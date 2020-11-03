Почему дорожает газ в Украину и как спланировать закупку?

На мировом рынке природного газа происходит глобальная игра на повышение цен. И мы с вами уже прочувствовали это на себе.

Отопительный сезон только начался, объемы производства и потребления в Европе и в Украине еще не вышли на уровень "до карантина", а средневзвешенная стоимость ресурса на конец октября превысила показатель 6700 грн за 1 тыс. куб м с НДС.

Это вдвое выше уровня, который мы наблюдали в конце лета. И есть основания полагать, что в ноябре стоимость ресурса перепрыгнет отметку 7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Хотя еще в августе никаких предпосылок к серьезному подорожанию газа не было: запасы газа в хранилищах (ПХГ) в Украине были достаточными для легкого прохождения отопительного сезона.

Сейчас они растут и будут заполнены на 90% своей мощности. По последним данным, в ПХГ Украины находится 28,4 млрд куб м газа при необходимых для безболезненного прохождения отопительного сезона 17-21 млрд.

Я бы сказал, что это исторические показатели накопления запасов газа в нашей стране. И они должны оказывать влияние на отпускные цены для населения.

Кто и как "подогревает" цены

Почему не срабатывает фактор профицита газа в Украине? В данном случае на ситуацию влияют другие, глобальные факторы.

Подтолкнули цены к росту в Евросоюзе, а потом и у нас, две причины. Первая – забастовки профсоюзов работников нефтегазовой промышленности в Норвегии.

Они начались в начале октября и привели к тому, что норвежцы снизили ежедневную добычу газа на платформах в Северном море.

Были опасения, что стороны не договорятся и рынок Европы потеряет до 20% поставок норвежского газа по итогам октября. Забастовки снизили предложение ресурса на газовых хабах ЕС. Это поддержало сезонный рост цен.

Вторая причина — США уменьшили поставки сжиженного газа (LNG) в Европу. Европейцы, ошеломленные карантинными мерами, снизили потребление газа и стали отказываться от американских объемов.

По оценкам экспертов, с начала введения противоковидных мероприятий, 147 поставок из США не состоялось.

Тенденция отказа от американских поставок сжиженного газа в Европу сохраняется. На октябрь отказ получили 10 партий поставок из США, примерно 7 из которых пришлись на два американских терминала, оператором которых является Cheniere Energy – крупный американский экспортер СПГ. Снижение закупок американского LNG также подтолкнуло цены к росту.

Отмечу, что регулирование предложения нефти и газа странами ОПЕК также сыграло не в пользу удешевления газа.

После летнего обвала цен на эти ресурсы, ОПЭК стала жестче подходить к тем производителям, которые создают излишки нефти и газа на рынке. Озвученные штрафы отдельным игрокам сдерживали остальных от перепроизводства.

Это создало глобальный повод для снижения предложения и удорожания энергоресурсов.

Как игра "великанов" отражается на украинских котировках

Украина, к сожалению, не является независимым от импортных поставок газа государством. Уровень собственной добычи практически не влияет на ценообразование в нашей стране по ряду причин.

Импорт газа осуществляется преимущественно из Евросоюза. Поэтому цены на внутреннем рынке для потребителей формируются по принципу "импортный паритет+" от стоимости европейского хаба TTF.

Увеличение цен на этих биржах автоматически приводит к росту отпускных цен на газ в Украине с временным лагом.

Это и случилось. Скажем, если цена для населения в августе не превышала 3728 грн/1 тыс. куб. м газа.

Под влиянием практически "ручного" снижения предложения газа в ЕС уже в октябре наша компания вынуждена была выставить своим потребителям стоимость на уровне 5898 грн/1 тыс. куб м. В ноябре она превысит 6500 грн/1 тыс. куб м.

Что могло бы удешевить газ для украинцев?

Украина ежегодно потребляет около 30 млрд куб м газа. Около половины этой потребности способна покрыть государственная компания — "Укргазвидобування".

Ее мощности позволяют ежегодно добывать 13,5 млрд куб м. газа. Половина объема поставляется на предприятия ТеплоКоммунЭнерго, вторая половина реализуется трейдерам НАК "Нафтогаз України" для дальнейшей продажи на рынке.

Если эти объемы (около 8 млрд куб м) продавать на украинской бирже всем желающим поставщикам, они станут серьезной альтернативой импорту и инструментом сдерживания цен – наш газ обходится дешевле.

Украина ежегодно импортирует примерно 10 млрд куб м газа в год. 8 против 10 – весомый аргумент для снижения средневзвешенных цен на открытом рынке поставок газа.

Но пока эти объемы остаются только в распоряжении трейдеров НАК "Нафтогаз України", они не срабатывают как инструмент удешевления газа для украинцев.

Выгода остается только у этих компаний, а потребителям приходится мириться с тем, что даже на газ собственной добычи в Украине действуют цены "импорт+доставка" из Европы.

Я бы сказал, что монопольное владение газом "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" обезоруживает украинцев в борьбе за энергонезависимость и удешевление энергоресурсов. Это могут исправить регуляторы рынка.

Не паниковать, а правильно спланировать закупку

И все же! Невзирая на игры мировых участников рынка на повышение цен, паниковать и скупать газ в больших объемах не советую.

Ресурс уже начал стабилизироваться в цене – забастовки в Норвегии закончились, мир хочет и будет восстанавливать производство энергоресурсов.

Полагаю, что в текущем отопительном сезоне стоимость природного газа на европейских хабах не превысит 200 евро/1 тыс. куб. м газа.

Осмелюсь предположить, что ресурс будет дешеветь и вот почему. Первое – Европа и Украина опять оказалась перед необходимостью введения карантинных мер.

Они вызовут снижение потребления энергии и заставят каждого из нас экономить, как это уже было, когда вступили в силу ограничения в этом году. Второе – синоптики снова прогнозируют теплую зиму.

В прошлом году погода "уронила" потребление природного газа в минус более чем на 2 млрд куб м газа по году (потребление снизилось с 32 до 29,8 млрд куб м газа). Эта тенденция может повториться и в текущем сезоне.

Третье – напоминаю, что хранилища газа в Украине переполнены ресурсом. А по законам рынка, сниженный спрос, наложенный на профицит продукта, рождает снижение цен. Эту аксиому никто не отменял.

Подытожу. Всем потребителям рекомендую приобретать природный газ не более чем на квартал.

Так вы сможете зафиксировать цены на период их нестабильности на европейских рынках, пока они стремятся к росту зимой. И подготовиться к прогнозируемому их снижению в весенний период.