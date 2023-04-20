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Henkel продає бізнес у РФ місцевому консорціуму за 600 мільйонів євро

Четвер, 20 квітня 2023, 20:47 - Олексій Павлиш

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих інвесторів.

Про це йдеться у заяві компанії.

Концерн нагадав, що у квітні 2022 року оголосив про рішення вийти з Росії.

До консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services. "Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США", - йдеться у повідомленні.

Узгоджена ціна покупки становить 54 мільярди рублів, що відповідає приблизно 600 мільйонам євро. Відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію; остаточне закриття угоди ще не відбулося, додали в компанії.

Нагадаємо:

Німецька Henkel пообіцяла припинити діяльність у Росії до кінця першого кварталу.

Німецька компанія Henkel AG збирається продати бізнес у Росії в першому кварталі.

Раніше повідомлялось, що німецький хіміко-промисловий концерн Henkel планує остаточно піти з Росії до кінця 2022 року, робота з виходу з російського бізнесу ще триває.

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel перевів російські та білоруські активи до категорії "на продаж".

У квітні 2022 року Henkel заявляла про рішення ініціювати процес відходу компанії з російського ринку.

До портфелю брендів Henkel входять марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент", Loctite тощо.

Економічна правда

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