Страна возможностей: почему инвестор придет в Украину

Найбільший фінансовий ризик сьогодення – це не інвестувати в Україну вже сьогодні.

Саме під таким гаслом на Нью-Йоркській фондовій біржі була презентована інвестиційна платформа Advantage Ukraine.

За допомогою потужної інформаційної кампанії ми прагнемо розповісти світу про можливості та інвестиційний потенціал України.

Чому саме зараз?

В першу чергу інвестиції, а не прямі вливання до бюджету, будуть стрижнем відбудови України. Ділова активність, ініціативність, винахідливість та рішучість генерують "економічне диво".

Інвестиції потрібні, щоб відновитися та дати старт потужному зростанню, а для стрибка їхній обсяг має складати 35% ВВП щонайменше впродовж 5 років поспіль.

План реконструкції, розроблений Нацрадою з відновлення, вимагатиме $750 млрд інвестицій протягом наступних 10 років, з них $60-65 млрд необхідно залучити вже цього року.

Звичайно, рішення про великі інвестиції потребує часу та оцінки ризиків. Потенційний інвестор має провести due diligence, що триває не менше пів року. Тому розпочинати варто вже зараз. Україна є країною величезних можливостей і найбільше переваг отримає той, хто прийде першим.

Україна цікавить інвесторів

У Нью-Йорку під час зустрічей з представниками флагманів світового бізнесу — U.S. Steel, JP Morgan, General Electric, MUFG Bank, Honeywell, Halliburton ми побачили зацікавленість Україною як інвестиційним напрямком.

Серед можливостей, які обговорювали — побудова "розумних мереж", впровадження енергетичних балансуючих потужностей, газовидобування за передовими технологіями, "зелена" металургія з використанням заліза прямого відновлення – це те, що може бути реалізоване пріоритетно.

Також проговорили можливості у агропромисловості — зокрема, варіанти глибокої переробки кукурудзи з метою екстракції амінокислот та біоетанолу. Також Україна має інвестиційні проєкти, пов’язані з видобутком графіту і літію.

Підкреслила українська команда і перспективу IT-галузі — продовжуємо налагоджувати співпрацю іноземних інвесторів з Українським фондом стартапів.

Визначальним є інтерес до України фінансового гіганту, що має в своєму управлінні активи у розмірі $10 трлн — днями відбулася розмова Президента Володимира Зеленського з головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock, щодо можливостей залучення державних та приватних інвестицій в Україну, а також консультування фахівцями BlackRock українського уряду стосовно створення Фонду відновлення для підтримки української економіки. Співпраця з таким потужним гравцем відкриває значні перспективи для України.

Страхування воєнних ризиків

Найболючіше питання – це гарантії безпеки інвестицій у воєнний та післявоєнний час. Саме цей фактор є одним з тих, що найбільше стримує інвесторів. Працюємо над тим, аби його мінімізувати, і вже є певні результати.

Перший – страхування ризиків з боку міжнародних організацій, що вже мають таку практику. Одна з них — Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (MIGA), яке входить до групи Світового банку.

MIGA реалізувало проєкти в країнах, де велися бойові терористичні дії. І хоча ситуація України складніша, проте досвід, накопичений агентством, можна застосувати.

Мінекономіки вже домовилося з MIGA про запуск механізму страхування інвестицій під час війни. Пілотний проєкт на 30 млн доларів буде запущено найближчим часом. В наступному році уряд планує залучити від MIGA на цю програму близько 1 млрд доларів.

Другий можливий інструмент – гарантії держав-партнерів своєму бізнесу, який буде інвестувати в Україну. Для нас цей шлях найбільш прийнятний, оскільки знімає більшість побоювань та застережень.

Гарантії, принаймні країн G7, вже будуть потужним сигналом для всього світового бізнесу. Щодо покриття цих гарантій, то кращого шляху, ніж задіяти арештовані російські активи важко знайти.

Потрібно розробити конкретний механізм для практичного застосування в разі, якщо котрийсь з бізнесів зазнає втрат внаслідок російської агресії.

Куди інвестувати?

Для інвестора цікаві, насамперед, сектори, де створюється висока додана вартість, продукція яких може бути конкурентною на світових ринках. Україна визначила 10 галузей, які мають суттєвий інвестиційний потенціал.

