Facebook обвиняют в недостаточно активной борьбе с дезинформацией

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Некоммерческая организация Whistleblower Aid подала две жалобы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на Meta: компанию обвиняют во введении в заблуждение инвесторов по усилиям, прилагаемым для борьбы с дезинформацией на платформах.

Об этом пишет The Washington Post.

Whistleblower Aid представляет бывшую сотрудницу Facebook Фрэнсис Хоген.

В жалобах говорится, что компания "существенно исказила в заявлениях для инвесторов" свои усилия по борьбе с дезинформацией.

"Жалобы, о которых ранее не сообщалось, основываются на показаниях Хоген в Конгрессе и заявлениях ее адвокатов, поданных к финансовому регулятору в прошлом году, и они основываются на тысячах внутренних документов, которые она изъяла перед тем, как покинуть компанию в мае", - пишет издание.

Одна жалоба утверждает, что дезинформация об изменении климата была в значительной степени доступна на Facebook и что компания не имела четкой политики по этому вопросу еще в прошлом году, несмотря на то, что руководители Facebook обязывались бороться с "глобальным кризисом".

Вторая жалоба утверждает, что в то время как руководители Facebook публично рекламировали свои усилия по удалению вредной дезинформации о covid, внутренние документы "рисуют другую историю".

"Некоторые инвесторы просто не захотят инвестировать в компанию, которая не берется адекватно решать проблему с дезинформацией, а затем участвует в искривлении и упущениях по этой теме", - говорится в одной жалобе.

Напомним:

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осмотр внутренних документов компании, которые включали отчеты об исследованиях, онлайн-обсуждения сотрудников и проекты презентаций для высшего руководства, сообщила, что, хотя исследователи Facebook обнаружили "пагубные последствия платформы", компания не смогла их исправить.

В статьях Wall Street Journal отмечалось, что Facebook освободил высокопоставленных пользователей от некоторых или всех своих правил, приуменьшил негативное влияние Instagram на молодежь, внес изменения в свой алгоритм, сделавший платформу "злее", и имел слабую реакцию на тревогу сотрудников по поводу того, как платформа используется торговцами людьми в развивающихся странах.

Генеральный директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявил, что обвинения в том, что компания ставит прибыль выше безопасности пользователей, "просто не соответствуют действительности".

Незадолго до заявления Цукерберга бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген дала показания на слушаниях в Сенате о своем опыте работы и внутреннем исследовании, которое, по ее словам, показало, что компания уделяет приоритетное внимание прибыли.

Хоген заявила, что Facebook обычно принимает решения, которые ставят интересы бизнеса выше безопасности пользователей. По ее словам, "были конфликты интересов между тем, что было хорошо для общества, и тем, что было хорошо для Facebook".

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Экономическая правда