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Правительство выделило 33 миллиона на гранты предпринимателям

Пятница, 4 ноября 2022, 18:19 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 4 ноября, выделил 33,3 миллиона гривен на финансирование грантов в рамках программы "Собственное дело".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Благодаря выделенным сегодня средствам микрогранты на начало или расширение бизнеса получат около 150 человек. Будут созданы сотни новых рабочих мест. Это очень важно как для восстановления и развития экономики, так и для преодоления проблемы безработицы в стране", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По состоянию на 4 ноября по четырем грантовым программам "еРабота" получено 14,6 тысяч заявок на гранты. В 2131 случаях было принято положительное решение на общую сумму 1,8 млрд грн. В частности:

  • 1911 положительных решений по программе "Собственное дело";
  • 167 положительных решений по программе "Переработка";
  • 53 положительных решения по программам "Сад / Теплица".

Напоминаем:

Кабинет Министров выделил для предоставления грантов предприятиям перерабатывающей отрасли в рамках программы 380 миллионов 985 тысяч гривен из резервного фонда госбюджета.

Кабмин Минэкономики бизнес
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