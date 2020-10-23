9 млрд за сети и почему Украина отдаляется от ЕС

19 жовтня в Економічній правді вийшла колонка заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

У матеріалі йшлося про те, що "Д.Трейдинг", яка є дочірньою компанією ДТЕК українського олігарха Ріната Ахметова, заборгувала "Укренерго" близько мільярда гривень за користування державними мережами.

Публікуємо відповідь на колонку від "Д.Трейдинг".

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Політиканство та маніпуляції – це не те, заради чого народні депутати повинні йти до парламенту.

Політика подвійних стандартів та непрофесійність – це помилки, які так важко пробачати владі, що обіцяла покращення інвестиційного клімату та економічне зростання. Така "політика" розвертає Україну у напрямку, протилежному євроінтеграції.

Черговим прикладом таких маніпуляцій є те, що за два дні до розгляду справи в суді апеляційної інстанції народний депутат Дмитро Кисилевський виходить із колонкою "Безкоштовні мережі: ДТЕК понад рік не платить Укренерго".

В цій колонці автор надає необґрунтовані оціночні погляди, фальсифікує факти та звинувачує компанію у несплаті тарифу на передачу електроенергії та лобіюванні підвищення цього ж тарифу (що взагалі є абсурдним). Це не що інше як фейк та спроба публічного тиску на суд.

Найвищим ступенем цинізму пана Кисилевского є спроба пролобіювати інтереси свого "попереднього" роботодавця ТОВ "Інтерпайп Україна" щодо "зеленої" електрометалургії" безпосередньо в цій же колонці.

Автор використовує брудні та необгрунтовані звинувачення, що не мають ані логічного, ані юридичного зв’язку із питанням сплати ДТЕК тарифу на передачу електроенергії.

Він намагається знайти аргументи для створення привілейованих умов для окремих компаній.

Пан Кисилевський безпідставно звинувачує ДТЕК у лобіюванні підвищення тарифів на передачу електроенергії за рахунок бюджету та населення, що не відповідає дійсності.

У червні 2020 року ДТЕК заявив про те, що не підтримує ініціативу уряду підняти тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії. Позиція компанії однозначна: підняття тарифу не тільки збільшить кризу в енергетичній галузі, але і значно погіршить ситуацію для промисловості (Деталі за посиланням).

Вважаю, що надання чітких фактів, що спростовують неправдиву інформацію, може бути єдиною відповіддю на безпідставні звинувачення, маніпуляції та фейк.

Отже, то що там із сплатою ДТЕК тарифу на передачу "Укренерго"? Тут одразу по пунктах:

1) ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" (компанія групи ДТЕК) сплатило НЕК "Укренерго" понад 4 млрд грн за надання послуг за передачу електроенергії з моменту запровадження нової моделі ринку 1 липня 2019 року;

2) Всього групою компаній ДТЕК на користь НЕК "Укренерго" було перераховано 9 млрд грн за користування електричною мережею за період з 1 липня 2019 року;

3) У зв’язку із скасуванням судом ряду постанов НКРЕКП, які встановлювали завищений тариф, "Укренерго" має відшкодувати ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" 1,2 млрд грн (З рішенням судів, якими було скасовано зазначені постанови, можна ознайомитись тут і тут)

А тепер по питанню незаконності вимог НЕК "Укренерго" сплатити тариф на передачу при експорті.

Справляння плати за передачу електроенергії при експорті суперечить взятим Україною зобов’язань щодо Угоди про Асоціацію із ЄС, Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, позиції Секретаріату Енергетичного Співтовариства, директивам ЄС та позиції Європейського суду справедливості.

Ось декілька деталей, якщо наданих вище посилань не достатньо:

Закон України "Про ринок електричної енергії" чітко передбачає, що Кодекс системи передачі (підзаконний нормативний акт, яким НКРЕКП хоче встановити тариф на передачу при експорті) повинен відповідати праву Енергетичного Співтовариства.

Секретаріат Енергетичного співтовариства 28 травня 2020 року на своєму офіційному сайті також висловив свою позицію: встановлення тарифу на передачу електричної енергії при здійсненні експорту не відповідає Договору про заснування енергетичного співтовариства.

Таким чином, спроби "Укренерго" стягнути тариф за передачу при експорті електроенергії є прямим порушенням і національного законодавства, і права ЄС, яке, до слова, держава має імплементувати, а не порушувати.

Окрім цього варто згадати і такі додаткові аспекти:

Справляння тарифу на передачу при експорті є прямим методом перешкоджанню експорту електроенергії.

З одного боку, Президент України та Уряд запевняють у покращенні інвестиційного клімату та стимулюванні нарощування експорту для зростання ВВП та надходження валютної виручки у країну. З другого боку, "Укренерго" намагається стягнути тариф на передачу при експорті.

Це є порушенням національного та міжнародного законодавства, що суттєво знижує конкурентоспроможність української електроенергії в Європі.

В Україні профіцит електроенергії. Вітчизняна генерація та ГарПок захлинаються у боргах. Експорт електроенергії є одним із важелів, що може допомогти галузі вийти із кризи.

Проте "Укренерго" не стимулює продаж електроенергії за кордон, а незаконно створює перешкоди у формі фінансового тягаря, який збільшує вартість експортованої електроенергії до 25 %. Яким чином в такому випадку українська електроенергія може конкурувати із європейською?!

Жодна з країн не здійснює справляння плати за передачу електроенергії при експорті.

Суть сплати тарифу за передачу полягає в тому, що тариф сплачується при поставці електроенергії кінцевому споживачеві. У зв’язку із тим, що кінцевий споживач знаходиться в країні, куди експортується електроенергія, то сплата тарифу буде в цій державі.

Якщо ж в країні експортера регулятор вимагатиме сплату тарифу, тоді це призведе до подвійного справляння плати і ставить експортера у неконкурентні умови у порівнянні із іншими учасниками ринку в країні-імпортері.

Тут можна провести аналогію із справлянням непрямих податків, наприклад податку на додану вартість. ПДВ є податком на споживання і тому сплачується у країні споживання. Саме тому при експорті держава відшкодовує ПДВ експортеру, адже ПДВ буде сплачено в країні-імпортері товару.

" Укренерго" цілком проігнорувала фізику процесу.

Беручи до уваги властивості перемінного струму, оператору системи передачі немає потреби передавати на експорт одні обсяги електроенергії, а потім приймати на імпорт інші обсяги, як це було б з будь-яким іншим товаром.

Насправді "Укренерго" при розрахунках із європейськими операторами враховує тільки сальдо (різницю) між обсягами експорту та імпорту електроенергії. Таким чином при розрахунках обсяг передачі буде значно меншим від абсолютних значень обсягів експорту та імпорту.

Якби пан Дмитро Кисилевський дійсно хотів розібратись у всіх тонкощах регулювання справляння тарифу на передачу, тоді для початку міг би ознайомитись із українським законодавством, законодавством ЄС та рішенням судів, в тому числі європейських, з цього приводу.

Ми платили і продовжуємо сплачувати тариф на передачу, проте не підтримуємо позиції "Укренерго" щодо створення умов для перешкоджання експорту та порушення Угоди про асоціацію з ЄС.

Така політика є згубною не тільки для енергетичної галузі, але і для економіки України та її іміджу в очах європейських партнерів.