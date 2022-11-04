Правительство выделило 33 миллиона на гранты предпринимателям
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 4 ноября, выделил 33,3 миллиона гривен на финансирование грантов в рамках программы "Собственное дело".
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Благодаря выделенным сегодня средствам микрогранты на начало или расширение бизнеса получат около 150 человек. Будут созданы сотни новых рабочих мест. Это очень важно как для восстановления и развития экономики, так и для преодоления проблемы безработицы в стране", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По состоянию на 4 ноября по четырем грантовым программам "еРабота" получено 14,6 тысяч заявок на гранты. В 2131 случаях было принято положительное решение на общую сумму 1,8 млрд грн. В частности:
- 1911 положительных решений по программе "Собственное дело";
- 167 положительных решений по программе "Переработка";
- 53 положительных решения по программам "Сад / Теплица".
Напоминаем:
Кабинет Министров выделил для предоставления грантов предприятиям перерабатывающей отрасли в рамках программы 380 миллионов 985 тысяч гривен из резервного фонда госбюджета.