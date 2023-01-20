Кредитні канікули мобілізованим та сотні мільйонів євро на війну Путіна: чому "Райффайзен" досі в Росії

"Власники "Райффайзен банку" афілійовані з Росією та підтримують війну. Плануємо закрити в них рахунки на цьому тижні та припинити всі транзакції". Про це в соцмережі написав Олексій Зіневич, власник інтернет-провайдера з Ірпеня – міста, яке чи не найбільше постраждало від російської агресії.

Це не поодинокий випадок. Останнім часом австрійський банк викликає дедалі більший гнів з боку українців, і ці емоції мають очевидне підґрунтя. Російська "дочка" австрійського "Райффайзен банку інтернаціональ" (RBI) надає податкові канікули мобілізованим росіянам, які в складі армії РФ нищать українські міста.

Міжнародні банківські групи через одинадцять місяців війни не поспішають виходити з російського ринку, а деякі з них навіть збільшують доходи від діяльності в РФ. Керівники австрійського банку обіцяли скоротити діяльність на території країни-агресора, але до конкретних дій справа не дійшла.

Кредитні канікули та визнання анексії

Новий рік для "Райффайзен банку інтернаціональ" почався з гучного скандалу. У соціальних мережах поширилися скриншоти заяви про кредитні канікули, які банк пропонував клієнтам, мобілізованим на війну проти України.

Це не ініціатива австрійського банку, а вимога російського законодавства. Закон, який запроваджує цю пільгу, очільник Кремля підписав восени 2022 року.

Українців обурило не лише те, що "Райффайзен" надає пільги окупантам, а й формулювання в документі. У заяві про оформлення кредитних канікул банк вживає російські назви окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також називає російське вторгнення в Україну спеціальною воєнною операцією.

Пізніше зразки заяв на отримання кредитних канікул для мобілізованих зникли із сайту російського "Райффайзен банку". Поява цієї інформації викликала шквал критики на адресу однієї з найбільших західних банківських груп.

В Україні запропонували внести до санкційного списку російський "Райффайзен банк " , голову його наглядової ради Йоханна Штробля і члена наглядової ради Андреаса Ґшентера. Свою позицію висловив і Національний банк України.

"Інформація про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників "спеціальної військової операції" – чергове свідчення того, що заяви (про вихід з російського ринку – ЕП) відрізняються від фактичного стану справ", – ідеться в заяві НБУ.

Реакція українського центробанку могла б бути жорсткішою, вважає співрозмовник ЕП, дотичний до системи банківського нагляду.

Зокрема, регулятор міг би щонайменше визнати зіпсованою репутацію всіх українських керівників "Райффайзен банку", пов'язаних з російським бізнесом групи, або пригрозити українській "дочці" обмеженнями в рефінансуванні.

На скандал довелося відреагувати центральному офісу RBI. Там фактично визнали, що банк працює в Росії і надає кредитні пільги мобілізованим.

"RBI має дочірній банк у Російській Федерації, який є окремою юридичною особою і повинен здійснювати діяльність відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови",– йдеться в заяві установи.

Інформацію про визнання її російською "дочкою" тимчасово окупованих територій України як суб’єктів РФ банк проігнорував. Скандал знову підняв на поверхню питання про те, чому міжнародні банки досі працюють у Росії.

Успішний бізнес RBI у Росії

RBI – одна з двох найбільших банківських груп Австрії, яка після розвалу СРСР активно розширювалася в Центральній та Східній Європі. Перше відділення в Росії банк відкрив у 1996 році. Через десять років австрійці придбали Імпексбанк, після чого їхня "дочка" увійшла до переліку найбільших банків РФ.

Наразі "Райффайзен банк Росія" є одним з 13 системних банків країни-агресора. Це означає, що він впливає на стабільність фінансової системи країни. До таких банків регулятори застосовують посилені вимоги, а у випадку настання неплатоспроможності їх не виводять з ринку, а націоналізують.

У Росії австрійська фінансова група збудувала свій найуспішніший бізнес. Саме російська "дочка" приносить найбільші прибутки з-поміж усіх інших банків групи: 31,4% від чистого прибутку за підсумками 2021 року.

До великої війни у "Райффайзен банку Росія" працювали 9,3 тис осіб. Установа обслуговувала 4,3 млн клієнтів, їх кількість у 2021 році зросла на 21,6%.

Напад РФ на Україну став для банку несподіванкою. "Це був один з найбільших шоків мого життя", – сказав головний ризик-менеджер RBI Ханнес Мьозенбахер, проти якого НАЗК теж пропонує запровадити міжнародні санкції.

Однак Мьозенбахера міг шокувати не сам напад держави-терориста на Україну, а реакція на подію фондових ринків. RBI більшість прибутків отримує від російського бізнесу, тож на тлі новин про агресію акції групи знецінилися.

Свою офіційну позицію щодо великої війни "Райффайзен" оголосив лише 17 березня. Через десять місяців ця позиція залишилася незмінною, а озвучені банком наміри вийти з російського ринку залишилися намірами.

"RBI розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього "Райффайзен банку Росія", у тому числі ретельний спланований вихід з банку. Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені РФ, цей процес триває", – ідеться в офіційній заяві групи від 17 січня 2023 року.

