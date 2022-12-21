Еврокомиссия одобрила план Германии по рекапитализации Uniper на 34,5 миллиарда евро

Еврокомиссия одобрила план Германии по рекапитализации немецкого газового трейдера Uniper на сумму 34,5 млрд евро при условии будущего выхода государства из капитала, оплаты труда руководства и поглощений.

Об этом пишет Reuters.

План соответствует правилам государственной помощи ЕС относительно необходимости, целесообразности и размера вмешательства, говорится в заявлении Комиссии.

"Мероприятие направлено на восстановление финансового состояния и ликвидности Uniper в исключительной ситуации, вызванной агрессивной войной России против Украины и последующим срывом поставок газа, при сохранении необходимых гарантий для ограничения искажения конкуренции", - говорится в сообщении.

Рекапитализация предусматривает немедленное увеличение денежного капитала на 8 млрд евро, подписка которых будет осуществляться по цене 1,70 евро за акцию, добавили в компании.

Также утвержден уставный капитал в размере до 26,5 млрд евро, который Германия намерена выплачивать поэтапно до 2024 года. Стоимость акций привязана к разнице между затратами Uniper на закупку газа по более высоким рыночным ценам и его ценой по предыдущим долгосрочным контрактам с российскими поставщиками.

Комиссия заявила, что Германия обязалась разработать надежную стратегию выхода к концу 2023 года, направленную на сокращение своей доли в Uniper до не более 25% плюс одна акция не позднее конца 2028 года.

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До завершения этой стратегии выхода вознаграждение членов совета директоров Uniper будет подлежать строгим ограничениям, включая запрет на выплату бонусов.

До конца 2026 года Uniper не может покупать доли в других компаниях, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения ее долгосрочной жизнеспособности.

Для сохранения конкуренции Uniper будет вынужден отказаться от части своего бизнеса, в том числе от электростанции Datteln IV в Германии и электростанции Gonyu в Венгрии, и передать часть своих резервов по хранению газа и трубопроводов конкурентам.

Другие требования включают продажу 84% акций Uniper в российской компании Unipro, а также ее немецкого бизнеса по централизованному теплоснабжению, североамериканского энергетического бизнеса, ее долей в газопроводах OPAL и BBL, а также 18% акций Latvijas Gaze, сообщили в Uniper.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы найти лучших владельцев для активов и бизнесов, которые будут проданы. С одобрением ЕС мы преодолели последнее препятствие и теперь знаем условия, при которых мы будем формировать будущее Uniper", - сказал генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Напомним:

Европейская комиссия в пятницу предоставила разрешение правительству Германии на национализацию энергетической компании Uniper, которая была крупнейшим импортером российского газа, и компании SEFE, которая ранее была дочерним предприятием "Газпрома".

Экономическая правда