Конгресс США против Amazon, Google, Facebook и Apple. Как IT-гиганты оправдывались за "зачистку конкурентов"

Владельцы крупнейших мировых технологических компаний накануне давали показания перед конгрессом США в рамках антимонопольного разбирательства. В чем их обвиняют, и чем это может для них закончиться.(укр)

Керівникам Google, Amazon, Facebook та Apple довелось виправдовуватись перед Конгресом США.

Сундар Пічаї, Джефф Безос, Марк Цукерберг та Тім Кук понад п’ять годин переконували конгресменів, що не намагаються своїми діями позбутися конкурентів, не є монополістами, а їхні практики повністю відповідають законодавству.

Конгресмени, в свою чергу, намагалися вивести на чисту воду власників технологічних гігантів і говорили протилежне, спираючись на внутрішні документи компаній, які збирали останній рік, поки тривало розслідування.

Американська влада веде вже рік ці справи і за цей час зібрали понад мільйон внутрішніх документів IT-гігантів, які нібито свідчать про неконкурентні практики.

В чому звинувачували IT-гігантів та як виправдовувалися їхні керівники?

Facebook і Марк Цукерберг

Цукерберг вже неодноразово виступав перед конгресом – з приводу витоку даних у справі з Cambridge Analytica та з приводу криптовалюти Libra – тож йому не звикати.

Цього разу головне звинувачення Facebook полягало у покупці компанією Instagram у 2012 році. У ході розслідування були знайдені злиті листи Цукерберга, в яких він говорить про "усунення потенційного конкурента".



Цукерберг, в свою чергу, намагався запевнити Конгрес, що не було гарантій, що Instagram стане успішним проєктом. Це не лише заслуга розробників, але й великі інвестиції з боку Facebook у розбудову інфраструктури та її просування, покращення безпеки та багато іншого.

Він також нагадав, що операція з купівлі Instagram була перевірена і схвалена Комісією з цінних паперів і ринків США.

Питання у Конгресу також викликала покупка месенджеру WhatsApp, Snapchat та сервісу Giphy. На їхню думку, Facebook таким чином намагається закріпити за собою статус головного світового технологічного гіганта.

"Наскільки я розумію, за законом компанія не є поганою, просто тому що вона велика", – зазначив сам Цукерберг.

Також CEO Facebook чомусь довелось відповідати щодо цензури постів Дональда Трампа, хоча пости Трампа цензурував переважно Twitter.

ЕП раніше писала, що саме через через відмову соцмережі модерувати контент з ненависницькими висловлюваннями та дезінформацію компанія отримала акцію "Stop Hate for Profit", в ході якої вже понад 500 світових брендів відмовились від реклами у соцмережах компанії Facebook Inc.

Rep. Jim Sensenbrenner (R): Why did Facebook censor Donald Trump Jr?



ZUCKERBERG: That happened on Twitter, so hard for me to speak to that



🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/EZ1LglsU4s — Aaron Rupar (@atrupar) July 29, 2020

Google і Сундар Пічаї

До Google і його керівника було дві основні претензії: перша стосувалась реклами в медіа, друга – використання статусу пошуковика-монополіста для просування своїх сервісів.

З приводу першого питання Пічаї зазначив, що справа не в грошах, а в тому, що компанія намагається надавати користувачам ту інформацію, яку вони шукають. З приводу другого – що на ринку вдосталь можливостей пошуку.

"Ти можеш запитати голосового помічника Alexa, почитати новини в Twitter, попросити друзів надіслати інформацію через WhatsApp або отримати рекомендації в Snapchat або Pinterest", – запевняв він.

Європейська комісія вже штрафувала Google. І за просування додатку Google Shopping, і за те, що частка Google на ринку інтернет-пошуку в ЄС перевищує 90%, і за політику AdSense – сервісу для розміщення реклами на сторонніх сайтах, в основному, онлайн-медіа.

Також Google звинуватили в тому, що компанія стежить за використанням додатків конкурентів в операційній системі Android, щоб розробляти власні сервіси з аналогічною функціональністю.

