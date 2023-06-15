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Uber прекратит доставку еды в Италии и уйдет из Израиля

Четверг, 15 июня 2023, 20:15 - Экономическая правда

Компания Uber заявила в четверг, что закрывает свой бизнес по доставке еды в Италии и выходит из Израиля, где она не завоевала достаточной доли рынка.

Об этом пишет Reuters.

"Эти шаги соответствуют нашим усилиям сосредоточиться на рынках, где у нас есть возможности для устойчивого роста", - заявил представитель компании.

Генеральный директор Дара Хосровшахи заявила, что Uber будет инвестировать только в те рынки, где он может быть крупнейшим или вторым крупнейшим игроком.

Uber идет третьим следом за Just Eat и Glovo на рынке доставки еды в Италии, а также за Gett Taxi и Yango на израильском рынке такси.

Компания заявила, что в Италии пострадают около 50 сотрудников Uber и тысячи курьеров и ресторанов, которые не являются работниками компании.

Крупнейшими рынками компании в Европе являются Великобритания, Франция, Испания и Германия.

Экономическая правда

Uber Италия Израиль компании мир
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