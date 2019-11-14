РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2020

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

За це рішення проголосували 280 нардепів.

Основні показники проєкту державного бюджету на 2020 рік:

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн,



Видатки - 1,195 трлн гривень (збільшились на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком).



На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.



На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж в минулому році.



Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).



Кошти на виплати субсидії заплановані у бюджеті - 48 млрд грн.

Фото: Дмитро Ларін, УП

На освіту планується направити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше минулорічного показника бюджету.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.



На охорону і безпеку у наступному році буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше ніж в 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.



Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн.

Нагадаємо:

Перед цим Рада підтримала поправку до Бюджетного кодексу, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах.

Також Рада прийняла законопроєкт №2144 з правками до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття закону про державний бюджет на 2020 рік.



Економычна правда