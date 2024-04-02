PepsiCo запустила виробництво чипсів Lay's під Новосибірськом

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Американська компанія-виробник продуктів та напоїв PepsiCo запустила першу лінію нового заводу з виробництва снеків та солоних закусок під Новосибірськом у Росії.

Про це розповів міністр сільського господарства Новосибірської області Євген Лещенко російському пропагандистському агентству ТАСС, передає Бізнес.Цензор.

Потужність заводу наразі становить близько 60 тис тонн на рік, підприємство займатиметься виробництвом чипсів.

Єдиним брендом чипсів, який вказаний на російському сайті PepsiCo, є Lay's, який присутній і в Україні.

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За словами Лещенка, поки що невідомо, коли завод зможе вийти на повну потужність, оскільки виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання через санкції.

Торік Держбуднагляд регіону повідомив про завершення будівництва заводу. Забудовником заводу було російське ТОВ "ПепсіКо Холдінгс", що належить німецькій компанії "Сві Росія Холдінгс Гмбх" (98,9%) та швейцарській "Фріто-Лей Трейдінг Компані" (1,1%).

Забудовник одержав дозвіл на виробництво солоних закусок компанії "Фріто Лей Мануфактурінг", якій належать права на товарні знаки Lay's, Хрусteam, Doritos у Росії.

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Нагадуємо:

Компанія PepsiCo у своїй рекламній стратегії в Україні заборонила згадувати про війну.

Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.