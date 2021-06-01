Как Big Data влияет на коммерцию и к каким трендам бизнесу необходимо готовиться уже сейчас?

Навіщо ці дані та як вони вплинуть на комерцію майбутнього?

Ключові гравці трьох великих ринків – Приватбанк, Mastercard та Vodafone – розповіли, як і навіщо вони збирають Big Data, як ця інформація може вплинути на інші бізнеси та купівельні вподобання людей, а також про нововведення, які чекають на нас у майбутньому.

Спікери поділилися своїми думками в рамках бізнес-сніданку "Що допомагає лідерам бізнесу втримувати та посилювати свої позиції на ринку", організованому компанією HD Partners.

Хто і як оперує Big Data в Україні

Поняття Big Data асоціюється у нас зі світовими компаніями – Google, Amazon, Facebook, проте локальні компанії теж відстежують величезні потоки інформації, зберігаючи конфіденційність.

Приватбанк має одну з найбільших клієнтських баз в Україні – 25 мільйонів клієнтів, 13,5 мільйона з яких – це клієнти додатку "Приват24".

За день у "Приват24" відбуваються 3 мільйони транзакцій. Це величезна кількість людей та інформації про них.

Диджитал-інструменти дають змогу проаналізувати, коли, де і ким була зроблена купівля. Оперуючи такими даними, Приватбанк може зробити унікальний аналіз для певного бізнесу.

"Нам треба зрозуміти, куди ми хочемо масштабуватися та що потрібно нашим клієнтам", – розповідає заступник керівника дирекції диджитал-банкінгу Приватбанку Олександр Кулик.

Чудовим інструментом для проведення такого аналізу є геоаналітика. Оператор даних може подивитися, яка кількість людей робить певну кількість транзакцій на тій чи іншій ділянці, і в яких сферах відбуваються купівлі. Маючи таку аналітику, власник бізнесу зможе зрозуміти, чи рентабельно буде розміщувати умовну кав'ярню в певному районі.

"Усім нам буде цікаво знати, чи варто заходити на той чи інший сегмент ринку: чи багато там гравців, чи великий ринок. Для цього ми пропонуємо опцію "аналіз ринку", – говорить Олександр Кулик.

Vodafone – ще один лідер із збору Big Data в Україні. Аналіз поведінки клієнтів ринку телефонії дозволяє дізнатися, де перебуває абонент, чи він активний, хто кому дзвонив, скільки хвилин тривав дзвінок і скільки абонент за це заплатив.

"Ми будуємо для клієнтів мережі look a like і можемо оцінити схильність до купівлі того чи іншого товару, надати тригерні чи таргетовані розсилки", – говорить Head of B2B "Vodafone Україна" Андрій Федоров.

Ще один цікавий інструмент аналізу – скорингові моделі. Побудова такої моделі на основі зібраних даних дає змогу чітко побачити купівельну поведінку кожного клієнта і зробити йому унікальну торгову пропозицію.

Так можна позбутися спаму, не доведеться робити розсилку всім клієнтам та отримувати мінімальні відгуки. Персоналізація пропозиції – один із трендів, до якого треба йти кожному бізнесу.

"Інформація від продавця буде актуальною тільки тоді, коли клієнт буде готовий її сприймати", – говорить Федоров.

Великий об'єм даних та оперування ними – це не тільки великі можливості, а й великі ризики. Шахраї з кожним роком стають більш вигадливими, тож операторам даних необхідно бути на сторожі та керувати ризиками.

"Ризик, який не настав, – це ваша можливість і цю можливість вам варто використовувати. Для управління ризиками нам треба отримати відповіді на три питання. Поверне гроші чи ні? Чи це шахрай? Чи дійсно користувач – ця людина?" – розповідає Head of B2B "Vodafone Україна".

Верифікувати клієнта можна за кількома важливими питаннями: статус номера (активний чи ні), кількість заявок на кредит за номером, чи не була змінена sim-картка перед транзакціями, щоб убезпечити грошові операції через інтернет-банкінг.

Фіджитал та голосові платежі – нові тренди комерції майбутнього

У комерції та платежах досить сталим є тренд на диджиталізацію. За останні 50 років світ розвивається велетенськими кроками і бізнесу необхідно встигати помічати ці зміни та правильно реагувати.

Щодня ми користуємося безконтактною оплатою картою, телефоном та смарт-годинником. Диджитал глибоко проникає у всі сфери нашого життя.

За останні роки потреби бізнесу еволюціонували від одноканальності до омніканальності.

Тепер можна не тільки прийти в супермаркет, а й купити на сайті, замовити доставку, поспілкуватися з чат-ботом, скористатися побічними сервісами в межах платежів та поза ними.

За словами віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові Юрія Бахтіна, досягнути успіху в комерції можна лише шляхом взаємодії з клієнтом на одній платформі через різні канали комунікації.

Новим трендом є фіджитал – поєднання диджитал-підходів та фізичних послуг.

"Грань між фізичною та диджитал-комерцією стирається. Фіджитал – це коли ми щось робимо у фізичному світі за допомогою диджиталу, або коли диджитал іде до фізичного світу, бо так зручніше", – розповідає Юрій Бахтін.

Головна дилема, з якою стикаються платіжні системи, банки і всі комерсанти у диджиталі, – як зробити оплати швидкими та безпечними.

Що далі? А далі – пришвидшення всіх процесів та збільшення інформаційних потоків у рази. До 2030 року кожна людина матиме 15 пристроїв, якими можна буде платити – так званий інтернет речей.

"У недалекому майбутньому на нас чекають 5G, Big Data, інтернет речей (internet of things). Ми навіть не можемо уявити, які речі стануть платіжними пристроями в майбутньому. Це будуть і холодильники, і лічильники світла", – говорить віцепрезидент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.

Одні з головних рішень майбутнього – персоніфікація пропозицій для клієнта та голосова комерція. Прогнозується, що до 2023 року голосових помічників буде понад 8 мільярдів штук.

Голос є таким же унікальним параметром людини, як обличчя та сітківка ока, тож можна прогнозувати, що не тільки голосові команди, а й підтвердження оплати голосом можуть стати новим трендом недалекого майбутнього.

"Голосові помічники на кшталт Siri та Alexa – це вже вчорашній день. У недалекому майбутньому нас чекають мільярди голосових пристроїв. Покоління Z уже зазвичай не чатиться, а обмінюється голосовими повідомленнями, для нього це звичний спосіб комунікації. За останніми даними, 94% великого бізнесу Європи збираються вкладати чи вже інвестували в розвиток голосової комерції", – ділиться спостереженнями Юрій Бахтін.

За словами комерсанта, голосові оплати не будуть ізольованим каналом, а стануть повністю інтегрованими.

Авторка: Маргарита Рівчаченко