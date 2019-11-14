Всі розділи
Укр / Рус

РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2020

Четвер, 14 листопада 2019, 14:20

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

За це рішення проголосували 280 нардепів.

 

Основні показники проєкту державного бюджету на 2020 рік:

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн,

Видатки - 1,195 трлн гривень (збільшились на 67,5 млрд грн в порівнянні з 2019 роком).

На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури  закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж в минулому році.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).

Кошти на виплати субсидії заплановані у бюджеті - 48 млрд грн.

 
Фото: Дмитро Ларін, УП

На освіту планується направити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше минулорічного показника бюджету.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.

На охорону і безпеку у наступному році буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше ніж в 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.

Мінімальна зарплата становитиме 4723 грн.

Нагадаємо:

Перед цим Рада підтримала поправку до Бюджетного кодексу, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах.

Також Рада прийняла законопроєкт №2144 з правками до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття закону про державний бюджет на 2020 рік.

Економычна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Верховна рада бюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нардепи забрали 8 мільярдів з Дорожнього фонду та віддали на місця 14 листопада 2019, 11:20
Рада почала розглядати проєкт держбюджету у другому читанні 14 листопада 2019, 10:30
Рада голосує за ринок землі: чи вдалося Зеленському вмовити "своїх" 13 листопада 2019, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!