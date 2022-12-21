Gillette – найкраще для російських ракет. Чому Procter&Gamble спонсорує війну

Розпочата Кремлем велика війна та офіційний статус РФ "держава-спонсор тероризму" не заважають транснаціональній компанії Procter&Gamble (P&G) наповнювати російський бюджет.

Як і будь-яка велика американська корпорація, P&G у своєму статуті сповідує чистий гуманізм. Проте це не заважає російському заводу Gillette через податки фінансувати російську армію.

"Співробітники P&G вірять: ми несемо відповідальність перед суспільством і продовжимо крокувати вперед, використовувати наші можливості та ресурси, щоб бути одночасно силою добра та покращення добробуту людства. P&G бере на себе зобов’язання здійснювати добрі справи, які матимуть тривалий позитивний вплив на людей і спільноти в усьому світі".

Це слова голови правління Procter&Gamble Девіда Тейлора під час оголошення кампанії 2021 року "З любов'ю". У 2022 році ці тези Тейлора звучать доволі неоднозначно, коли компанія прямо чи посередньо вкладає ресурси у підтримку війни.

Як одна з небагатьох американських компаній демонстративно підтримує російську економіку, чим займається український підрозділ Procter&Gamble та що втрачають ті, хто залишив державу-спонсора тероризму?

Від податків до мобілізації

Після 24 лютого Procter&Gamble разом із сотнями інших міжнародних компаній зробила серію гучних заяв: засудила дії Москви, анонсувала скорочення обсягів продажів і навіть заявила про повний вихід з російського ринку.

Відповідальні бізнеси, для яких мають значення репутація і виконання санкційних заборон, покинули Росію в перші три-чотири місяці після початку військового вторгнення. Ті ж компанії, що залишилися, або призупинили активну діяльність, або скоротили присутність та інвестиції, проте фактично продовжили реалізацію власної продукції та послуг у країні-агресорі.

P&G не тільки залишилася в РФ, а й не зупинила два величезні заводи. Створення робочих місць та сплата податків підтримують економіку країни, яка спрямовує велику частину бюджету на військову промисловість.

В РФ працюють два виробничі гіганти P&G: завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette у Санкт-Петербурзі і комбінат побутової хімії в Тульській області, який є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G.

З конвеєрів останнього сходять бренди Ariel, Tide, "Міф", Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper та дитячі підгузки Pampers. У 2020 році під час візиту на це виробництво губернатор Тульської області Олексій Дюмін назвав Procter&Gamble "стратегічним партнером Тульської області".

Його слова мають сенс: чистий прибуток російської "дочки" P&G у 2021 році становив 1,4 млрд руб, не враховуючи сплату до бюджету Росії 365 млн руб, або близько 5,2 млн дол. Також компанія дає робочі місця для 2,5 тис росіян.

Після початку великої війни в березневому зверненні P&G підкреслила, що збирається підтримувати своїх російських працівників. Тоді ж корпорація наголосила, що скорочує асортимент і залишає в ньому лише "товари для здоров’я та гігієни, від яких залежить повсякденне життя простих росіян".

Однак це не завадило P&G підвищити ціни на такі товари настільки, щоб майже нівелювати втрату доходу від скорочення портфеля брендів. Схоже, що декларована турбота про простих росіян насправді є намаганням будь-яким чином лишитися на великому ринку і скористатися тим, що більш відповідальні конкуренти повністю згорнули співпрацю з тоталітарним режимом.

Більш того, за новим російським законодавством корпорації, як продовжують працювати в РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Якщо продовження роботи заводу Gillette у Санкт-Петербурзі ще можна виправдати турботою P&G про робітників та їхні родини, то у випадку сприяння мобілізації підтримка компанією терористичної війни стає прямою.

Втрати від виходу з російського ринку

Для більшості міжнародних корпорацій повний вихід з РФ означав великі фінансові втрати. Ішлося не лише про ринок збуту – деякі холдинги роками інвестували мільярди у величезні виробничі потужності на території Росії. Тепер вивести інвестиції з країни, яка зневажає міжнародне право, неможливо.

