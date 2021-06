Як Big Data впливає на комерцію і до яких трендів бізнесу необхідно готуватися вже зараз?

Навіщо ці дані та як вони вплинуть на комерцію майбутнього?

Ключові гравці трьох великих ринків – Приватбанк, Mastercard та Vodafone – розповіли, як і навіщо вони збирають Big Data, як ця інформація може вплинути на інші бізнеси та купівельні вподобання людей, а також про нововведення, які чекають на нас у майбутньому.

Спікери поділилися своїми думками в рамках бізнес-сніданку "Що допомагає лідерам бізнесу втримувати та посилювати свої позиції на ринку", організованому компанією HD Partners.

Поняття Big Data асоціюється у нас зі світовими компаніями – Google, Amazon, Facebook, проте локальні компанії теж відстежують величезні потоки інформації, зберігаючи конфіденційність.

Приватбанк має одну з найбільших клієнтських баз в Україні – 25 мільйонів клієнтів, 13,5 мільйона з яких – це клієнти додатку "Приват24".

За день у "Приват24" відбуваються 3 мільйони транзакцій. Це величезна кількість людей та інформації про них.

Диджитал-інструменти дають змогу проаналізувати, коли, де і ким була зроблена купівля. Оперуючи такими даними, Приватбанк може зробити унікальний аналіз для певного бізнесу.

Чудовим інструментом для проведення такого аналізу є геоаналітика. Оператор даних може подивитися, яка кількість людей робить певну кількість транзакцій на тій чи іншій ділянці, і в яких сферах відбуваються купівлі. Маючи таку аналітику, власник бізнесу зможе зрозуміти, чи рентабельно буде розміщувати умовну кав'ярню в певному районі.

Vodafone – ще один лідер із збору Big Data в Україні. Аналіз поведінки клієнтів ринку телефонії дозволяє дізнатися, де перебуває абонент, чи він активний, хто кому дзвонив, скільки хвилин тривав дзвінок і скільки абонент за це заплатив.

"Ми будуємо для клієнтів мережі look a like і можемо оцінити схильність до купівлі того чи іншого товару, надати тригерні чи таргетовані розсилки", – говорить Head of B2B "Vodafone Україна" Андрій Федоров.