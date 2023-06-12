Виробник Oreo зіткнувся з бойкотом з боку скандинавських компаній через бізнес у РФ

Американський виробник кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International зіткнувся з зростаючим корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через постійну присутність у Росії.

Про це пише Reuters.

На тлі цього компанія попросила про зустріч з норвезьким урядом, щоб захистити свій місцевий бізнес.

"Авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, ритейлер Elkjop, судноплавна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто оголосив в останні дні про припинення продажу продукції Mondelez.

Світовий виробник снеків, виробник Oreo, Toblerone та десятків інших брендів, має сильну присутність у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

Хоча деякі західні компанії продали свої російські активи після вторгнення РФ в Україну минулого року, інші, такі як Mondelez, залишилися, незважаючи на тиск з боку співробітників в інших країнах", - пише агентство.

Скандинавські компанії заявили, що їхнє рішення припинити продаж продукції Mondelez ґрунтується на оголошенні українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про внесення компанії до "чорного списку".

Coop Norge, другий найбільший норвезький ритейлер продуктів харчування, заявив у суботу, що звернеться за порадою до норвезького уряду, перш ніж приймати будь-які рішення.

У заяві Mondelez йдеться про те, що компанія намагатиметься зустрітися з відповідними міністерствами, щоб пояснити свою позицію, додавши, що вона не продає продукцію російського виробництва в Норвегії.

Mondelez заявила, що продовжує "обмежену" діяльність в Росії, припинивши інвестиції та рекламу, і засудила війну.

"Mondelez International дотримується всіх політичних рішень і санкцій і буде продовжувати розглядати необхідні корективи в своїй діяльності для забезпечення повної відповідності", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Економічна правда