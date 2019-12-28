Ціни на газ, зарплати, податки для ФОПів та нові поштові тарифи: що змінюється з 1 січня 2020

Зростання мінімальної зарплати на 550 гривень, нові тарифи на послуги Укрпошти, дві ціни на газ — ці та інші зміни чекають на українців уже з першого дня 2020-го року.

Буде дві ціни на газ: страхова і ринкова

За домовленостями з МВФ, з 1 січня 2020-го усі українці повинні платити за газ ринкову ціну. Але щоб захистити населення від коливання цін, Кабмін увів так звану "страхову ціну", тобто фіксацію ціни на певному рівні.

Це означає, що в українців з 1 січня буде два варіанти, як платити за газ для дому: або за гарантованою (яка діятиме до кінця кварталу), або за ринковою цінами.

Страхова ціна "Нафтогазу" становить 6 961 грн за тисячу кубометрів з ПДВ — її визначили на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі. Така ціна на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року.

Кінцева ж вартість газу залежатиме від тарифів на транспортування, які встановлює Нацкомісія з тарифів. Якщо виходити з тарифів у листопаді, вартість газу може становити близько 8 тис грн за тисячу кубометрів.

Квартальна ціна діятиме автоматично для всіх споживачів. Якщо ж ви бажаєте відмовитись від фіксованої ціни та платити за ринковою, ще не пізно звернутись до регіональної газопостачальної компанії, яка запропонує зручний алгоритм виходу з програми.

Напередодні "Нафтогаз" продовжив термін прийняття рішень щодо відмови від програми до 30 грудня 2019-го.

Якими будуть ринкові ціни, поки невідомо, оскільки новий договір з "Газпромом" на транзит газу ще не підписаний. Його доля матиме визначальний вплив на динаміку цін на ринку.

У "Нафтогазі" порахували, що у випадку відсутності транзиту з січня ціни на блакитне паливо можуть зрости до 12 900 грн з ПДВ та без транспортування — це суттєво перевищує фіксовану ціну. Проте якщо транзит продовжиться, що наразі дуже ймовірно, програма з гарантованою ціною може завдати споживачам збитків.

За словами голови Мінекоенерго Олексія Оржеля, у разі підписання угоди про транзит газ може стати чи не найдешевшим за всю історію перемовин. "Тоді споживачі із страховою ціною не виграють, бо на ринку буде менша ціна", — попередив він.

Це не стосується мешканців багатоквартирних будинків, які не можуть впливати на цей процес. В їхньому випадку все залежить від комунальних підприємств, які надають їм послуги. Останні так само можуть скористатися пропозицією "Нафтогазу".

Є й інші новини: платіжки за теплову енергію за грудень 2019 року за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні можуть бути знижені на 300-400 грн. "За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати в своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", — заявив напередодні прем’єр Олексій Гончарук.

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Із 1 січня набуває чинності новий кошторис країни, який депутати ухвалили ще 14 листопада.

Відповідно до закону, з нового року прожитковий мінімум збільшиться на 162 гривні та становитиме 2 027 гривень (загальний показник). Бюджет також передбачає "зростання мінімуму" — з 2 027 грн у січні 2020-го до 2 189 грн на кінець року:

з 1 січня – 2102 грн;

з 1 липня – 2197 грн;

з 1 грудня – 2270 грн.

У той же час, 11 грудня Кабмін схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат.

"Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував. Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо", — пояснив прем’єр Олексій Гончарук.

За його словами, прийняття законопроєкту дозволить у подальшому збільшити "мінімум" до 4 200 грн.

Бюджет-2020 також передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 грн. Цей показник зросте на 550 грн, або на 13%. За 3 роки — з 2017-го по 2019-й рік — мінімальна заробітна плата збільшилась на 2 573 грн.

Податки для ФОПів в 2020 році також зростуть

Податки для фізичних-осіб підприємців з наступного року виростуть, що також пов’язано із збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Напередодні державна податкова служба оприлюднила розміри податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ), які почнуть діяти для ФОПів.

Так, ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року платитимуть 1249,26 грн на місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку).

