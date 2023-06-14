Суд США временно заблокировал приобретение Microsoft производителя видеоигр Activision Blizzard

Суд в США удовлетворил запрос Федеральной торговой комиссии (FTC) о временном блокировании сделки Microsoft Corp по приобретению производителя видеоигр Activision Blizzard за 69 млрд долл.

Об этом пишет Reuters.

Судья удовлетворил запрос регулятора и назначил слушания на следующей неделе.

Без судебного запрета Microsoft могла бы заключить сделку на сумму 69 миллиардов долларов уже в пятницу.

FTC, которая обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства, обратилась к административному судье с просьбой заблокировать транзакцию в начале декабря. Слушание доказательств в административном производстве должно начаться 2 августа.

На основе слушаний, которые состоятся в конце июня, федеральный суд решит, необходим ли предварительный судебный запрет, который будет действовать во время административного рассмотрения дела. FTC обратилась в суд с просьбой о временной блокировке в понедельник.

Microsoft и Activision должны подать свои аргументы против предварительного судебного запрета до 16 июня; FTC должна дать ответ 20 июня.

Activision, которая заявила в понедельник, что решение FTC обратиться в федеральный суд является "долгожданной новостью, которая ускоряет судебный процесс", отказалась от комментариев во вторник.

Напомним:

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в федеральный суд с просьбой не позволить Microsoft закрыть сделку по приобретению Activision Blizzard стоимостью 75 миллиардов долларов, что создает давление на крупнейшую сделку в игровой индустрии.

Экономическая правда