Тим не менш, за даними фахівців Єльського університету, вихід з тоталітарної держави в довгостроковій перспективі принесе більше прибутку, ніж втрат.

Незважаючи на зупинку операцій в РФ та знецінення активів, акції компаній, що покинули Росію, помітно зросли. Причому чим швидше згортався бізнес у державі-агресорі, тим більш позитивною була реакція ринку.

Ринки прихильніші до компаній, які добровільно пішли з Росії. Їм надаються преференції, коли справа доходить до боргів та кредитів, адже їхня корпоративна репутація має додаткові бали.

Крім Procter&Gamble, в РФ залишилися інші відомі бренди: Colgate-Palmolive, Johnson&Johnson, Kraft Heinz, Vimeo, Patreon, Metro, Ritter Sport, Siemens, Knauf, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, Bonduelle, Lactalis, Danone, Lacoste, Etam, Yves Rocher. Список можна продовжувати, у ньому сотні компаній.

Другий за розміром гравець ринку лез – французька BIC – теж намагається проскочити між краплями санкційного дощу. Компанія прибрала своє офіційне спонсорство із сайту пітерського футбольного клубу "Зеніт", але продовжує продавати продукцію в РФ і приносить бюджету країни чималий прибуток.

Джерело: dozorro.org

На противагу їм фінансові та виробничі втрати не зупинили від виходу з Росії McDonald's, Netflix, Apple, Coca-Cola Company, eBay, Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen, Henkel, Dr. Oetker, L'Occitane та інших. Після тривалої критики виробництво на заводі в Москві зупинив французький концерн Renault.

Публічний осуд, тиск з боку компаній-партнерів та ризик підпасти під санкції впливають на рішення директорату холдингів. Корпорації розуміють: більшості споживачів не все одно, хто виробляє чи реалізує товари та послуги.

Дедалі більше людей в Україні відмовляються від звичних Gillette, Fairy чи Lenore. Люди наголошують: навіть перевірена роками якість товару не виправдовує підтримку російської економіки. Для цього навіть був стоврений телеграм-бот @BoycottRussiaBot зі списком компаній, які залишилися в РФ.

Гуманітарні ракети

Великі компанії на кшталт Procter&Gamble чи Auchan ведуть бурхливу гуманітарну діяльність в Україні, постачаючи гігієнічні набори в прифронтові райони, у центри допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам.

З одного боку, P&G та їхні колеги спонсорують російські атаки на Україну, а з іншого – допомагають їх жертвам. На фоні зруйнованих на гроші "благодійника" міст пакети з прокладками та лезами для гоління виглядають цинічно.

До того ж, попри підтримку ворожої країни, компанії на зразок Procter&Gamble продовжують вільно працювати в Україні і займати суттєву частку ринку.

P&G має значні виробничі потужності в Покрові (Дніпропетровщина) та Борисполі. Обидва населені пункти не раз атакували росіяни. Обстріли відбувалися на очах представників американської компанії, але це не вплинуло на рішення директорату припинити діяльність корпорації в Росії.

На фоні втрати репутації брендів, що підтримують росіян, P&G успішно тримає образ лояльної до України торговельної марки. Вочевидь, дається взнаки вдалий PR гуманітарної діяльності холдингу, або українці не знають про обсяги допомоги простої американської компанії простим російським терористам.

За даними української Wikipedia, у Procter&Gamble в Україні майже 2 тис працівників. Скоріш за все, дехто з них зараз на фронті. З початку війни український офіс P&G не зробив жодної заяви про підтримку своїх працівників у лавах ЗСУ, а російський – тим часом продовжує шукати співробітників.

"Компанію турбують не тільки результати, а й те, як ці результати досягаються. Ми ніколи не сприяємо і не толеруємо дій, що направлені на досягнення результату через незаконні та неетичні справи будь-де у світі", – наголошується в Code of Conduct P&G (кодекс поведінки працівників, акціонерів, партнерів, споживачів та потенційних співробітників). Проте, "будь-де у світі" все якраз навпаки.