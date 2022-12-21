Финляндия получит "жизненно важный" плавучий терминал сжиженного газа в течение недели

Плавучий терминал Exemplar SHIFFMAN/MARINETRAFFIC.COM

Финляндия получит жизненно важный плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в течение примерно недели, что поможет обеспечить поставки в страну на фоне энергокризиса в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Плавучая установка для хранения и регазификации Exemplar поможет поставлять газ в скандинавскую страну после того, как импорт из РФ прекратился в мае.

"Поставка является жизненно важным для таких отраслей промышленности, как лесная и сталелитейная, хотя природный газ составляет лишь около 5% в энергетическом балансе Финляндии.

Газ в основном используется на заводах, а не для отопления, как во многих других европейских странах", - объясняет агентство.

Судно Exemplar, предоставленное компанией Excelerate Energy Inc., вышло из Гибралтара и должно пришвартоваться на юге Финляндии 25-28 декабря с полным грузом СПГ, сообщила во вторник компания Gasgrid Finland Oy.

При этом дата прибытия зависит от погоды во время путешествия - портовые сооружения и соединительный трубопровод длиной 2,2 километра уже готовы.

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После пришвартовки терминал будет превращать СПГ обратно в газообразное состояние и подавать его в газовую сеть страны, и даже помогать обслуживать страны Балтии и Польшу через подводный трубопровод Balticconnector.

При полной загрузке он может транспортировать около 68 000 тонн СПГ.

Финляндия также имеет СПГ-терминал в Хамини, подключенный к сети, в то время как терминалы в Поре и Торнио обслуживают местную тяжелую промышленность.

Европа использует СПГ, чтобы заполнить пробел от потерянных поставок российского газа после вторжения в Украину.

Плавучие установки СПГ устанавливаются быстрее и дешевле, чем наземные терминалы, резюмирует Bloomberg.

Экономическая правда