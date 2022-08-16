Доступная ипотека: как программа поможет решить "квартирный вопрос"

"Твій дім там, де про тебе думають" — є така проста мудрість. І сила її саме в простоті. Україна – наш спільний дім, і ми маємо думати про кожного українця.

І про те, де і як ми будемо жити у відновленій країні під час переможного миру, який безумовно настане.

Ефективність же відновлення України напряму залежить від того, чи зможемо ми вирішити проблему дефіциту житла.

Чи повернуться з-за кордону мільйони наших громадян, чи інтегруються до нових громад внутрішньо переміщені особи, чи матимуть власний дім люди, які через бомбардування втратили будинки та квартири.

Отже, давайте думати.

Про необхідність доступної іпотеки

Уряд створює ефективний інструмент подолання житлової кризи – програма "Доступна іпотека". Вона по суті — для всіх українців, хто потребує гідного житла. Але при цьому має особливі умови для військових, правоохоронців, педагогів, медиків.

Реалізація іпотечної програми матиме довгостроковий позитивний вплив на економіку. Вона створить своєрідний ланцюговий ефект: попит на житло – інтенсифікація будівництва – повернення людей додому – зростання продуктивних сил – економічний розвиток.

Навіть до війни житловий фонд України не відповідав сучасним стандартам. Щонайменше 40% громадян були незадоволені своїми умовами проживання. Тепер через російську агресію проблема поглибилася й досягла загрозливих масштабів.

Банківські кредити сьогодні доступні далеко не всім громадянам. Тому держава має допомогти, взявши на себе частину витрат.

Про етапи впровадження

Ідея доступної масової іпотеки була ініційована Президентом Володимиром Зеленським ще до війни. І вона активно напрацьовувалась Урядом. Але після 24 лютого програма не зупинилась, вона була модернізована та адаптована до потреб воєнного часу.

Її реалізація розбита на два етапи:

1. На першому етапі, що стартує з 1 жовтня, програма матиме потужну соціальну складову.

Кредитуватимемо військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів, педагогічних працівників та науковців закладів державної та комунальної форм власності.

Це люди стратегічно важливих професій, для сімей яких слід в першу чергу створити умови для життя та праці. Бо це наші захисники, від яких залежить безпека кожного і які виборюють майбутнє України.

Державна іпотека не є обтяжливою та не лягатиме зайвим тягарем на родинний бюджет. Це пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20%.

Розраховуємо, що вже в поточному році не менше двох тисяч людей матимуть новий дім.

2. Другий етап розпочнеться з початку 2023 року.

Тоді фінансування за іпотечною програмою пошириться на усіх українців і вони зможуть взяти кредит під 7% річних.

Про новий дім

Базова умова доступної іпотеки: 52,5 квадратних метри на одну людину + 21 "квадрат" на кожного члена сім'ї.

Наприклад, якщо сім'я з трьох людей, то вона може розраховувати на отримання іпотеки для купівлі квартири\будинку загальною площею до 94,5 квадратів. Це комфортні умови проживання, де кожен матиме власний приватний простір.

Про регіональні нюанси

Іпотечна програма гнучка до цінової політики в різних регіонах України. Сума кредиту буде залежати від конкретного міста\містечка\села, в якому людина хоче оселитися.

Базовою є опосередкована вартість спорудження квадратного метру житла, яку визначає Мінрегіон. Нюанси:

- Від базової ціна "квадрату" збільшується в 2,5 рази для обласних центрів, міст з населенням понад 300 тис осіб, міст на відстані до 15 км від Києва.

- Для міст із населенням 100-300 тис осіб застосовуємо збільшення в 2 рази.

- Для інших населених пунктів – коефіцієнт 1,75.

Таким чином розраховується оптимальна сума для того, аби мати змогу придбати комфортну квартиру за адекватною ціною.

Як це працюватиме?

Забезпечить масове іпотечне кредитування ПрАТ "Укрфінжитло" через уповноважені банки. Вона надаватиме кошти фінансовим установам під 3% річних, а ті видаватимуть кредити позичальникам під 7%%.

Проте, для визначених соціальних категорій (військові, медики, педагоги) частину процентної ставки компенсуватиме Фонд розвитку підприємництва. Таким чином замість 7% вони сплатять лише 3%.

Про участь у програмі

Алгоритм дій кожного потенційного позичальника дуже простий.

Якщо ви громадянин України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, володієте нерухомістю менше 52,5 кв м (додатково 21 кв м на кожного наступного члена сім’ї), не знаходитесь під санкціями, шлях до участі відкритий.

Достатньо зробити п’ять послідовних кроків.

Подати заявку через Дію (зараз така можливість технічно розробляється). Там же, в Дії, отримати відповіді банків. Вибрати житло, яке плануєте придбати. Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

Увесь ланцюг процедур максимально цифровізований, дозволяє автоматично підтягувати необхідні дані про заявника, швидко взаємодіяти з банками, перевірити інформацію та повноту даних. Все це заощадить час та зніме бюрократичні перепони.

Про велику відбудову

Програма масової іпотеки – це частина великого комплексного плану відбудови України.

Максимальне відновлення транспортної, соціальної та житлової інфраструктури держави за перші 24 місяці після завершення війни дозволить збільшити потенціал для подальшого економічного росту.

Доступна для тисяч українців іпотека стане драйвером розвитку будівельного бізнесу. З часом встановимо критерії, за якими купити житло можна буде лише у нових будинках та будівлях, які нещодавно здані в експлуатацію. Тоді будівельники отримають нові замовлення на зведення житлових об’єктів.

Це матиме мультиплікаційний ефект, коли кожна гривня витрачена на житло дає в 5,5 разів більший внесок в економіку: нові робочі місця, сплата податків.

Нове житло зводитимуть за сучасними стандартами. Відповідний закон нещодавно ухвалила Верховна Рада, передбачивши обов’язковість бомбосховищ в новобудовах.

Таким чином ми не лише задовільним попит на нерухомість, але й гарантуємо безпеку українців у власних домівках.

І не забуваймо: "Твій дім там, де про тебе думають".