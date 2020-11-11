5 актуальных вопросов про рынок фриланса в Украине

Украинский рынок фриланса развивается уже 15 лет: все больше предпринимателей начинают напрямую работать со специалистами в формате удаленной работы. Почему популярность фриланса в Украине растет с каждым годом, рассказывают специалисты крупнейшего специализированного маркетплейса Freelancehunt.

1. Что такое фриланс и почему он популярен?

Фриланс — это формат работы, когда специалист выполняет задание дистанционно. Заказчик находит исполнителя, ориентируясь на его специализацию, рейтинг, портфолио и отзывы клиентов. Затем описывает задачу, обсуждает детали, и работа над проектом стартует. После завершения проекта исполнитель получает гонорар, а клиент — выполненный заказ.

Популярность работы с фрилансерами в Украине растет с каждым годом. Первым сервисом, который предложил удобный формат сотрудничества, стал Freelancehunt. Можно сказать, что после запуска площадки в ноябре 2015 года и был основан отечественный рынок фриланса.

Исполнители получили возможность публиковать свои портфолио, а заказчики — выбирать специалиста для проекта.

Если в 2006 году на сервисе было зарегистрировано около 200 заказчиков, то на сегодня их количество превышает 200 000. Каждый год эта цифра увеличивается на 20-30%.

Основные причины, по которым предприниматели выбирают работу с фрилансерами, — более дешевая цена по сравнению с агентствами, возможность найти специалиста под конкретную задачу, при этом отсутствие обязательств по его оформлению.

2. Какие заказы можно поручить фрилансерам?

Перечень направлений, в которых специализируются исполнители, довольной широкий. Однако в основном акцент делается на профессионалах, работающих в области маркетинга и IT. Больше всего специалистов занято в сфере программирования, дизайна и маркетинга.

Также среди популярных категорий — копирайтинг, работа с аудио и видео, мобильная разработка, архитектура, консалтинг, продвижение, системное администрирование, переводы и многое другое. Встречаются и довольно экзотические заказы, например, на рукоделие или написание стихов!

На сегодняшний день Freelancehunt объединяет более 600 000 исполнителей из Украины и зарубежья. За год на сервисе публикуется порядка 160-180 тысяч проектов. Кроме того, сейчас на платформе растет количество узкопрофильных специалистов.

Среди клиентов фриланс-сервиса не только частные лица, мелкий и средний бизнес. Партнерами маркетплейса являются такие бренды, как Приватбанк, Villa Krim, Domino's Pizza, ЛУН, Alibaba и многие другие.

3. Где и как можно разместить заказ?

Десятки тысяч клиентов выбирают Freelancehunt благодаря надежности и удобству в работе. На сайте много внимания уделяется проверке личности исполнителей.

Каждый участник может начать работу, пройдя верификацию. Заказчикам не нужно платить за публикацию проектов, а фрилансерам — покупать доступ к заказам. Платные услуги не обязательны, но повышают эффективность работы.

Рабочие процессы на площадке довольно простые. Сначала стоит описать задачу и желаемый результат, а после сервис моментально оповестит всех фрилансеров с подходящими навыками. Далее вы можете выбрать наилучшее предложение по цене, срокам, отзывам и портфолио, а затем — обсудить рабочие моменты в специальном поле.

Фрилансер начнет работу над проектом, а оплата за работу будет перечислена только после того, как вы подтвердите ее успешное выполнение.

4. Есть мнение, что фрилансеры не дисциплинированы в работе. Так ли это на самом деле?

Сказать, что все фрилансеры работают одинаково, — некорректно. Даже в самых крупных агентствах, где между заказчиком и исполнителем находятся проджект-менеджеры, могут встречаться недобросовестные специалисты, которые будут затягивать работу, срывать дедлайны, и в итоге результат может не оправдать ожиданий.

В тоже время фрилансеры, которые дорожат своим рейтингом и отзывами, гарантируют соблюдение всех договоренностей.

Для более эффективной работы Freelancehunt предлагает ряд услуг. Так, большинство проектов проходит через Сейф — сервис, который дает финансовые гарантии обоим участникам сделки. Заказчик может быть спокоен за сохранность средств в случае, если исполнитель не справится с задачей или окажется ненадежным.

Фрилансеру гарантируют получение оплаты в полном объеме и в срок. Сервис выступает хранителем средств и арбитром в случае возникновения спорных ситуаций.

Для юридических лиц предусмотрен формат Бизнес Сейф, когда есть возможность получения документов по сделке, включая ЭДО. Интересен сервис Конкурсы: заказчик публикует задание, а десятки лучших фрилансеров предлагают готовые варианты его реализации.

Все действия предельно просты, но если возникают проблемы, на помощь придет служба поддержки. Команда специалистов поможет решить любой вопрос, касающийся специфики сервиса: технический, финансовый или этический.

5. Можно ли работать с фрилансером на постоянной основе?

Ситуация на рынке труда показала готовность фрилансеров к работе в штате. Опросы демонстрируют, что 93% исполнителей готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома. А работодатели, с учетом карантинных ограничений, также более компромиссно начали относиться к удаленной работе сотрудников.

Обнаружив такую тенденцию, Freelancehunt запустил раздел Вакансии, который является полноценной альтернативой сайтам по поиску работы.

Преимущество поиска сотрудников среди фрилансеров в том, что эта категория уже адаптирована к труду из дома. К тому же на сервисе собрана самая большая база данных специалистов, занимающихся IT и маркетингом.

В следующем году количество зарегистрированных пользователей на Freelancehunt перевалит за миллион! Среди исполнителей как новички, готовые сделать несложные проекты за небольшой гонорар, так и профессионалы, имеющие очередь из заказов на несколько месяцев вперед.

Каждый клиент находит свой оптимальный формат работы. И если вы еще не пробовали работать с фрилансерами, самое время это сделать.

До встречи на Freelancehunt!