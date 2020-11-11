5 актуальних запитань про ринок фрілансу в Україні

Український ринок фрілансу розвивається вже 15 років: дедалі більше підприємців починають безпосередньо працювати зі спеціалістами у форматі віддаленої роботи.

Чому популярність фрілансу в Україні зростає кожного року, розповідають спеціалісти найбільшого спеціалізованого маркетплейсу Freelancehunt.

1. Що таке фріланс і чому він популярний?

Фріланс — це формат роботи, коли спеціаліст виконує завдання дистанційно. Замовник знаходить виконавця, орієнтуючись на його спеціалізацію, рейтинг, портфоліо та відгуки клієнтів. Потім описує завдання, обговорює деталі, і робота над проєктом стартує.

Після завершення проєкту виконавець отримує гонорар, а клієнт — виконане замовлення.

Популярність роботи з фрілансерами в Україні зростає кожного року. Першим сервісом, який запропонував зручний формат співпраці, став Freelancehunt.

Можна сказати, що після запуску майданчика 4 листопада 2015 року і був заснований вітчизняний ринок фрілансу. Виконавці отримали можливість публікувати свої портфоліо, а замовники — вибирати спеціаліста для проєкту.

Якщо в 2006 році на сервісі було зареєстровано близько 200 замовників, то сьогодні їх кількість перевищує 200 000. Щороку ця цифра збільшується на 20-30%.

Основні причини, з яких підприємці вибирають роботу з фрілансерами, — дешевша ціна, порівнюючи з агентствами, можливість знайти спеціаліста під конкретне завдання, водночас відсутність зобов'язань щодо його оформлення.

2. Які замовлення можна доручити фрілансерам?

Перелік напрямків, за якими спеціалізуються виконавці, досить широкий. Проте в основному акцент робиться на професіоналах, які працюють у галузі маркетингу та IT. Найбільше спеціалістів зайнято у сфері програмування, дизайну і маркетингу.

Також серед популярних категорій — копірайтинг, робота з аудіо та відео, мобільна розробка, архітектура, консалтинг, просування, системне адміністрування, переклади й багато іншого.

Зустрічаються і досить екзотичні замовлення, наприклад, на рукоділля або написання віршів!

На сьогодні Freelancehunt об'єднує понад 600 000 виконавців з України та зарубіжжя. За рік на сервісі публікується близько 160-180 тисяч проєктів. Крім того, зараз на платформі зростає кількість вузькопрофільних спеціалістів.

Серед клієнтів фріланс-сервісу не тільки приватні особи, дрібний і середній бізнес. Партнерами маркетплейсу є такі бренди, як Приватбанк, Villa Krim, Domino's Pizza, ЛУН, Alibaba та багато інших.

3. Де та як можна розмістити замовлення?

Десятки тисяч клієнтів вибирають Freelancehunt завдяки надійності та зручності в роботі. На сайті багато уваги приділяється перевірці особи виконавців.

Кожен учасник може розпочати роботу, пройшовши верифікацію. Замовникам не потрібно платити за публікацію проєктів, а фрілансерам — купувати доступ до замовлень. Платні послуги не є обов'язковими, але підвищують ефективність роботи.

Робочі процеси на майданчику досить прості. Спочатку треба описати завдання і бажаний результат, а потім моментально сповістить усіх фрілансерів з відповідними навичками.

Далі ви можете вибрати найкращу пропозицію за ціною, термінами, відгуками і портфоліо, а потім — обговорити робочі моменти в спеціальному полі. Фрілансер почне роботу над проєктом, а оплата за роботу буде перерахована лише після того, як ви підтвердите її успішне виконання.

4. Є думка, що фрілансери недисципліновані в роботі. Чи так це насправді?

Сказати, що все фрілансери працюють однаково, — некоректно. Навіть у найбільших агентствах, де між замовником і виконавцем знаходяться проджект-менеджери, можуть зустрічатися недобросовісні спеціалісти, які будуть затягувати роботу, зривати дедлайни, і зрештою результат може не виправдати очікувань.

Водночас фрілансери, які дорожать своїм рейтингом і відгуками, гарантують дотримання всіх домовленостей.

Для більш ефективної роботи Freelancehunt пропонує низку послуг. Так, більшість проєктів проходить через Сейф — сервіс, який дає фінансові гарантії обом учасникам угоди.

Замовник може бути спокійний за збереження коштів у разі, якщо виконавець не впорається із завданням або виявиться ненадійним. Фрилансеру гарантують отримання оплати в повному обсязі та в термін. Сервіс виступає зберігачем коштів і арбітром у разі виникнення спірних ситуацій.

Для юридичних осіб передбачений формат Бізнес Сейф, коли є можливість отримання документів за угодою, включно з ЕДО. Цікавий сервіс Конкурси: замовник публікує завдання, а десятки найкращих фрілансерів пропонують готові варіанти його реалізації.

Усі дії гранично прості, але якщо виникають проблеми, на допомогу прийде служба підтримки. Команда спеціалістів допоможе вирішити будь-яке питання, що стосується специфіки сервісу: технічне, фінансове чи етичне.

5. Чи можна працювати з фрілансером на постійній основі?

Ситуація на ринку праці показала готовність фрілансерів до роботи в штаті. Опитування показують, що 93% виконавців готові перейти в штат, якщо їм дозволять працювати з дому. А роботодавці, з урахуванням карантинних обмежень, також більш компромісно почали ставитися до віддаленої роботи співробітників.

Виявивши таку тенденцію, Freelancehunt запустив розділ Вакансії, який є повноцінною альтернативою сайтам з пошуку роботи. Перевага пошуку співробітників серед фрілансерів у тому, що ця категорія вже адаптована до праці з дому.

До того ж на сервісі зібрано найбільшу базу даних спеціалістів, які займаються IT і маркетингом.

Наступного року кількість зареєстрованих користувачів на Freelancehunt перевалить за мільйон!

Серед виконавців як новачки, готові зробити нескладні проєкти за невеликий гонорар, так і професіонали, які мають чергу із замовлень на кілька місяців вперед.

Кожен клієнт знаходить свій оптимальний формат роботи. І якщо ви ще не пробували працювати з фрілансерами, саме час це зробити.

До зустрічі на Freelancehunt!