Що читати? Добірка найпопулярніших книжок про бізнес-літературу

Книга – найкращий спосіб "пережити" чужий досвід і навчитись на помилках іншого. Особливо, коли мова йде про створення бізнесу, хочеться підготувати себе до всіх можливих негараздів.

Тож для затишних осінніх вечорів ми підготували для вас добірку з найбільш затребуваних книжок про бізнес серед українських читачів. Для цього ми взяли статистику Yakaboo, найбільшого українського дистриб’ютора книг, по бізнес-літературі, яку українські читачі купували найбільше у минулому році. З цього списку ми обрали книжки, перекладені українською мовою, і ділимось цим рейтингом з вами.

Книжки розподілені за темами, у кожної теми - свій колір. При натисканні на окрему тему книжки з цього переліку виключаються, таким чином ви можете залишити лише ті напрямки, які вас цікавлять.

"Диво п'ятої ранку. Як підкорити свій день ще до сніданку" Джеф Сандерз

"Добре-добре, ще п’ять хвилин" - говоримо ми собі кожного ранку, важко перемикаючи будильник. Сподіваючись, що за ці п’ять хвилин врятують нас від бажання сну. Автор цієї книги пояснює, як одна єдина звичка – прокидатись раніше – змінить вашу продуктивність протягом всього дня.

"7 звичок надзвичайно ефективних людей" Стівен Кові

Хороші звички є запорукою успішного життя - в цьому переконаний американський письменник та підприємець Стівен Кові. Він вважає, що від процес самовдосконалення дуже залежить від щоденних зусиль та системної роботи. Саме про такі щоденні звички піде мова у цій книзі. Поради автора високо оцінив журнал Тайм, який у 2011 році вніс книгу американського бізнес-консультанта до списку 25 найвпливовіших бізнес-книг про управління.

"Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок" Лора Вандеркам

Стереотипи, за якими жінка між сім’єю і роботою повинна вибрати щось одне, руйнуються такими книгами, як ця. Встигати можна все, вважає Лора Вандеркам. Вона мати чотирьох дітей, журналістка, блогерка та письменниця, яка вдало поєднує всі ці сфери життя. За 1001 день вона провела дослідження життя жінок, які заробляють щонайменше 100 тис на рік. Свої висновки вона описала у цій книзі про тайм-менеджмент.

"Право на помилку. 25 успішних жінок розповідають про те, чого їх навчили власні помилки" Джессіка Бекол

Хто в цьому житті не помиляється? Тільки той, хто нічого не робить. Такі очевидні речі, але доводиться повторювати їх собі кожного дня. В часи, коли культивується успіх, мало хто говорить про те, що знаходиться за лаштунками. Це книга не про те, як прийти до успіху, а про те, як помилки і правильні висновки допомагають стати тими, ким ми хочемо бути.

"Формула Продуктивності" Орест Зуб

Не заморськими авторами єдиними! Український мандрівник та підприємець Орест Зуб допомагає людям починати та розвивати власний бізнес. У низі "Формула продуктивності" він ділиться з читачем секретами успіху, мультизадачності та тайм-менеджменту.

"Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі" Володимир Кличко

Володимир Кличко не тільки боксер, мер, а виявляється ще і письменник. Про ключові принципи, які допоможуть подолати будь-які перешкоди та досягти поставленої мети, читайте в його книзі.

"Думай і багатій" Наполеон Гілл

Цю книжку називають класикою мотиваційної літератури, яка розповідає про філософію успіху. Про те, як боротись зі своїми страхами, матеріалізувати думки та використовувати всі можливості свого мозку пише Наполеон Гіллер. І нехай ця книжка не дасть конкретних порад про побудову бізнесу, зрештою, вона надихне на позитивні зміни.

"Продається все. Джефф Безос та ера Amazon" Бред Стоун

Ця книга є ґрунтовною біографією однієї з найбільших і найуспішніших компаній світу Amazon, та її засновника Джеффрі Безоса. Американському письменнику і журналісту Бреду Стоуну, вдалось отримати доступ до працівників компанії та сім’ї Джефрі Безоса, які допомогли автору дізнатись про всі особливості цього бізнесу.

"Моє життя та робота" Генрі Форд

За все життя автор відомої марки автомобілів Форд Генрі Форд, не спілкувався з пресою і не давав інтерв’ю, а всі свої погляди виклав у єдиній автобіографічній книзі "Моє життя та робота". Про те, як створити машину мрії, яка увійде в історію, розповідає сам Генрі Форд.

