Русскоязычные издания захватывают рынок. Как украинской книге выиграть борьбу?

Нещодавня заява мережі книжкових магазинів "Книгарня Є" про перегляд політики підтримки україномовних видань активізувала болючу для українського книжкового ринку тему. Побоювання учасників дискусії зрозумілі: з огляду на економічні передумови, російській книзі легше конкурувати за українського читача.

Заходів, які запровадили у 2015-2017 роках уже недостатньо, а принцип "какая разніца" поступово проникає і у сферу культури. Це загрожує втратою популярності українських книг та відновлення статусу Росії як головного гравця на українському культурному ринку.

Чому Росія має перевагу на українському ринку та як Україна може захистити вітчизняні видавництва?

Відповіді ці та інші запитання вирішила з’ясувати ЕП. Для цього видання поспілкувалося з учасниками ринку та проаналізувало міжнародний досвід.

Конкуренція з росіянами та інші проблеми української книги

Українські видавництва за 29 років незалежності пройшли важкий шлях для того, щоб масово випускати україномовні книги, які за якістю здатні конкурувати за увагу читача з іншими гравцями ринку.

Попит на україномовну книгу за останні роки дійсно збільшився, констатувала у коментарі ЕП керівниця відділу комунікацій мережі супермаркетів "АШАН" Дар’я Кір'ятська. Якщо у 2015 році частка російськомовних книг в асортименті їхніх магазинів складала 50%, то зараз – ця цифра не більше 10%.

Підтвердили цю тенденцію і в книжковому магазині Yakaboo – з року в рік частка україномовних книжок в магазині тільки зростає.

"У 2020 році частка україномовної літератури в магазині складає 63%. Для порівняння, у 2018 році було 42%, а у 2019-му – 50%. Враховуючи, що деякі українські видавництва випускають книги російською мовою, частка продажів власне українських видавництв становить сьогодні понад 80%", – сказала директорка з комунікацій компанії Yakaboo Ольга Атаманова у коментарі ЕП.

Українці не дуже багато витрачають на книги. За інформацією Українського інституту книги, середньостатистичний українець витрачає на книги не більше 60 грн на рік, тобто 2 євро. Витрати середньостатистичного мешканця Землі складають 13,6 євро на рік.

Головною загрозою для розвитку самобутньої книжкової індустрії є російські видавництва, які мають значно ліпші умови для конкуренції навіть на українському ринку.

За підрахунками російського видавництва "Ексмо", обсяг ринку книгодрукування в Росії становить близько 1,2 мільярда доларів США. Український книжковий ринок майже в десять разів менший – 110-150 мільйонів доларів США (без урахування навчальної літератури), підрахували в Yakaboo.

Оскільки російські видавництва мають ширший ринок збуту, вони можуть випускати книги за меншою собівартістю та складати конкуренцію видавництвам в Україні, Білорусі, Казахстані та інших країнах колишнього Радянського союзу. Від того російські видавництва розростаються та фактично монополізують ринок.

Ще одним небезпечним фактором для індустрії є дочірні компанії російських видавництв, які офіційно зареєстровані в Україні. Мова йде про такі компанії як "Альпіна Паблішер", "Махаон" та інші.

Додрукарська підготовка в таких видавництвах може відбуватись в Росії, а випускають їх в Україні спеціально зареєстровані представництва. Таким чином, росіяни активніше розширюються на український ринок, мінімізуючи витрати на логістику та податки. Російські дочірні видавництва іноді друкують книги й українською мовою, збільшуючи свою частку на ринку.

Українським видавництвам важко конкурувати з російськими не лише через різницю у розмірі ринків. Даються взнаки слабкі заходи з боку держави для підтримки українського виробника та хаос на вітчизняному ринку.

Видавці жаліються, що український книжковий ринок має великі проблеми зі статистикою – навіть інформацію про ємність ринку маємо лише приблизну, за оцінками окремих компаній, не кажучи вже про сегментування даних за жанрами та призначенням літератури.

