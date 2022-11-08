Meta выделяет 1,5 миллиона долларов на рекламные кампании для украинского бизнеса

Компания Meta выделяет 1,5 млн долларов на поддержку украинского малого и среднего бизнеса - будет предоставлять купоны в размере $1000 на рекламные кампании в Facebook и Instagram для украинских малых и средних предприятий, чтобы поддержать бизнес во время войны.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Какие условия для бизнеса?

Ваше украинское предприятие должно быть в Украине (за исключением регионов, на которые распространяются санкции США, в частности Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым).

Вы должны управлять украинской бизнес-страницей в Facebook и иметь действительную рекламную учетную запись.

Правительственные или государственные компании не могут участвовать в этой программе.

Получить купон можно с 8 ноября по 31 декабря 2022 года, объясняют в Минцифры.

Больше деталей о программе и подаче заявки - по ссылке.

Экономическая правда