ФОПи на другій групі спрощеної системи — 1983,66 грн на місяць (1039,06 грн ЄСВ і 944,6 грн єдиного податку).

Для третьої групи спрощеної системи розмір єдиного податку буде залежати від розміру доходу та системи, яку вибере платник: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які платять податок на додану вартість (ПДВ) і 5% від доходу для тих, хто ПДВ платить.

Система оподаткування Єдиний податок ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) Військовий збір Всього за місяць І група єдиного податку 210,20 грн (до 10% від прожиткового мінімуму працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1249,26 грн ІІ група єдиного податку 944,60 грн (до 20% від мінімальної заробітної плати) 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1983,66 грн ІІІ група єдиного податку (без ПДВ) 5% від доходу 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1039,06 грн + 5% від доходу ІІІ група єдиного податку (з ПДВ) 3% від доходу + 20% ПДВ 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1039,06 грн + 5% від доходу Загальна система оподаткування не сплачується 1039,06 грн 18% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) 1,5% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) 1039,06 грн + 18% ПДФО + 1,5% військовий збір За найманого працівника не сплачується 1039,06 грн (22% від окладу) 850,14 грн (18% від окладу) 70,85 грн (1,5% від окладу) 1960,05 грн

А що там з іншими податками?

З 1 січня зміниться розмір туристичного збору для готелів і хостелів. Він виросте до 23,62 грн за ніч за одного внутрішнього туриста і до 236,15 грн за ніч — за іноземного.

Податок на нерухомість в 2020 році становитиме не більше 70,85 грн за квадратний метр у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати. Так, відповідний податок не може бути більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за квадратний метр.

Нагадаємо, податок на нерухомість належить до місцевих податків і місцеві органи можуть самостійно вирішувати впроваджувати його чи ні, а також визначати розмір податку.

Ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні, як і раніше, становить 18%. Крім цього, із зарплати вираховують 1,5% військового збору, а роботодавець зобов'язаний платити ще 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівника до Пенсійного фонду.

Субсидії — лише "живими грошима"

У 2019-му році існували три види видатків на субсидії та пільги на компослуги: субвенція на надання пільг та субсидій на придбання твердого і рідкого палива, видатки на виплату пільг і субсидій у грошовій формі та субвенція місцевим бюджетам на надання пільг і субсидій.

У 2020-му ж всі ці видатки об’єднають. Із січня українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу лише у грошовій формі.

Такий підхід — продовження курсу на монетизацію соцвиплат.

При цьому, обсяги фінансування зміняться. У 2019-му році на субсидії виділили 58 млрд грн, а у 2020-му планують витратити на 10,4 млрд грн менше — 47,6 млрд грн.

Така різниця може пояснюватись цьогорічним трендом. У 2019-му видатки держави на субсидії поки що менші за заплановані. Невиконання плану Мінфін пояснював скороченням кількості субсидіантів у першій половині опалювального періоду 2018-2019 років.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися чи переглядатися не будуть. "Тим, кому призначено субсидію, — вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", — сказав голова уряду.

Пенсії: буде автоматичний перерахунок

Бюджет-2020 також передбачає автоматичний перерахунок пенсій, який має відбутися з 1 березня. Формулу перерахунку схвалили у жовтні 2017-го року у рамках пенсійної реформи уряду Гройсмана.

Формула враховує стаж, рівень зарплати людини та рівень середньої зарплати у країні — спеціальний показник для розрахунку пенсій. До перерахунку розмір мінімальної пенсії становитиме 1638 грн.

Для Пенсійного фонду видатки бюджету заплановані в обсязі 172,6 млрд грн. Але, за інформацією Мінсоцполітики, цього може виявитись замало — Пенсійному фонду у 2020-му може додатково знадобитись 23 млрд грн на виплату пенсій.

"Євробляхи": обіцяють поки не штрафувати

22 серпня 2019-го року завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

На той час, за найскромнішими оцінками, в Україні залишалось понад 300 тисяч нерозмитнених транспортних засобів, а їхнім власникам загрожували штрафи до 170 тисяч грн або навіть конфіскація.

