Любимый бренд финансирует российский терроризм? ChatGPT предлагает альтернативы

З початком великої війни та масовим виходом міжнародних компаній з російського ринку, візит українців до магазинів став схожим на епізод серіалу "У кращому світі": як придбати шоколадку і не проспонсорувати тероризм?

За даними KSE Institute, з майже півтори тисячі великих іноземних корпорацій, які безпосередньо працювали в Росії до 24 лютого 2022 року, близько 600 досі не тільки продовжують працювати, але і відкидають будь-які сценарії виходу у майбутньому.

Найбільш завзяті опиняються у списках "міжнародні спонсори війни", яке складає Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). І це вже створює для них проблеми. Споживачі починають бойкотувати такі бренди.

Які альтернативи в них є? Варіанти для нас шукав ChatGPT (дивиться методологію нижче).

Солодощі

25 травня НАЗК внесло Mondelez в "чорні списки", а вже за тиждень скандинавські ритейлери, готелі та авіакомпанії влаштували їй справжній бойкот. Під ударом партнерів і споживачів опинилися такі відомі бренди як печиво Oreo, чипси Люкс, жувальна гумка Dirol, шоколад Milka та Toblerone.

А все тому, що Mondelez не хоче йти з Росії. В 2022 році компанія там збільшила доходи на 45% до 1,4 млрд дол.

Прикмітно, що найбільший її завод в Україні, який розташовувався у місті Тростянець, що на Сумщині, російські військові пограбували та знищили ще на початку великої війни. В результаті виручка українського офісу впала майже вдвічі - до 4 млрд грн.

Але інші великі виробники солодощів, яких запропонував у якості альтернативи ChatGPT, здебільшого також зволікають із виходом з Російської Федерації.

Наприклад, компанія Mars (Bounty, Mars, Twix, M&M’s) не лише продовжила свою роботу в країні-спонсорі тероризму, а й збільшила торік свої доходи на 20% до 2,6 млрд дол. А Ferrero (Nutella, Ferrero Rocher, Kinder) – на 15% до 743 млн дол.

Nestle (Nesquik, KitKat, Haagen-Dazs, Movenpick, Nestea, Nescafe) найбільша з компаній, які вирішили залишитися в Росії, не розкриває фінансові результати російської "дочки" за 2022 рік.

Хоча лише історія із Mondelez набула такого великого розголосу і, можливо, стане показовою і для її конкурентів.

Особиста гігієна

Наряду з виробниками харчової продукції, великі конгломерати з виробництва товарів особистої гігієни часто прикриваються "гуманітарними потребами", аби продовжувати продавати свою продукцію в Росії.

Чимало з них заявили, що продовжать постачати до РФ товари першої необхідності. Компанії називають товари "базовими", навіть коли вони не забезпечують певної медичної потреби.

Торік видання The Wall Street Journal писало про те, які "необхідні" товари продають в Росії такі корпорації як Unilever та Procter&Gamble: морозиво "Инмарко", косметика брендів "Черный жемчуг", "Чистая линия" та "Бархатные ручки", а також леза Gillette.

Вочевидь, "базових" товарів продається компаніями чимало, якщо Unilever (Dove, Rexona, Domestos) торік наростив дохід на 4% до 1,2 млрд дол. Обіг Procter & Gamble (Ariel, Tide, Always, Gillette, Braun, Old Spice, OralB) все ж скоротився на 7%, але залишається значним – 2,23 млрд дол.

Проте переважна більшість компаній вирішила перечекати. Вони дійсно скоротили обсяг продукції на ринку, але фактично залишили собі вікно для швидкого повернення на ринок.

До таких відносяться конгломерати Kimberly-Clark (Kleenex, Huggies, Kotex), SC Johnson (Glade, Mr Muscle, Off!), Johnson & Johnson (Clean & Clear, Neutrogena, Listerine) Colgate - Palmolive (Colgate, Palmolive, Elmex) та Reсkitt (Air Wick, Calgon, Durex, Vanish, Strepsils, Nurofen).

Поки що лише німецька Henkel (Schwarzkopf, Syoss, Persil) вдалося домовитися про продаж своїх російських активів.

