Uber прекратит доставку еды в Италии и уйдет из Израиля
Компания Uber заявила в четверг, что закрывает свой бизнес по доставке еды в Италии и выходит из Израиля, где она не завоевала достаточной доли рынка.
Об этом пишет Reuters.
"Эти шаги соответствуют нашим усилиям сосредоточиться на рынках, где у нас есть возможности для устойчивого роста", - заявил представитель компании.
Генеральный директор Дара Хосровшахи заявила, что Uber будет инвестировать только в те рынки, где он может быть крупнейшим или вторым крупнейшим игроком.
Uber идет третьим следом за Just Eat и Glovo на рынке доставки еды в Италии, а также за Gett Taxi и Yango на израильском рынке такси.
Компания заявила, что в Италии пострадают около 50 сотрудников Uber и тысячи курьеров и ресторанов, которые не являются работниками компании.
Крупнейшими рынками компании в Европе являются Великобритания, Франция, Испания и Германия.
Экономическая правда