"Допит" Цукерберга: витік даних, платний Facebook та російська "фабрика тролів"

Голова Facebook Марк Цукерберг виступив перед Сенатом та Палатою представників конгресу через скандал з витоком даних користувачів. ЕП вибрала головне з його відповідей.

"Facebook є ідеалістичною та оптимістичною компанією. За час її існування ми концентрувалися лише на хорошому. Однак, як з'ясувалося, нам потрібно краще стежити за тим, щоб інструменти соцмережі не використовувалися на шкоду", — такими словами розпочав другий день слухань Конгресу США Марк Цукерберг.

Він постав спочатку перед Сенатом, а згодом перед Палатою представників конгресу США через витік даних 87 мільйонів користувачів Facebook.

Голова Facebook вкотре наголосив на тому, що він створив Facebook, він ним керує, і саме він відповідальний за те, що сталося.

Його закидували різними питаннями: від того, чи можна вважати Facebook медіа-компанією до того, чим соцмережа відрізняється від інших додатків, які стежать за своїми користувачами.

Також були звинувачення у сприянні розповсюдженню наркотиків та нанесенні величезної шкоди демократії США і "щиросердні" зізнання голови Facebook про те, що він особисто постраждав від "зливу" даних.

За чутками, весь попередній тиждень спеціальна команда з юристів, технічних фахівців та психологів тренувала Цукерберга відповідати на різні питання. Частиною тренування стали й численні інтерв'ю ЗМІ, які засновнику соцмережі довелося дати в останні тижні.

Про що саме Цукерберг розповідав 10 годин? Економічна правда вибрала головне з його виступів перед Сенатом та Палатою представників конгресу, за якими в останні дні слідкував весь світ.

Про безпеку

За словами Цукерберга, Facebook безпечний: "Я, моя сім'я і всі люди, яких я люблю і які дорогі мені, постійно ним користуються".

Він запевнив, що соцмережа не підслуховує розмови користувачів: "Ви, мабуть, маєте на увазі теорію змови. Що ми таємно вмикаємо мікрофон і використовуємо потім ці записи для рекламних цілей. Це не так".

"Facebook цим не займається, і я не знаю, хто міг би таке зробити", — підсумував Цукерберг.

Про приватність

Гострі запитання конгресменів про приватність змусили Цукерберга зніяковіти.

На питання, чи ладен він назвати готель, в якому зупинився, чи дати комусь почитати приватні повідомлення Цукерберг відповів: "Ні. Я б вважав за краще не ділитися цим публічно".

Однак, за словами Цукерберга, люди в мережі самостійно обирають, чим вони хочуть ділитися та з ким. Також у них є можливість видалити записи, або взагалі видалити свою сторінку і залишити Facebook.

Про рекламу і платний Facebook

Багато питань сенатори задавали про бізнес-модель Facebook і можливості її зміни. Цукерберг у відповідь казав, що не розуміє, про що йдеться, та просив уточнити запитання.

У відповідь на те, чи завжди Facebook буде безкоштовним, глава компанії зазначив: "Так, завжди буде існувати версія Facebook, яка буде безкоштовною".

Пізніше в своїх свідченнях Цукерберг додав, що можливість запровадження платної версії також розглядається.

Про Cambridge Analytica

Через деякий час після витоку даних, Facebook почав розсилати користувачам, чиї дані опинилися в руках CA, спеціальні сповіщення. Крім того він дозволив вручну перевіряти, чи потрапив користувач в список постраждалих.

Цукерберг зізнався, що також став жертвою "витоку".

Виступаючи в сенаті, він назвав ситуацію з CA своєю помилкою і вибачився.

"Знадобиться час, щоб здійснити зміни, які ми повинні здійснити, щоб все працювало правильно", — відзначив голова.

Компанія перевірить кожен додаток, яких десятки тисяч, щоб зрозуміти, чи не отримали вони доступ до особистих даних користувачів аналогічним способом, як This Is Your Digital Life, який професор Кембриджа Олександр Коган використовував для збору інформації.

За його словами, процедура має зайняти декілька місяців.

Про Росію, вибори та фейки

Цукерберг визнав, що його компанія занадто пізно помітила загрозу з боку російської "фабрики тролів".

"Ми очікували, що вони будуть застосовувати більш традиційні методи кібератак, які ми ідентифікували і про що ми проінформували компанії, які вони намагалися зламати. Але ми повільно ідентифікували нові інформаційні операції, — сказав він, — Виправити це — один з моїх пріоритетів у 2018 році".

За словами Марка Цукерберга в Росії є люди, чия робота — знаходити уразливості в соцмережі і всьому інтернеті.

"Це — гонка озброєнь. Вони вчитимуться працювати краще, те ж саме слід зробити і нам", — заявив Цукерберг.

Щоб вплинути на ситуацію, Facebook впровадив штучний інтелект, здатний ідентифікувати фейкові акаунти, які намагаються впливати на політичні настрої інших користувачів.

Однак, якщо ботів шукає штучний інтелект, то модерація текстів досі залишиться за людьми. За словами голови компанії, Facebook збирається збільшити штат співробітників, що відповідають за аналіз контенту, з 15 до 20 тисяч осіб.

Також за новими правилами кожен, хто захоче просувати публікації на політичні теми, повинен буде підтвердити свої особисті дані та місце розташування, а користувачі будуть бачити, хто саме заплатив за ту чи іншу політичну рекламу.

Про монополію

Коли у Цукерберга запитала, яких конкурентів Facebook той може назвати, він забарився і почав перераховувати великі корпорації — Amazon, Google, Apple, Microsoft.

Конгресменка вирішила уточнити своє запитання: "Дайте я поясню це так: я купую автомобіль марки Ford, але він виявляється не дуже хорошим, і тоді я купую Chevrolet. Якщо мене засмучує Facebook, в якому рівноцінному продукті мені зареєструватися?".

На це Цукерберг почав розповідати, що середньостатистичний американець використовує близько 8 додатків для комунікації (не зазначивши при цьому, скількома з них володіє корпорація) і кожен з них є конкурентом Facebook.

Врешті, коли йому поставили питання руба, чи не вважає він, що Facebook — це монополія, Цукерберг відповів, що йому так не здається.

Про користувацьку угоду

Один з сенаторів запитав у Цукерберга, чи зможе пересічний американець зрозуміти, про що йдеться в користувацькій угоді, якщо візьметься її читати.

Він відповів ствердно, однак зазначив, що для цього її спочатку треба відкрити, а більшість користувачів погоджуються на умови, не читаючи.

Цукерберг визнав, що угода є дещо плутаною, а сенатор назвав її просто паршивою:

"Все, що тут намагалися сказати, я скажу дуже ввічливо — ваша користувацька угода — паршива. Якщо я це бачу, то і ви це бачите — завдання цієї угоди прикривати Facebook, а не інформувати користувачів про їхні права. Раджу вам відправитися додому і переписати документ".

Про регулювання

Глава Facebook висловив готовність співпрацювати з владою. Зокрема, у сфері контролю всесвітньої мережі:

"Я не належу до категорії людей, які вважають, що регулювання — це погано. Інтернет стає все більш і більш важливою платформою в житті людей. Я думаю, нам треба обговорювати те, яким має бути правильний контроль, а не те, чи повинен він існувати".