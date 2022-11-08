Иностранные инвесторы подали более 370 запросов на платформу Advantage Ukraine

На инвестиционную платформу Advantage Ukraine за два месяца с момента запуска поступило более 370 запросов от потенциальных инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Более 100 запросов было получено от стратегических и портфельных инвесторов США, Великобритании, Германии, Дании, Бельгии, Республики Корея и других стран.

Как отметили в министерстве, в рамках Advantage Ukraine инвесторы в первую очередь интересуются инновациями и технологиями, агропромышленным комплексом, добычей полезных ископаемых, инфраструктурой, промышленностью, логистикой, а также энергетикой и оборонной промышленностью.

Для стимулирования притока инвестиций ведомство работает с международными партнерами над механизмом страхования военных рисков и привлечения долгового финансирования от МФО для реализации инвестиционных проектов.

"Несмотря на напряженную военно-экономическую ситуацию, подавляющее большинство потенциальных инвесторов понимают неотвратимость евроатлантической интеграции Украины и уже сейчас готовы рассматривать проекты в секторах, традиционно имеющих глобальные конкурентные преимущества, или направленные на послевоенное восстановление Украины", – отметил замминистра Александр Грибан.

Проектная команда Advantage Ukraine работает при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Она обрабатывает запросы иностранных инвесторов, оказывает профессиональные консультации и аналитическую поддержку отечественным компаниям, стремящимся привлечь акционерный или долговый капитал.

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Согласно статистике advantageukraine.com, за два месяца работы платформу посетили десятки тысяч пользователей из 140 стран мира, большинство из них – из стран Большой семерки.

Напоминаем:

Министерство экономики намерено установить стратегические партнерства и привлечь прямые инвестиции ведущих инвестиционных банков мира.

Президент Владимир Зеленский виртуально открыл биржевые торги на Нью-Йоркской фондовой бирже и представил портал Advantage Ukraine с возможностями инвестировать в украинскую экономику.