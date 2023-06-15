В Украине до большой войны работали более 1000 компаний с иранскими владельцами

До начала большой войны в Украине работали 1099 компаний с владельцами из Исламской республики Иран.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

По данным реестров, компании с владельцами из Ирана в Украине занимаются оптовой торговлей, строительством, ресторанным бизнесом, ИТ и консультированием по бизнес-вопросам.

"Большинство бизнесов с иранскими корнями в Украине сосредоточено в Киеве и области, а также в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Интересно, что в Черновицкой и Винницкой областях ни одной компании с владельцами из ИРИ не найдено", - добавили в Опендатаботе.

Опендатабот

В прошлом году статистическую отчетность о результатах своей работы за год подали только 5% или 51 компания с иранскими владельцами. Из них только 15 компаний получили прибыль, остальные сообщили об убытках или подали нулевые декларации.

Наибольший доход по результатам первого года войны получило ООО "Зиба" – 95,1 млн грн.

Напоминаем:

В мае Верховная Рада согласовала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Ирана.

Решение предусматривает ограничение торговли с Ираном, блокирование транзита ресурсов по украинской территории для его резидентов, а также блокирование капиталов резидентов Ирана в Украине на 50 лет.