Через це видавцям важко оцінити попит та ефективно виводити на ринок нові товари. Зокрема, український ринок страждає на нестачу україномовної технічної та вузькоспеціалізованої літератури. Видавцям важко розрахувати потенційний прибуток, не маючи інформації про ринок. Як наслідок – нішу поступово займає російськомовна та англомовна професійна література.

Проблему зі статистикою визнають і в Українському інституті книги – державній установі, яка формує державну політику в книжковій царині.

Зі слів директорки інституту Олександри Коваль, обсяги книговидання публікуються разом з "іншою поліграфічною продукцією". Тобто Держстат знає обсяги задрукованих аркушів паперу, але не знає, чи стали потім ці аркуші книгами, блокнотами, шкільними зошитами, плакатами чи агітаційними брошурами.

Не менш шкідливим фактором для індустрії є нелегали. Майже будь-яку нову книгу можна безкоштовно скачати з піратських сайтів. Loading...

Що робить держава для підтримки книги

З огляду на конкурентні переваги російськомовної книги, усі опитані експерти та учасники ринку згодні з тим, що україномовну книгу потрібно захищати, адже це питання не лише бізнесу, але й національної безпеки.

Наприкінці 2016 року Верховна Рада ухвалила законопроект про заборону ввезення на територію України книг із Росії. На практиці це рішення означало створення комісії, яка має ліцензувати книги, які завозяться.

Це рішення суттєво вплинуло на ринок. Колишній віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко зазначав, що за підсумками 2017 року кількість книг, ввезених з Росії, скоротилася більш ніж у 6 разів, до 8 тисяч (з 50 тисяч у 2016 році). У грошовому вимірі зміна також була суттєвою. Якщо до початку російської агресії вартість всієї друкованої продукції в Україні, яку легально ввозили з РФ, перевищувала 30 мільйонів доларів США на рік, у 2017 році ця сума не перевищувала 1,5 мільйона доларів США.

Однак, російські видавці встигли пристосувалися до нових умов. За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення в Україні, станом на початок вересня цього року заборону на ввезення в Україну отримало всього 222 книги. Ще рік тому таких книг було вдесятеро більше - 2 322.

Яскравим прикладом пристосування російських видавництв до нових умов є уже згадане відкриття ними в Україні своїх дочірніх компаній.

Іншим інструментом, який використовує наша держава є пільгове оподаткування. У 2015 році Верховна Рада ухвалила закон, який звільняє підприємців що займаються виготовленням і розповсюдженням вітчизняних книжок та електронного контенту від сплати податку на додану вартість.

Ефективність цього інструменту викликає нарікання в учасників ринку. По-перше, через те, що він діє і для російських "дочок" в Україні. По-друге, цей інструмент не діє в повну силу.

"Нульова ставка ПДВ – це трохи ілюзія. Ми все одно платимо ПДВ за матеріали іноземного виробника - папір для книжок, фарба для друку і т.д., оскільки якісної української альтернативи немає. Тому, якщо ми з 21-го року будемо платити 7% ПДВ, про що всі вже говорять, то це означає, що ми фактично будемо платити майже повне ПДВ", – розповіла ЕП головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка.

У 2016 році в Україні створили Інститут книги. Відповідно до статуту, метою його діяльності є:

підтримка книговидавничої справи;

популяризація читання;

стимулювання перекладацької діяльності;

популяризація української літератури у світі.

Мета – доволі амбіційна, тому потребує і відповідного фінансування. Але з цим є проблеми.

Основна частка витрат Інституту йде на закупівлю книжок для публічних бібліотек. Цього року на це з державного бюджету надали близько 48 мільйонів гривень. Це – на 60% менше, ніж було виділено у 2018 році. У 2019 році на всі програми популяризації читання української літератури в Україні і за кордоном витратили лише 13,6 мільйона гривень.

"Наразі ми працюємо над створенням Української цифрової бібліотеки. Вже є бета-версія, але, на жаль, секвестрування бюджету змусило нас відкласти цей проект до кращих часів, хоча саме в час ізоляції онлайн книжки дуже придалися б", – додала директорка Інституту Олександра Коваль.