"Робота рулить! Уроки Google: правила гри у команді мрії" Ласло Бок

Будь-який проект – це в першу чергу команда, яка його створює. Своєю повагою та турботою про колектив відомий Google. Директор по роботі з персоналом на основі досліджень в області психології та поведінкової економіки дає поради про те, як побудувати хорошу команду та налагодити відносини між колегами. Must read для усіх, хто працює в сфері управління персоналом та володіє бізнесом.

"Історія IKEA. Бренд, що закохав у себе світ" Бертіл Торекул та Інґвар Кампрадо

Це історія про засновника міжнародної корпорації з виготовлення меблів ІКЕА, шведського підприємця Інґвара Кампрадо. Фінансовий журналіст Бертіл Торекул витратив десятки годин за вивченням листів та нотаток Кампрадо, щоб потім разом з ним викласти це все у книзі про історію створення всесвітньовідомого бренду меблів.

"Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії" Тоні Шейн

Головний директор однієї з найбільш відомих інтернет-компаній Zappos Тоні Шейн розповідає про свій шлях до успіху у бізнесі. Його компанія на початку створення зазнавала великих труднощів, проте вже у 2001 році річний прибуток компанії досяг майже 9 мільйонів, а ще через 8 років компанію викупив Amazon за 1,2 мільярди.

"Планета Pixar. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створення історії розваг" Лоуренс Леві

Як і всі історії про проекти Стіва Джобса, це історія про створення всесвітньовідомого бренду з невеличкого стартапу. У книзі ви прочитаєте про те, як невелика графічна студія перетворилася на одну з найпотужніших голлівудських компаній Pixar.

"Rework. Ця книга переверне ваш погляд на бізнес" Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Хансон

Ця книга написана для власників малого бізнесу, підприємців, митців та тих, хто лише мріє про власну справу. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Хансон, співзасновники 37-х компаній з програмного забезпечення, розповідають як почати власну справу, використовуючи зовсім мало ресурсу. Автори вірять, що якщо витрачати менше грошей, наймати менше людей та працювати менше годин, можна досягти успіху. На їх думку найголовніше – це фокусуватись лише на тому, що має значення. А про те, що ж насправді має значення, ця книга.

"Долина богів. Історії з Кремнієвої долини" Олександра Вульф

Американська журналістка Олександра Вулф, як і її батько Том Вулф, пише про культурну революцію Сан-Фанциско. Тільки якщо Том Вулф писав про культурну революцію 60-х, його Олександра пише про сучасність. Вона розповідає про стартаперів Кремнієвої долини, які отримали стипендії Пітера Тіля, відмовились від навчання в коледжі і заснували власну компанію.

"Міряй важливе. OKR. Проста ідея зростання вдесятеро" Джон Доер

Кожен підприємець має свій секрет успіху, золотий ключик до розвитку проекту. Джон Доер ділиться своїм секретом, а саме бізнес-стратегією ОКR - (Objectives and Key Results – цілі та ключові результати). Ця модель вчить майстерності постановки та реалізації цілей для розвитку персонального бренду, росту компаній, стартапів та будь-яких інших проектів. Для ілюстрації роботи цієї стратегії автор наводить історії становлення успішних світових брендів, які використовували ОКR.

"Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати" Сьюзен Кейн

В сучасній західній культурі існує "екстравертний ідеал", активної і комунікабельної людини, в той час як інтровертам лишається завжди другорядна роль. Стверджуючи, що темперамент є основним елементом людської ідентичності, Сьюзен Кейн розповідає про дослідження в галузі біології, психології, неврології та еволюції, ілюструючи потенціал інтровертів.

Не дивлячись на те, що авторка досить грубо класифікує людей на категорії, книжка буде корисна всім, хто хоче краще розумітись на поведінці оточуючих.

"Монах, який продав свій Феррарі" Робін Шарм

Поєднання в заголовку слів "монах" і "феррарі" вже інтригує, чи не так? Насправді, це не зовсім алегорія, і в книзі дійсно піде мова про адвоката-мільйонера Джуліана Ментла, який пережив сильну духовну кризу. Як тибетська культура допомогла головному герою впоратись з труднощами і віднайти себе – у книзі Робіна Шарма.

