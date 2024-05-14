"Укрэнерго" получает прибыль – полная отчетность; "Нафтогаз" заявляет о 23 миллиардах прибыли, но отчетности еще нет

В "Укрспирте" – новый временный руководитель, энергообъекты снова под ударом РФ: главные события в жизни госкомпаний 4 - 10 мая.

Корпоративне управління держпідприємств Кабмін призначив нового в.о. директора "Укрспирту". 3 травня 2024 року на цю посаду було призначено Станіслава Банчука. 6 травня 2024 року держпідприємство "Укрспирт" підтвердило призначення Банчука, не надавши додаткових подробиць. Банчук раніше займався юридичною практику в Києві. Також, людина з таким прізвищем до 2014 року була заступником обласного прокурора Чернівецької області, зазначає "Економічна правда" (ЕП). За даними YouControl, Банчук є засновником низки підприємств, зокрема ТОВ "Юридична компанія "Стандарт", ТОВ "Газтехком", ТОВ "Новітні енергетичні системи", Торговий дім "П.Е.Г.О.", ТОВ "ВОГА Ресурси" і ТОВ "СпецОіл", які спеціалізуються на торгівлі нафтою і газом. [1 березня 2024 року голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль заявив, що приватизація спиртових заводів вийшла на фінішну пряму: у 2024 році Фонд планує приватизувати ще 17 об'єктів "Укрспирту". За словами Коваля, ФДМУ провів 115 онлайн-аукціонів з продажу активів "Укрспирту"; 54 аукціони завершилися продажем лотів. Сумарна стартова ціна цих активів під час аукціонів зросла з 1,25 млрд грн до 3,01 млрд грн. – SOE Weekly.] У січні 2022 року ми повідомляли, що в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун подав у відставку. Після цього Кабмін тимчасово призначив новим в.о. директора Віталія Жадобіна. 11 листопада 2022 року Кабмін призначив Івана Кучеренка новим в.о. директора "Укрспирту". [Востаннє "Укрспирт" мав постійного директора у 2014 році, і з того часу компанію очолювали "виконуючі обов'язки" директора. – SOE Weekly.] Колишньому голові ФДМУ, який підозрюється у багатомільйонних рокараданнях, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 8 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови ФДМУ Дмитра Сенниченка, який перебуває у міжнародному розшуку. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Сенниченко очолював злочинну групу, яка привласнила понад 500 млн грн держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" ("ОПЗ") та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" ("ОГХК"), та відмила 10 млрд грн у 2019-2021 роках. Як ми повідомляли у березні 2023 року, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП заявили, що викрили злочинну групу під керівництвом Сенниченка. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. [Сенниченко очолював ФДМУ з вересня 2019 року по лютий 2022 року. Він подав у відставку в листопаді 2021 року, але Верховна Рада затвердила її лише 17 лютого 2022 року. – SOE Weekly.] У квітні 2023 року ми писали, що підозрюваних у цій справі, зокрема Сенниченка, оголосили в розшук. У листопаді 2023 року ми повідомляли, що НАБУ і САП оновили підозри всім учасникам злочинної групи, яку ймовірно очолював Сенниченко. Тепер їх також підозрюють у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд грн. [Докладніше про цю справу читайте у наших попередніх дайджестах. – SOE Weekly.]

Інфраструктура Цивільну інфраструктуру "Укрзалізниці" в Херсоні обстріляли росіяни, повідомила компанія 8 травня 2024 року. Внаслідок обстрілу було пошкоджено колію на залізничному вокзалі Херсона, а рух поїзда № 121/122 (Київ-Херсон-Київ) було тимчасово обмежено. Пізніше того ж дня залізничники завершили ремонт пошкодженої внаслідок обстрілу колії, повідомили в компанії. Як ми повідомляли раніше, 19 квітня 2024 року цивільна інфраструктура "Укрзалізниці" у Дніпрі та його околицях також зазнала обстрілів з боку російських військ.

Приватизація Конфіскований завод "ПентоПак" виставили на аукціон за 203 млн грн, повідомила пресслужба Фонду державного майна (ФДМУ) 6 травня 2024 року. Його конфіскували у російсько-грецького бізнесмена Івана Саввіді. Онлайн-аукціон заплановано на 31 травня 2024 року. За словами ФДМУ, "ПентоПак" є одним з провідних виробників упаковки для м'яса та ковбасних виробів. Компанія виробляє багатошарову синтетичну термозбіжну плівку за сучасними технологіями, включаючи друк ультрафіолетовими, водними та спиртовими чорнилами. Продукція "ПентоПак" використовується у більш ніж тридцяти країнах світу. В Україні компанія співпрацює з компаніями "Рудь", "Глобино" та "М'ясна гільдія". "ПентоПак" зберіг 193 робочі місця і не має заборгованості по заробітній платі та перед держбюджетом. Компанія планує вийти на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, рибопереробки та упаковки кормів для тварин, додали у ФДМУ. "Це надзвичайно привабливий інвестиційний актив. Йдеться не просто про виробничі потужності, а про налагоджений прибутковий бізнес у перспективному сегменті харчової промисловості. Новий власник матиме всі можливості для подальшого зростання та розвитку", – заявив голова ФДМУ Віталій Коваль. Як ми повідомляли раніше, ФДМУ оголосив про свої плани щодо приватизації "ПентоПаку" на початку березня.