Компанії приписують спонукання виробників смартфонів на базі Android попередньо встановлювати мобільні додатки від Google і заборону передвстановлювати додатки конкуруючих розробників.

Проте CEO Google Сундар Пічаї заперечив це і заявив, що вся інформація, яку компанія збирає, використовується лише для вдосконалення продуктів компанії.

Звинуватили Google і у тому, що він краде контент у інших онлайн-сервісів. Так, наприклад, він копіював відгуки з сайту Yelp, а коли той висловив своє обурення – погрожував знизити Yelp пошуковій видачі.

Google також довелося відповідати за секретний проєкт Dragonfly зі створення відцензурованих версії пошуковика для Китаю. Компанія заблокована китайською владою, як і більшість IT-гігантів, проте хотіла повернутись на ринок.

Amazon і Джефф Безос

Не зважаючи на те, що голова Amazon зазначив, що обсяг світового ринку рітейлу дорівнює 25 трильйонів доларів, а частка Amazon на ньому становить менше одного відсотка, найбагатшій людині у світі – Джеффу Безосу – також довелося відповідати перед Конгресом.

Amazon закидувли що, компанія використовує дані незалежних продавців, які користуються її маркетплейсом, для того щоб копіювати найуспішніші товари та продавати їх самостійно.

"Я можу сказати, що ми маємо політику щодо використання даних, що стосуються продавців (сторонніх на маркетплейсі. – ЕП), але я не можу гарантувати, що цю політику ніколи не порушували", – заперечував Безос.

Інша претензія – компанія вела переговори щодо інвестування в стартапи, в ході яких начебто з'ясовувала деталі та створювала ідентичні продукти, чим, по суті, вбивала стартапи, які не могли конкурувати з IT-гігантом.

Така історія, наприклад, сталася зі стартапом DefinedCrowd, де Amazon купила міноритарну долю, отримала доступ до конфіденційної інформації і трохи згодом запустила власний продукт з ідентичними характеристиками – A2I.

Також компанію звинуватили в тому, що вона демпінгує ціни на ринку розумних колонок, продаючи свої нижче собівартості, і що співробітники компанії працюють в таких умовах, що не виходять на обід чи навіть в туалет, щоб виконати KPI.

Всі ці звинувачення Безос також заперечував.

Apple і ТІм Кук

Apple дісталось менше, ніж попереднім компаніям.

По-перше, її звинуватили у великій комісії для розробників додатків в AppStore – 30%. Проте за словами Кука, розробники програмного забезпечення платили від 50 до 70% за дистрибуцію до появи AppStore, тож тепер комісія менша.

Дісталося Apple і за те, що компанія видаляла з AppStore деякі додатки, а потім додавала схожі за функціоналом власного виробництва. Так це сталося, наприклад, з додатком батьківського контроля Screen Time від Apple.

Тім Кук переконував конгресменів, що додатки видалили не через конкуренцію з додатком Apple, а через переживання за безпеку даних користувачів.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/yPPjbdjOIJ — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

Звинуватили Кука також у використанні рабської праці в Китаї. На що той відповів: "Я буду чесним: рабська праця є огидним явищем і ми проти такого в Apple".

Він також зазначив, що його компанія не займає домінуючу позицію на жодному з ринків, де веде бізнес.

Що це значить

На думку Конгресу, всі компанії, які були присутні на слуханнях, звикли домінувати і використовувати своє домінуюче становище. Вони звикли встановлювати власні правила гри, за яких їхні конкуренти не можуть домогтися успіху.

Їх здатність диктувати умови, руйнувати цілі сектори і вселяти страх схожа на повноваження приватного уряду і вони перетворюються на "імператорів онлайн-економіки".

Будь-який крок однієї з цих компаній може мати глибокий і тривалий вплив на сотні мільйонів людей.

Незважаючи на те, що самі слухання не матимуть для компаній жодних наслідків, за їхніми підсумками Антимонопольний підкомітет Конгресу має випустити докладний звіт, який може лягти в основу низки розслідувань щодо компаній.