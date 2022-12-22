Потолок цен на газ: реальное влияние решения ЕС

Росія постачає дедалі менше газу до Євросоюзу, але все ще сподівається компенсувати це високими цінами.

Рішення ЄС по ціновій стелі на газ позбавляє росію цієї зброї. І відкриває шлях до повного ембарго, яке не матиме шкідливих наслідків для споживачів як в Європі, так і в Україні.

Перше питання, яке цікавить кожного з нас: який реальний вплив рішення ЄС на ціну газу?

Так, схвалена стеля – 180 €/MWh – істотно нижче, ніж стартова пропозиція Єврокомісії – 273€/MWh. Водночас, поки тривали політичні дебати, ціна зменшилася до рівня 117€/MWh. А після схвалення рішення і далі меншала до рівня 104 €/MWh.

Звичайно ж, кожен з нас хоче ще нижчої стелі, адже кожен євро чи долар, які отримує росія від нафти і газу, йдуть на вбивства українців. Може, ця думка і повторена сотні разів, але ми не заспокоїмося, поки в росії не буде грошей взагалі.

Але, як і у випадку із ціновою стелею на нафту, ЄС займає дуже обережну позицію. Нагадаю, що 5 грудня запрацювало ембарго на імпорт нафти з ціновими винятками.

Цей виняток був схвалений власне для того, щоб новина про ембарго не збурила ринок і не дала можливості росії заробити на надвисоких цінах.

У ситуації з газом ситуація ще складніша. ЄС переживає до певної міри подібну ситуацію, як і Україна з дизелем та бензином. Аби відмовитись від російського газу, його треба замістити іншим. І тут є істотні успіхи.

За 11 місяців цього року "Газпром" поставив до ЄС, Туреччини та Китаю 95 млрд кубічних метрів газу, що на 44,5% менше, ніж в 2022 році. Але це все одно багато.

До ЄС "Газпром" експортує, в середньому, 43 млн кубічних метрів щоденно єдиним маршрутом через Україну. Для порівняння: Сполучені Штати збільшили цього року поставки LNG на 137%.

Як наслідок, 1 грудня поставки газу до ЄС виглядали так: 5% трубопроводами з рф, 55% - LNG, решта — трубопроводи з Норвегії і Північної Африки.

Але при цьому росія і далі впливає на ціну на газ. Так цього тижня (20 грудня) через новину про аварію на російській ділянці газогону ціна TTF стрибнула на 11 євро.

В умовах такої складної трансформації ринку так легко маніпулювати ціною. Хоча росія працювала над своїм впливом на ціну багато років, вибудовуючи залежність ЄС. Україна теж не оминула цієї залежності свого часу.

Хочу особливо звернути увагу — багаторічне домінування росії на ринку газу в ЄС призвело не лише до кількісної домінації, але і до того, що саме ціноутворення на ринку стало надто чутливим до російського чиннику.

Зрештою це призвело до того, що влітку 2022 року ціни в ЄС були в 7 разів вищими, ніж в Штатах.

Тому з правової точки зору стеля на ціни на газ має іншу природу, ніж цінова стеля на нафту. Формально це не інструмент санкцій.

Його головна мета – захист від надмірно високих цін. Але це, очевидно, потрібно, аби розірвати усі залежності від росії на газовому ринку і відкрити дорогу до безпосередніх санкцій.

Ще одна особливість ринку газу — це те, що ціноутворення відбувається на біржі. І як традиційно відбувається з біржовою торгівлею – він перетворюється на цінні папери.

Механізм коригування ціни буде застосовуватися до конкретного інструменту торгівлі газом – TTF – який є центральним в системі ціноутворення в Європі і найбільш чутливим до маніпуляцій. Він також є фінансовим інструментом, який пов’язаний з низкою деривативів.

Тому це не лише енергетичне питання, але і питання функціонування фінансових ринків.

Отже, існує ризик, що різке і надмірне втручання може призвести або до обмеження фізичних постачань, втрат ліквідності торговців фінансовими інструментами або ж втечі торгівлі на інші майданчики.

Тому будь-яке рішення про застосування цього механізму буде супроводжуватися аналізом та позиціями Європейського агентства співпраці енергетичних регуляторів, Європейського агентства з ринків цінних паперів, Європейського центрального банку тощо.

Але навіть усі складнощі і ризики не переважать головного – російські маніпуляції мають бути усунуті, а росія – позбавлена доходів, якими вона фінансує війну. І нинішнє рішення — системна зміна, яке дозволяє швидше і чіткіше відрізати росію від ринку газу.

Ухвалення цінової стелі на газ є важливим для України і з інших причин. Оскільки ми купуємо газ в Європі, це рішення — можливість і для нашої країни, зокрема промисловості, захиститися від невиправдано високих цін на блакитне паливо, зробити їх більш прогнозованими.

Це також зробить ціни для наших виробників більш прогнозованими. Тому подібний запобіжник, зрештою, позитивно відобразиться і на українській економіці.

Регламент ЄС набере чинності 1 лютого, і вже з 15 лютого механізм коригування ціни може бути застосованим.

Також 5 лютого 2023 буде запроваджене ембарго на російські нафтопродукти з ціновою стелею, аналогічною як і для нафти.

Такий комплексний підхід до енергоносіїв призведе до того, що російські енергоносії дедалі менше купуватимуть, і купуватимуть з дедалі більшим дисконтом.

Що зменшить можливості росії фінансувати війну і дасть можливість застосувати повне ембарго без шкоди для споживачів.