"Любов та бюджет" Любомир Остапів

Ми б хотіли пожартувати, що це книжка про любов економічних журналістів до аналізу державного бюджету, проте цього разу мова піде про економіку особистісних фінансів. Ця книга написана для людей, які почали жити разом і опікуватись сімейним бюджетом. Любомир Остапів дає практичні поради про те, як керувати заробленим, планувати і розподіляти власні кошти. Автор настільки глибоко вивчив питання, що допомагає читачам з самого початку: від перших незручних розмов про гроші, до розподілу фінансових потоків у сім’ї.

"Стратегії і тактики спілкування" Патрік Кінг

Далеко не всі досягають успіху у спілкуванні з людьми, адже як і будь-які інші навички, ця потребує досвіду та практики. Фахівець з соціальної взаємодії Містер Кінг ділиться своїм досвідом побудови дружніх взаємин та розвитку власного емоційного інтелекту.

"Антикрихкість. Про (не)вразливе у реальному житті" Насім Талеб

Життя не завжди іде за планом і дуже часто вносить непередбачувані корективи. Мінливість і хаотичність навколишнього світу виводить з рівноваги будь-яку, навіть саму стабільну, людину. Однак Насім Талеб вважає, що саме завдяки невизначеності люди, речі та системи можуть ставати кращими. Антихрупкість – це риса, яка допомагає обернути непередбачуваність у джерело самовдосконалення. Про це у своїй книзі розповідає науковець та філософ Насім Ніколас Талеб.

"Атлант розправив плечі (комплект з трьох книг)" та "Атлант розправив плечі. Частина перша. Несуперечність" Айн Ренд

Дванадцять років – стільки знадобилось авторці книги Айн Ренд, щоб написати роман "Атлант розправив плечі". Він складається з трьох частин, які піднімають питання ролі суспільства та підприємництва в економічному розвитку держави. Це свого роду ода філософії індивідуалізму, об’єктивізму на раціонального інтелекту.

Читачі охоче купують всі три книги, проте окремої уваги заслуговує перша частина трилогії "Несуперечність". Її замовляють найбільше, а бурхливі дискусії довкола неї тривають ще з 1957 року, коли книга тільки побачила світ.

"Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива" Ден Сенер і Сол Сінгер

Як країні у стані війни вдалось побудувати державу з високим рівнем добробуту, технологічних досягнень та підприємницької культури? Про секрет успіху Ізраїлю, особливості життя, освіти і культури країни, розповідають автори Ден Сенер і Сол Сінгер. Книга буде цікава тим, хто цікавиться політичними і економічними стратегіями.

"Суперхаби: як фінансові еліти та їхні мережі керують світом" Сандра Навіді

Авторка книги, Сандра Навіді, простими словами пояснює як влаштовані взаємозв’язки світової фінансової еліти. На її думку, від однієї групи людей, які ухвалюють фінансові рішення світового масштабу, залежить майбутнє. У книзі піде мова про виклики та особливості цього кола людей.

"Викрадачі вогню. Таємна революція змінених станів" Стівен Котлер та Джеймі Уіл

Якщо раніше багато можливостей були доступні лише певним привілейованим групам, то сьогодні, з розвитком науки та технологій, ці ресурси доступні будь-кому. У книзі зібрані історії організацій і спільнот з абсолютних різних сфер діяльності, які відкривають знання про революцію людських можливостей та прагнуть створити щось особливе.

"Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті" Насім Талеб

Ще однією найбільш купованою книгою минулого року стала книга Насіма Талеба. Як і вкнизі "Антихрупкість", Талеб обґрунтовує позитивний вплив непередбачуваних ситуацій на життя людей. Усі неочікувані події Насім Талеб називає Чорними лебедями, і вважає, що саме вони дають поштовх як історії людства загалом, так і кожному з нас. Про те, як взаємодіяти з чорними лебедями – у цій книзі.

"Сьоме чуття. Влада, багатство і виживання в епоху мереж" Джошуа Купер

Ця книга про особливості нашої епохи, становлення нової "влади мереж", розпорошеності і протилежності ієрархічній структурі. Автор книги Джошуа Купер Ремо розповідає про виклики, які стоять перед людством в цей час і про те, яке "сьоме чуття" повинні мати люди, щоб з цими викликами впоратись. Бестселер The New York Times та Washington Post.