На тлі протестів "євробляхарів" президент Володимир Зеленський ініціював закон про нову відстрочку до 1 січня 2020-го року. 12 вересня Рада відтермінувала введення штрафів на 90 днів (до середини грудня), а 19 грудня — відклала штрафи уже до кінця року.

Наступного дня в уряді провели нараду з представниками поліції та головою громадської організації "Автоєвросила" Олегом Ярошевичем, яка проводила акції під стінами Кабміну. За підсумками зустрічі в МВС заявили про досягнення компромісу щодо питань розмитнення авто.

У Кабінеті міністрів пообіцяли на першому засіданні у новому році (14 січня) розглянути два законопроєкти про спрощення процедури розмитнення та відтермінування на 180 днів штрафів, прийняття яких вимагали активісти. А після засідання уряду це питання протягом місяця мають врегулювати у Верховній Раді.

До прийняття нових законів поліція накладати штрафи не буде.

Тарифи Укрпошти: листи і бандеролі подорожчають

Із січня поштовий оператор підвищує тарифи на міжнародні відправлення у декількох категоріях.

Зокрема, зміниться вартість доставки дрібних пакетів до країн Зони 1 та Зони 3: для відправлення масою до 250 г зросте на 0,25 долара, від 250 г до 2 кг — на 0,5 долара.

Про зони для міжнародних відправлень можна дізнатися за посиланням.

Таким чином, для відправлень з урахуванням збору за рекомендований статус (цей збір не зміниться) та ПДВ, фінальний тариф до сплати без знижок становитиме: на дрібні пакети вагою 0-250 г — від 6 до 6,3 доларів, вагою 250-500 г — від 11,4 до 12 доларів. Підвищення становитиме 3-5%.

"Щодо посилок масою від 10 кг, зміниться тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США", — розповіли в Укрпошті.

Водночас, вартість доставки до країн Зони 2 залишиться незмінною.

Підвищить з 1 січня Укрпошта тарифи і на послуги з пересилання простої кореспонденції та простих бандеролей на 12,5% для неопріоритених та на 10% — для пріоритетних відправлень.

Так, за пересилання простої бандеролі вагою до 250 г потрібно буде заплатити 13,5 (непріоритетна) або 16,5 грн (пріоритетна), вагою від 2 до 3 кг — 45 (непріоритетна) чи 55 грн (пріоритетна).

Послуги з пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 г обійдуться в 9 (непріоритетні) або 11 грн (пріоритетні), вагою від 1 до 2 кг — у 36 (непріоритетна) чи 44 грн (пріоритетна).

На 14,2% підвищаться тарифи з пересилання рекомендованих відправлень — із 7 до 8 грн.

Зростуть із 1 січня і тарифи на доставку періодичних друкованих видань за передплатою — у середньому на 12-15%.

Серед причин зростання тарифів в Укрпошті назвали падіння тиражів друкованої преси, які, за прогнозами компанії, падатимуть і надалі через цифровізацію та скорочення кількості жителів країни, особливо жителів сіл, які є основними передплатниками.

Модель оцінки об’єктів нерухомості спростять

5 грудня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт 2047-Д, який передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінки об’єктів нерухомості, відомої як "майданчики Яценка". Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 24 грудня.

Відповідно до документа, "авторизовані електронні майданчики" зникнуть з процесу подання звіту оцінювачами до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Чотири майданчики — "Реєстр оцінки", "Оценка.online", "Експрес-оцінка" та "Професійна оцінка" — не зможуть заробляти по мільйону на день і, скоріше за все, будуть ліквідовані, бо їхні "унікальні" послуги нікому не знадобляться.

Крім цього, з 1 січня 2020-го року стане простішою модель оцінки об'єктів нерухомості. У громадян буде можливість отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомості з Єдиної бази Фонду держмайна без залучення оцінювача.

Раніше це можна було зробити тільки через оцінювача. Тепер він знадобиться лише тоді, коли громадянин не погодиться з оцінкою, сформованою автоматично.

Виробництво спирту: не буде державної монополії

3 грудня Верховна Рада ухвалила, а 11 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується монопольне право "Укрспирту" на виробництво спирту.

Закон, зокрема, передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020-го року, легалізацію експорту з України, а також — дає можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника, передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022-го року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.