З початку великої війни російська "дочка" втратила 1,3 млн клієнтів, а її кредитний портфель, за даними пресслужби RBI, скоротився на 25%.

Проте війна не лише негативно вплинула на роботу банку. За підсумками трьох кварталів 2022 року прибуток російської установи виріс на 313% порівняно з трьома кварталами 2021 року до 1,42 млрд євро. Російська "дочка" RBI принесла майже половину всього чистого прибутку групи за цей час.

Більші прибутки – більші податки. За три квартали 2022 року "Райффайзен банк Росія" переказав до бюджету країни-терориста 369 млн євро. За аналогічний період 2021 року установа сплатила майже вчетверо менше – 94 млн євро.

"Збільшення прибутку є результатом підвищення курсу російського рубля разом із зростанням процентного доходу та збільшенням чистого комісійного доходу, зокрема через валютний контроль, запроваджений Центральним банком Росії", – сказано у відповіді головного офісу RBI на запит ЕП.

Вихід з такого прибуткового бізнесу може стати надзвичайно складним завданням для австрійців. Утім, комерційний інтерес – не єдина перешкода.

Заявити – не означає вийти

"Група "Райффайзен банк інтернаціональ" була першою з усіх міжнародних роздрібних банків, які представлені і в росії, і Україні, яка вийшла з офіційним меседжем щодо перегляду діяльності в росії. Це сталося не випадково", – казав голова правління українського "Райффайзен банку" Олександр Писарук, натякаючи, що до такої заяви групу підштовхував її український офіс.

У травні 2022 року керівництво банку повідомляло, що їх російською "дочкою" цікавилися потенційні покупці. Однак прогресу щодо продажу не було.

Вийти з банківського бізнесу, просто згорнувши діяльність, набагато важче, ніж з будь-якого іншого. Банки працюють у жорстко регульованому середовищі.

"Банк можна й закрити: виплатити всім компенсації і згорнути бізнес, але через це постраждає капітал материнського банку. Якщо вони просто спишуть свою російську "дочку", то в них просяде капітал. Європейські регулятори не будуть зʼясовувати причини і вимагатимуть провести докапіталізацію або виведуть банк з ринку", – пояснює асоційований експерт "CASE-Україна" Євген Дубогриз.

Набагато простішим та безпечнішим способом виходу з російського ринку є продаж російського бізнесу. Схоже, російська влада це теж зрозуміла.

"На відміну від іноземних компаній, які імпортували товари до Росії і швидко могли їх розпродати та згорнути діяльність з порівняно невеликими втратами, вихід для банків значно складніший. Розуміючи це, росіяни законодавчо ускладнили процес, вимагаючи державне погодження угод з продажу", –пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Російський диктатор зобов’язав погоджувати продаж компаній з "недружніх країн". Так Кремль називає цивілізовані країни, що підтримують Україну у війні.

Таке рішення ускладнює процедуру продажу активів і робить її невигідною для материнських компаній. Купити західний банк у Росії може лише особа, наближена до Кремля, тож банкам доведеться продавати "дочки" за безцінь.

Єдиним успішним виходом з ринку міжнародної банківської групи став продаж Росбанку – російської "дочки" Societe Generale. Хоча ця подія сталася ще до ухвалення нових правил, однак покупцем все одно виявився наближений до путіна олігарх Володимир Потанін, якому Росбанк належав до 2008 року.

Що далі

Варіантів дій "Райффайзен банку" щодо роботи на російському ринку небагато.

Перший – продаж банку. Крім того, що цей варіант, імовірно, призведе до отримання RBI багатомільярдних збитків, він має ще й моральні наслідки. Продавши потужну фінансову установу наближеним до російського режиму олігархам, міжнародний банк лише посилить цей режим.

"Ви скидаєте банк задарма саме тим людям, яких намагаєтеся побороти (за допомогою санкцій – ЕП)", – заявив Андреа Орсел, голова UniCredit, ще одного іноземного банку, що застряг на російському ринку.

Другий – згорнути роботу, але без впливу на капітал материнської установи.

"Вони можуть домовитися, щоб наш Нацбанк, уряд чи президент тиснули на європейські регулятори, аби ті дали міжнародним банкам waiwer (дозвіл – ЕП) на порушення нормативів в обмін на закриття свого бізнесу в Росії. Це можливо, але занадто складно", – вважає Дубогриз.

Третій – спробувати обміняти свою "дочку" в Росії на "дочку" останнього великого російського банку, яка працює в Україні. Мова йде про "Сенс банк" (до 1 грудня 2022 року – Альфа-банк), який уже кілька місяців перебуває в "підвішеному" стані, очікуючи на свою потенційну націоналізацію.

Щоправда, такий крок також потребуватиме згоди міжнародних регуляторів, зокрема в питаннях виведення цієї операції з-під дії санкцій. Такий обмін міг би розв'язати проблему не лише австрійської групи, а й наближених до російського диктатора олігархів, які "застрягли" в Україні так само, як RBI застряла в Росії.

Насамкінець, "Райффайзен" може чекати і поступово скорочувати діяльність, фінансуючи своїми податками терористичну війну Росії проти України. Очевидно, для RFI це найпростіший і найбільш імовірний варіант дій.