PepsiCo у Вишневому стали для компанії основними після початку великої війни.

На початку 2023 року компанія частково перенесла своє виробництво соків Sandora і "Садочок" з Миколаївщини у Вишневе.

Згодом виробництво напоїв відновили і на заводі PepsiCo у Миколаївській області.

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Нагадуємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську компанію PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни.

Компанія PepsiCo, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у РФ, у серпні 2022 року відновила виробництво напоїв "7Up" та "Mirinda" під брендами "Evervess" та "Frustyle".

Пізніше, у березні 2023 року, відновилося виробництво напою "Pepsi" під брендами "Evervess" (вищий ціновий сегмент) та "Улюблений" (нижчий ціновий сегмент).

Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою "російський подарунок" на заміну призупиненим продуктам. PepsiCo продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів, таких як чипси, снеки та молочні продукти.

Чипси Lay's компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.