Президент підписав закон, що скасовує "майданчики Яценка"

24 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 2047-Д про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка", які заробляли на оцінюванні нерухомості.

Про це свідчать дані з сайту Верховної Ради.

Раніше саме комітетське голосування за законопроєкт 2047-Д фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.



Про що йдеться у законопроєкті?

1. З моменту, коли Верховна Рада остаточно ухвалить проєкт, а президент його підпише, "авторизовані електронні майданчики" зникнуть з процесу подання звіту оцінювачами до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Тобто чотири майданчики — "Реєстр оцінки", "Оценка.online", "Експрес-оцінка" та "Професійна оцінка" — не зможуть заробляти по мільйону на день і, скоріше за все, будуть ліквідовані, бо їхні "унікальні" послуги нікому не знадобляться.

2. З 1 січня 2020 року спрощується модель оцінки об'єктів нерухомості. У громадян буде можливість отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомості з Єдиної бази Фонду держмайна без залучення оцінювача.

Раніше це можна було зробити тільки через оцінювача. Тепер він знадобиться лише тоді, коли громадянин не погодиться з оцінкою, сформованою автоматично.

3. Вводиться поріг на оцінку, які здійснює оцінювач. Так, вартість об'єкта нерухомості не може відрізнятися на 25% більше або менше від суми, яку визначає Єдина база.

4. Нотаріуси отримають безплатний доступ до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку нерухомості.

Нагадаємо:

5 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт 2047-Д, що передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості відомої як "майданчики Яценка".

Між першим та другим читанням прийняття закону намагалися затягнути — до законопроєкту 2047-Д подали 1000 правок, найбільше - нардеп від "Європейської солідарності" Степан Кубів (118).

В жовтні 2019 народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу" зареєстрували в Раді законопроєкт №2047, який прибирав схему з електронними майданчики, але не торкався проблеми заниження вартості нерухомості оцінювачами.

Як альтернативою іншою групою депутатів "Слуги народу" було зареєстровано законопроєкт №2047-1, який розширював діяльність майданчиків і знищував оцінщиків.



Врешті решт був зареєстрований ще один законопроєкт 2047-д, який ліквідовував діяльність майданчиків, і на який не вдалося назбирати голосів в комітеті.



Саме це голосування фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.

Раніше, після ухвалення бюджету на 2018 рік всі продавці або покупці нерухомості були зобов'язані звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна. Мета – унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Майданчики просто "пересилали дані" від оцінщика до Єдиної бази ФДМУ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз – 500-1 800 гривень.



Читайте детальніше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка.



Фінал історії з детектором брехні для "слуг народу": як будуть позбуватися "майданчиків Яценка"

Економічна правда