Очевидно, що масштабна мета з розвитку культури читання та просування україномовної книги потребує не менш масштабної підтримки з боку держави.

Чого очікують учасники ринку

Після спілкування з керівниками видавництв, книгарень та експертами ринку, було визначено кілька ключових напрямків для розвитку книги в Україні.

Розвиток бібліотечних просторів

В Україні сьогодні існує понад 15 тисяч бібліотек. Більшість з них складно назвати просторами, які допомагають виховувати любов до читання.

Маркетингова директорка видавництва Vivat Катерина Аврамчук зазначає: "Потрібно модернізувати старі радянські бібліотеки, де пахне старими книжками, на робочі простори, де люди не тільки читають, а в якому проводять час".

Реформа галузі має включати не лише модернізацію самих будівель, але й активне наповнення бібліотек новими книгами згідно з міжнародних норм, створення електронних бібліотек та гейміфікацію бібліотечних просторів.

Популяризація української літератури

Ще однією важливою сферою є популяризація читання та української літератури як в межах країни, так і закордоном.

Держава може популяризувати українську літературу за кордоном шляхом перекладання локальних авторів на інші мови. В Україні є чеський інститут, який надає гранти на переклади чеських книг на українську мову та популяризацію вітчизняної літератури. Так само працюють польський інститут, французький та інші.

Боротьба з піратством

Видавці зазначають, що в Україні повальне електронне 99-відсоткове електронне піратство, яке знижує обсяг легального ринку (як паперового так і електронного) вдвічі. Перевірити цю інформацію складно, однак проблема існує.

Сьогодні в Інтернеті можна доволі легко відшукати безкоштовну версію книги вже за місяць після виходу друкованої версії.

Учасники ринку сподіваються, що з подальшим розвитком Кіберполіції ситуація зміниться і піратського контенту ставатиме дедалі менше.

Олександр Красовицкий , генеральний директор і власник видавництва "Фоліо", додає, що Україні необхідно прийняти антипіратське законодавство, яке діє в Євросоюзі або Росії.

Економічна підтримка видавців

Щодо економічної підтримки учасники ринку вважають доречними такі заходи:

квотування російських книжок - лише певний відсоток книг може бути ввезений в Україну;

компенсація витрат видавництв на купівлю авторських прав;

адресна підтримка місцевою владою книгарень шляхом надання умови оренди приміщень для тих книгарень, які продають книги українською мовою та мовами країн ЄС;

підтримка письменників-початківців;

створення програм пільгового кредитування для видавничого та поліграфічного бізнесу.

Очевидно, що не усі заходи однаково ефективні, а на реалізацію деяких із них можуть знадобитися суми, які навряд будуть доступні у найближчі кілька років. Тим не менш, державі потрібно збільшувати свою участь на ринку для розвитку ринку книги в Україні.

Міжнародний досвід підтримки книги

Влада європейських країн активно залучена до підтримки своїх видавництв. Деякі інституції для просування та популяризації вітчизняної літератури були створені ще у минулому сторіччі. Наразі діє безліч ефективних програм, з яких можна брати приклад.

Одним з інструментів розвитку книжкового ринку є популяризація вітчизняних видавництв та авторів за кордоном шляхом створення в інших країнах профільних інститутів.

У Фінляндії для таких цілей існує Центр фінської літератури, який заснували ще у 1978 році. Щорічно організація надає гранти на переклад та публікацію шведською, фінською та саамською мовами понад 300 проектам на суму близько 600 тисяч євро.

Так само у Франції за підтримки Міністерства Європи та закордонних справ існує програма "France Edition", спрямована на популяризацію французької літератури за кордоном. Також у країні діє Міжнародне бюро французького книговидання (BIEF), яке допомагає вітчизняним видавцям виходити на міжнародний ринок. Для цього вони:

представляють французький продукт на міжнародних виставках;

аналізують іноземні ринки та готують презентації для видавців;

налагоджують професійний обмін між видавцями різних країн;

влаштовують семінари від іноземних видавців для обміну досвідом.

