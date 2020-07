Конгресс США против Amazon, Google, Facebook и Apple. Как IT-гиганты оправдывались за "зачистку конкурентов"

Керівникам Google, Amazon, Facebook та Apple довелось виправдовуватись перед Конгресом США.

Сундар Пічаї, Джефф Безос, Марк Цукерберг та Тім Кук понад п’ять годин переконували конгресменів, що не намагаються своїми діями позбутися конкурентів, не є монополістами, а їхні практики повністю відповідають законодавству.

Конгресмени, в свою чергу, намагалися вивести на чисту воду власників технологічних гігантів і говорили протилежне, спираючись на внутрішні документи компаній, які збирали останній рік, поки тривало розслідування.

Американська влада веде вже рік ці справи і за цей час зібрали понад мільйон внутрішніх документів IT-гігантів, які нібито свідчать про неконкурентні практики.

В чому звинувачували IT-гігантів та як виправдовувалися їхні керівники?

Цукерберг вже неодноразово виступав перед конгресом – з приводу витоку даних у справі з Cambridge Analytica та з приводу криптовалюти Libra – тож йому не звикати.

Цього разу головне звинувачення Facebook полягало у покупці компанією Instagram у 2012 році. У ході розслідування були знайдені злиті листи Цукерберга, в яких він говорить про "усунення потенційного конкурента".



Цукерберг, в свою чергу, намагався запевнити Конгрес, що не було гарантій, що Instagram стане успішним проєктом. Це не лише заслуга розробників, але й великі інвестиції з боку Facebook у розбудову інфраструктури та її просування, покращення безпеки та багато іншого.

Він також нагадав, що операція з купівлі Instagram була перевірена і схвалена Комісією з цінних паперів і ринків США.

Питання у Конгресу також викликала покупка месенджеру WhatsApp, Snapchat та сервісу Giphy. На їхню думку, Facebook таким чином намагається закріпити за собою статус головного світового технологічного гіганта.

"Наскільки я розумію, за законом компанія не є поганою, просто тому що вона велика", – зазначив сам Цукерберг.

Також CEO Facebook чомусь довелось відповідати щодо цензури постів Дональда Трампа, хоча пости Трампа цензурував переважно Twitter.

ЕП раніше писала, що саме через через відмову соцмережі модерувати контент з ненависницькими висловлюваннями та дезінформацію компанія отримала акцію "Stop Hate for Profit", в ході якої вже понад 500 світових брендів відмовились від реклами у соцмережах компанії Facebook Inc.

Rep. Jim Sensenbrenner (R): Why did Facebook censor Donald Trump Jr?



ZUCKERBERG: That happened on Twitter, so hard for me to speak to that



🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/EZ1LglsU4s