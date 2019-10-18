З нового року "Укрпошта" підвищить тарифи

"Укрпошта" підвищить з 1 січня 2020 року вартість універсальних послуг з пересилання простої письмової кореспонденції і простих бандеролей на 12,5% для непріоритетних, і на 10% - для пріоритетних відправлень.

Відповідне рішення було прийняте Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації.

Вартість послуг з пересилання простої письмової кореспонденції вагою до 50 г, зокрема, зросте з 8 до 9 грн (непріоритетні) і з 10 до 11 грн (пріоритетні); вагою з 1 до 2 кг - з 32 до 36 грн (непріоритетні) і з 40 до 44 грн (пріоритетні).

Вартість послуг з пересилання простих бандеролей вагою до 250 г зросте з 12 грн до 13,50 грн (непріоритетні) і з 15 грн до 16,5 грн (пріоритетні); вагою з 2 до 3 кг - з 40 грн до 45 грн (непріоритетні) і з 50 грн до 55 грн (пріоритетні).

Граничні тарифи на послугу з пересилання рекомендованих відправлень підвищаться на 14,2% - з 7 до 8 грн.

У той же час вартість універсальних послуг з пересилання поштових відправлень за кордон залишилася на рівні 2019 року.

Економічна правда