Комп'ютери і не тільки

Як і Mondelez, Xiaomi внесена в список міжнародних спонсорів війни від НАЗК. Протягом 2022 року компанія подвоїла свою частку ринку та зараз є лідером продажів смартфонів у Росії. В липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів і активно наймала додатковий персонал. В результаті виручка компанії в 2022 році зросла з 231 до 302 млн дол США. Всі інші відомі конкуруючі бренди такого відвертого нахабства собі не дозволяли: вони або закрили офіси або підтримують старі послуги.

Косметика

Ще один міжнародний спонсор війни - виробник косметики Yves Rocher – одна з найвідоміших західних фірм, яка відмовилася бойкотувати Росію та припинити там свою діяльність під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України. В 2022 році компанія збільшила виручку на декілька відсотків - до 104 млн дол США.

L'Oreal – ще одна компанія-перевертень, яка спершу заявила про тимчасове закриття своїх магазинів в РФ. Конгломерат володіє великою кількістю брендів від люксового сегмента до масмаркету: Garnier, Maybelline, NYX Cosmetics, Kiehl's, Lancôme, CeraVe та інші.

Та зрештою бренди компанії вирішили скористатися виходом інших компаній, і операції конгломерату на російському ринку продовжилися. Про це свідчать і фінансові результати компанії: торік дохід впав всього на 2% до 880 млн дол.

Так само вчинила й низка інших компаній, що працюють на цьому ринку. Зокрема, згадана раніше Procter&Gamble.

І навіть деякі компанії, що вичікують та скорочують операції, втратили зовсім небагато. Наприклад, німецька Beiersdorf (Nivea) скоротила дохід всього на 6% до 217 млн дол.

Серед компаній, які запропонував ChatGPT, жодна не вийшла повністю з РФ, і всього три зупинили роботу та планують вийти з ринку: французько-американська Coty, американська Estee Lauder (Dr. Jart+, MAC Cosmetics, DECIEM, Clinique) та японська Shiseido.

Автівки

У 2022 році майже 80% ринку нових автомобілів в Росії захопили китайські бренди – після того, як з країни пішли чи призупинили місцеві виробництва більшість світових компаній.

Але і серед них є ізгої, які досі чіпляються за російський ринок, наприклад, японська Suzuki, яка за п'ятнадцять місяців війни в Україні не спромоглася навіть повідомити про свої подальші плани.

Хоча що вона, що інші світові бренди, суттєво зменшили свої доходи. Іноді це відбувалося свідомо, а іноді компанії вимушено зупиняли постачання і місцеві заводи – через логістичні жахіття, з якими стикається все більше ізольована економіка РФ. А Ford, Nissan, Volkswagen, Renault та деякі інші вже встигли продати свої російські заводи.

Банки

Австрійські Raiffeisen Банк і угорський OTP банк в Росії так само у міжнародних спонсорах війни.

За даними НАЗК, російська філія Райффайзен Банк Інтернешнл не лише продовжує працювати в Росії та спонсорувати тероризм, але й пропонує кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. У 2022 році банк заплатив до російського бюджету у 4,8 рази більше, ніж за весь довоєнний рік.

Угорський ОТП Банк не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки", а й надає пільгові умови кредитування російським військовим.

Інші "доньки" міжнародних банків або суттєво зменшують операції або шукають покупців на активи. Поки що зробити це і остаточно покинути РФ зміг лише французький Societe Generale.

Методологія :

Для експерименту було обрано п'ять великих споживчих секторів: солодощі, автомобілі, гігієна, косметика, техніка та банки. У кожному з них ми обрали по одній компанії, яка слугує "точкою відліку" – компанія, яка продовжує роботу в РФ і внесена в список міжнародних спонсорів війни, який складає НАЗК.

Далі ми попросили ChatGPT назвати десять компаній, найбільш подібних до них, наприклад: ""Can you name the 10 most similar alternatives to Mondelez that also make chocolate and sweets?".

За допомогою даних Yale та даних KSE Institute ми показали, які з запропонованих компаній ще так само ведуть бізнес в РФ, хто зменшив операції, хто пообіцяв піти, а хто вже продав бізнес.