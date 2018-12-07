Как составить SWOT-анализ для бизнеса

Самое трудное в бизнесе и в жизни вообще — принятие решений. Не ошибиться в своем выборе поможет инструмент, состоящий из пяти шагов.

SWOT-анализ — универсальный инструмент для принятия решения, который вы можете применить для бизнеса в целом и для конкретной компании или стартапа, бизнес-направления или продукта. Такой вид анализа также можно использовать для изучения людей и других вопросов, не касающихся бизнеса.

Понятие "SWOT-анализ" в 1963 году ввел профессор К. Эндрюс Гарварде. Метод начал использоваться с 1980-х годов для принятия стратегических решений и продолжает оставаться актуальным инструментом для управленцев.

Имея SWOT-анализ, вы сможете изучить состояние предприятия, чтобы составить соответствующую его реальному положению маркетинговую стратегию.

SWOT-анализ уникален тем, что он прост в применении. Его могут использовать домохозяйка, чтобы составить список покупок для приготовления ужина, акула бизнеса, чтобы определится с миллиардной сделкой, стартапер — при запуске проекта, инвестор — при вложении денег в стартап.

Термин "SWOT-анализ" (англ. SWOT Analysis) означает ситуационный анализ, позволяющий оценить текущую и грядущую конкурентность объекта на рынке путем оценки его внутренней сущности (продукт) и внешней среды (бизнес).

SWOT расшифровывается так: S — Strengths, сильные стороны товара, W — Weaknesses, слабые стороны товара, O — Opportunities, возможности компании, T — Threats, угрозы компании. Стоит отметить, что для составления SWOT-анализа необходимо иметь определенное представление об анализируемом объекте.

В этом материале мы сфокусируемся на бизнесе и пошагово распишем, как составить для него SWOT-анализ. Ознакомившись со статьей, вы сможете применять SWOT-анализ как для товара, так и для предприятия.

Шаг 1. Определяем сильные и слабые характеристики

Здесь анализируется внутренняя среда. Для реализации этого шага нужно провести сравнительный анализ продукта с основными конкурентами.

Нарисуйте в блокноте или создайте в Excel два столбика с названиями "Сильные стороны" и "Слабые стороны". Те характеристики, что оказались лучшими, чем у конкурентов, запишите в сильные свойства продукта, худшие — в слабые.

Сильные характеристики дают преимущество на рынке или лучшее положение в сравнении с конкурентами. Слабые характеристики, то есть изъяны, тормозят рост компании, не дают продукту занять лидирующие позиции на рынке.

Чтобы не запутаться в большом количестве факторов, которые возникают в процессе анализа, разместите их в зависимости от того, насколько сильно они влияют на объемы продаж и выручку. Выделите до восьми основных факторов.

Шаг 2. Ищем риски и потенциал для роста компании

На этом этапе необходимо определить возможности и риски для расширения бизнеса. Для этого нужно анализировать влияющие на бизнес внешние триггеры, оценивая степень влияния каждого их них на продажи и возможность появления.

Возможности бизнеса — триггеры внешней среды, позволяющие компании поднять продажи или увеличить доходы. Угрозы для бизнеса — внешние факторы, снижающие объемы продаж или будущую прибыль компании.

В этом шаге SWOT-анализа для усиления результата можно использовать PEST-анализ, помогающий более детально изучить влияние политических, экономических, социальных и технологических событий на будущую прибыль.

Шаг 3. Составляем общую таблицу SWOT-анализа

Таблица SWOT-анализа позволяет выстроить информацию в понятную структуру. Таблица состоит из четырех квадратов. В первом будут сильные стороны, во втором — слабые, в третьем ниже — возможности, в четвертом — угрозы.

Выявленные триггеры нужно вписывать от наиболее важного к наименее значимому. Приоритет определяется по их влиянию на объем продаж и прибыль.

Итак, впишите все факты в таблицу SWOT-анализа. Проверьте, точно ли выявленные сильные стороны товара увеличивают прибыль и конкурентность предприятия, а его слабые стороны имеют обратный эффект.

Убедитесь, что найденные возможности могут позитивно повлиять на прибыльность компании, а обнаруженные угрозы могут уменьшить прибыль предприятия и лояльность клиентов в следующие пять лет.

Имея перед глазами готовую таблицу с реальными факторами в ней, вы можете приступать к формированию выводов своего SWOT-анализа.

Шаг 4. Пишем выводы

Чтобы сделать правильные выводы, нужно задать правильные вопросы и дать на них ответы. Какое основное конкурентное преимущество вашего продукта? Как вы будете улучшать свои сильные стороны? Как вы будете развивать возможности компании на основе сильных сторон продукта?

Как слабые стороны сделать сильными, а из угроз создать возможности для роста? Как компания может нивелировать слабые стороны и минимизировать их влияние на бизнес? Как донести до потребителя преимущества? Как скрыть от клиента слабые стороны? Как быстро использовать возможности и уйти от угроз?

Шаг 5. Создаем презентации на основе результатов

Финальный этап SWOT-анализа — разработка презентации, где излагаются визуализированные и расширенные результаты анализа.