Все більше за кордоном можна спостерігати тенденції модернізації бібліотек. Тепер це не просто приміщення з сотнями полиць та ароматом старих книжок. Це ще й сучасні та комфортні місця для навчання, ділових зустрічей, презентацій тощо.

У Польщі, наприклад, влаштували масштабну комп'ютеризацію читальних закладів у рамках "Програми розвитку бібліотек". За цією програмою бібліотеки покращили своє комп’ютерне оснащення та підвищили рівень компетентності кадрів у технологічній царині. Польський уряд також запровадив цільові дотації бібліотекам, що перебувають під контролем місцевого самоврядування.

Не менш важливою є фізична можливість мешканців віддалених районів отримати доступ до бібліотек. У Швеції була проблема, коли найближча бібліотека для певного населеного пункту перебувала у 180 кілометрах. Уряд вирішив впровадити норму, щоб шлях до бібліотеки займав не більше 30 хвилин.

За останні десять років витрати уряду Німеччини на бібліотеки зросли до 1.5 мільярда євро. Заклади фінансують не лише федеральний бюджет, а й місцеві. У 2015 році бібліотеки профінансували на 18,36 євро з розрахунку на кожного жителя.

Субсидування видавництв чи допомога окремим виданням – також доволі розповсюджена практика. У Швеції національна рада з питань культури керує системою субсидування, яка дозволяє видавництвам ризикувати та експериментувати. Держава щорічно підтримує 700-750 видань, які, можливо, є збитковими, але задовольняють потреби вузького кола читачів.

У Норвегії існує практика закупівлі першої 1000 примірників нової книги (1500, якщо це дитяча книжка) та передає їх до публічних бібліотек.

Але успішний бізнес починається зовсім не з дотацій та допомоги держави. Він починається з попиту, який також підігрівають державні програми.

У Польщі популяризація книги починається змалку в рамках програми "Маленька Книга – Велика Людина". За цією ініціативою, батьки після пологового будинку отримують для дитини читацький набір, до якого входять ілюстрована книга дитячої поезії та брошура для батьків про важливість книги в житті дитини. Щомісяця за цією програмою держава видає 30 000 наборів у 360 пологових будинках.

Литва є справжнім феноменом на книжковому ринку. Щороку на одного литовця видають 2 книжки. Для порівняння, в Україні цей показник складає 0,89 книги на одну людину. Все завдяки тому, що держава активно популяризує читання та вітчизняну книгу.

Одна з найбільш потужних акцій – "Книжкове Різдво". Програму популяризують ЗМІ, книгарні, бібліотеки, культурні центри та державні інституції. У містах та селах їздять книжкові автобуси, які досягають найвіддаленіших куточків країни. Програму також підтримують учасники ринку та посольства іноземних країн, а тому сперечатися щодо позитивного ефекту від неї не доводиться.

Також у Литві існує програма Lithuania Reads!, яка має на меті популяризацію читання литовською мовою. У заходах беруть участь 45 міст на муніципальному рівні. Усе це популяризують у ЗМІ.

І хоча Український інститут книги володіє значно меншими сумами, ніж аналогічні організації в сусідніх країнах, принципова різниця все ж полягає у самій системі. На Заході чітко розуміють, що держава має обслуговувати книжкову індустрію та створювати видавництвам перш за все можливість для самостійного зростання. Європейські держави усвідомлюють, що інформація – один з головних інструментів ведення бізнесу, а тому надають її учасникам ринку.

Порівняно молодому Українському інституту книги ще доведеться засвоїти багато досвіду сусідніх країн та адаптувати його до реалій вітчизняного ринку. В умовах обмеженого фінансування це робити особливо складно, а тому не варто недооцінювати важливість підтримки цієї установи.

Водночас не варто забувати, що допомога розвитку індустрії з боку держави відбувається не лише шляхом розумних дотацій, але й створенням сприятливого бізнес-клімату для українських гравців.