Оборонно-промисловий комплекс ($43 млрд інвестиційного потенціалу). Захист держави та гарантія нашої безпеки в майбутньому. Адже одна з найбоєздатніших армій Європи — Збройні Сили України — і далі потребуватиме постійного оснащення. Окрім того, розвиток Military-tech та оборонно-промислового комплексу посилять експортний потенціал країни.

Металургія та металообробка ($26 млрд інвестиційного потенціалу). Україна має досвід металургійних високотехнічних процесів і повного циклу виробництва титану та титановмісної продукції. Здатні утримувати нішу на ринку заліза прямого відновлення і "зеленої" металургії.

Енергетика ($177 млрд інвестиційного потенціалу). Можемо генерувати десятки, а, можливо, і сотні гігават "зелених" електричних потужностей і мільйони тонн "зеленого" водню. Запропонуємо Європі альтернативу "брудній" російській енергії.

Природні ресурси ($5,6 млрд інвестиційного потенціалу). Україна багата на мінеральні ресурси у високій концентрації та в безпосередній близькості один від одного. Країна має значні запаси вугілля, залізної руди, природного газу, марганцю, солі, нафти, графіту тощо.

Агропромисловий комплекс ($34 млрд інвестиційного потенціалу). Україну вважають "житницею Європи", але вона буде ще й "продовольчим кошиком" світу. Ми прагнемо збільшити потужності переробки, розвивати сектори з високою доданою вартістю, як-то виробництво м’яса, молока та молокопродуктів, садівництво тощо.

Логістика та інфраструктура ($123 млрд інвестиційного потенціалу). Географічне розташування України робить її важливим транзитним коридором для торгівлі. Логістика є одним із найважливіших секторів економіки з розгалуженою мережею залізниць і автомобільних доріг, морськими і річковими портами, аеропортами.

Промислове виробництво ($16 млрд доларів інвестиційного потенціалу). Україна має велику мережу машинобудівних підприємств, які виробляють турбіни та електрогенератори, залізничні вагони, гірниче та сільськогосподарське обладнання, верстати, авіаційні двигуни, виробниче обладнання для легкої та харчової промисловості.

Деревообробка та меблеве виробництво ($5 млрд інвестиційного потенціалу). Україна може стати меблевою фабрикою континенту. У нас є ресурсна база та зручна логістика для доставки готових товарів.

Фармацевтика ($19 млрд інвестиційного потенціалу). Ця галузь є одним із лідерів інвестицій. Українські фармацевтичні компанії відповідають міжнародним стандартам, більшість виробничих потужностей частково відновлено відповідно до GMP.

Інноваційні технології ($11 млрд інвестиційного потенціалу). Ми першими перетворили більшість особистих офіційних та державних документів на діджитал-рішення. Україна посідає 4 місце у світі за обсягом фінансових операцій за допомогою мобільних пристроїв. Та четверта в світі за кількістю користувачів криптовалюти.

Варто відзначити, що наша країна продукує більше випускників із технологічним ступенем, ніж будь-яка інша європейська країна. В Україні 240 тис фахівців, зайнятих в ІТ-секторі.

Це добре освічені люди, що володіють англійською і яких цінують у всьому світі. Україна посідає перше місце серед країн Центральної та Східної Європи за науково-дослідною діяльністю та ІТ-аутсорсингом.

Сектор IT зазнав найменших втрат від війни — зберіг 95% обсягів контрактів, тобто успішно адаптувалися до надзвичайно складних умов. Інвестиції дозволять нам перейти від IT-аутсорсингу до розробки продукту.

Це підвищить капіталізацію, зробить сектор інформаційних технологій ще більш конкурентним на світових ринках.

Наразі команда Advantage Ukraine вже опрацьовує близько 50 запитів від міжнародних стратегічних та портфельних інвесторів щодо перспективних напрямків інвестування та поглиблення співпраці з вітчизняними підприємствами державного та приватного секторів.

Найбільше інвестиційними можливостями в Україні цікавляться представники США, Німеччини, Великобританії, Польщі та Туреччини в таких напрямках, як: інноваційні технології, сільське господарство, фінансовий сектор, логістика, енергетика, корисні копалини та оборонна промисловість.