Ціна на газ зміниться: що за новий інструмент придумав уряд і як він дозволить економити

З 1 січня в Україні діятиме пропозиція "контракт на майбутнє", яка дозволить застрахувати "газові" ризики до кінця опалювального сезону. ЕП разом з Мінекоенерго та "Нафтогазом" відповідає на головні питання споживачів.

Що сталося? 27 листопада Кабінет міністрів затвердив страхову ціну на газ для населення на поточний опалювальний сезон. Це означає, що з 1 січня українці зможуть обирати, скільки платити за газ для дому. В Україні зараз є дві різні ціни на газ: зафіксована урядом для населення — 5878 грн за тис кубометрів, та ринкова, яка діє для промисловості — 7755 грн за тис кубометрів. Остання не є фіксованою і змінюється в залежності від ситуації на газовому ринку у світі. Відповідно до домовленостей з МВФ, усі, і жителі приватного сектору, і промислові гіганти, з нового року повинні були платитити за газ однаково — за ринковою ціною. Проте уряд запропонував інструмент так званої "страхової ціни", щоб захистити населення від коливання цін — йдеться про фіксацію ціни на певному рівні. Тобто, людина може "забронювати" собі ціну, наприклад, на рівні 6 961 грн за тис кубометрів, і не залежати від того, як змінюватимуться ціни на ринку. У такому випадку ціна буде на 7% нижчою, ніж у першому кварталі минулого року, але вищою за поточну майже на 1 тис грн залежно від регіону. Про саму ініціативу ЕП уже писала, у цьому тексті — відповіді на технічні питання, які цікавлять споживачів.

Як скористатися цією пропозицією? Квартальна ціна буде діяти автоматично для всіх споживачів з 1 січня 2020 року. У всіх є вибір: залишитися в програмі чи вийти з неї і відмовитися від фіксованої ціни.

Я хочу платити за ринковими цінами. Що мені робити? Якщо споживач хоче відмовитися від страхової ціни, йому необхідно з 1 по 20 грудня звернутися до газопостачальної компанії у своєму регіоні. Там запропонують алгоритм виходу з програми. У разі відмови від фіксованої ціни споживачі не зможуть скористатися квартальною ціною, їм "Нафтогаз" запропонує щомісячну ринкову ціну. Здійснювати попередню оплату або звертатися до газзбутів для участі в програмі не потрібно.

Якою буде вартість газу для кінцевого споживача? Страхова ціна "Нафтогазу" за вказаною пропозицією становить 6 961 грн за тис куб м з ПДВ. Вона була визначена на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі і на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року. Кінцева вартість газу залежатиме від тарифів на транспортування, які встановлює НКРЕКП. Вона планує переглянути принцип їх розрахунку з 1 січня 2020 року. Згідно з листопадовими тарифами, вартість газу може становити 8 тис грн за тис куб м.

Якими будуть ринкові ціни? Цього не знає ніхто, оскільки новий транзитний договір з "Газпромом" не укладений. Його доля матиме визначальний вплив на динаміку цін на ринку. За попередніми розрахунками "Нафтогазу", у разі відсутності транзиту з 1 січня ціни на газ можуть зрости до 12 900 грн з ПДВ і без транспортування, що суттєво перевищує запропоновану фіксовану ціну. Утім, якщо транзит вдасться зберегти, "контракти на майбутнє" мають великий шанс завдати споживачам збитків. Міністр енергетики Олексій Оржель говорив, що в разі підписання угоди про транзит газ може стати чи не найдешевшим за всю історію перемовин. "Тоді споживачі із страховою ціною не виграють, бо на ринку буде менша ціна", — попередив він.

У яких регіонах діє пропозиція? Це важливе питання, оскільки попередня ініціатива "Нафтогазу" "газовий запас", яка діяла до 25 вересня, була доступна не у всіх областях. Окремі газзбути не погодилися співпрацювати з "Нафтогазом" через "додатковий клопіт". До програми приєдналися лише 18 регіональних газопостачальних компаній. У Мінекоенерго кажуть, що гарантована ціна діятиме до кінця опалювального сезону в усіх регіонах України, проте забезпечення механізму відмови від гарантованої ціни залежить від регіональних постачальників газу. Якщо компанія-постачальник не пропонує механізм відмови, споживач може змінити постачальника.

Чи доступна пропозиція для боржників та отримувачів субсидій? Пропозицією можуть скористатися всі побутові споживачі та підприємства ТКЕ (виробники тепла, які мають спеціальні обов'язки та отримують газ від "Нафтогазу").

Чи можна відмовитися від послуги, якщо ринкові ціни почнуть знижуватися? Ті, хто готові ризикувати і купувати газ за щомісячною ціною, з 1 до 20 грудня повинні звернутися до газопостачальної компанії у своєму регіоні. Вони запропонують алгоритм виходу з програми для своїх клієнтів. Якщо ринкова ціна у січні буде нижчою, ніж гарантована, споживач не зможе від неї відмовитися, адже рішення щодо відмови необхідно ухвалити до 20 грудня. Так само не буде можливості у разі зростання цін повернутися до квартальної ціни, якщо від неї відмовитися. Це принцип форвардних контрактів, так працюють на вільних ринках в усьому світі. Фактично це вартість страхування від ризиків до кінця сезону. Саме тому споживачам пропонується вибір: застрахувати ризики або обрати щомісячну ціну.

Як до такої ініціативи ставиться МВФ, який виступає за повну лібералізацію газового ринку? "Механізм гарантованої ціни був розроблений для виконання умов Міжнародного валютного фонду щодо лібералізації газового ринку та переходу на ринкове ціноутворення. Фіксація ціни стала можливою завдяки ринковому механізму — форвардним контрактам", — кажуть в Мінекоенерго. НАК уже законтрактував газ з періодом постачання у першому кварталі 2020 року і в такий спосіб закріпив ціну попереднього періоду. Ринкова практика "контрактів на майбутнє" з фіксованою ціною на газ широко використовується у всьому світі.