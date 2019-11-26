"Бюджет Зеленського": кому готуватись до змін у 2020 році

Педагоги, медики, фермери, добувачі бурштину, азартні гравці та інші. Що саме змінює в життя окремих українців кошторис на 2020 рік, яким так хизується президент.

Уперше в історії незалежної України парламентарі ухвалили державний бюджет рекордно рано — всередині листопада.

Напередодні президент Володимир Зеленський похвалився, що це перший бюджет "без різних хотєлок" і "без різних посад".

Проте, що він разом з тим змінює для окремих громадян?

ЕП виокремила десять категорій українців, життя яких змінить кошторис-2020.

У фокусі — вчителі, медики, фермери, пенсіонери, водії, власники "євроблях", азаратні гравці та навіть добувачі бурштину.

1. Фермери

Відносини фермерів з державою багато в чому залежатимуть від запуску ринку землі. Як відомо, він повинен запрацювати з жовтня 2020 року.

Загалом у кошторисі-2020 на підтримку сільгоспвиробників передбачено 4,24 млрд грн, що на 1,5 млрд грн менше, ніж у 2019 році. Зниження обсягів фінансування пов'язане з неповним освоєнням коштів у 2019 році.

Очікується, що у 2020 році принцип розподілу коштів зміниться. Якщо, у 2019 році основна частина грошей ішла на підтримку тваринництва, то у 2020 році вони можуть піти на програму пільгових кредитів фермерам на придбання землі. У бюджеті не передбачений точний розподіл ресурсу аграріям.

Усе залежить від того, чи підтримає Верховна Рада законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Якщо підтримає, то уряд обіцяє видавати кредити малим фермерам під 3-5% річних.

В одні руки видаватимуть максимум 5 млн грн. Якщо запуск ринку затримається, то уряд розпорошить ці кошти на інші види підтримки сектору.

2. Видобувачі бурштину

Держава планує отримати 0,5 млрд грн доходів від бурштинової ренти. Кабмін розраховує на легалізацію видобування бурштину і додатковий ресурс від неї. Проблема в тому, що кошти в бюджеті закладені, а закони про легалізацію ще не проголосовані і часу на їх ухвалення залишилося небагато — до кінця року.

Згідно з поданими у Верховну Раду законопроєктами, нелегальне видобування "сонячного каменю" строго каратиметься. За незаконне видобування, зберігання та збут бурштину загрожуватимуть штраф від 51 тис грн до 170 тис грн або обмеження волі на три-шість років. За повторне порушення закону або видобування бурштину у заповідниках можна буде сісти за ґрати на сім років.

Покарання передбачається також у випадках, коли через видобування бурштину земельній ділянці була завдана шкода.

Ділянки для видобування бурштину видаватимуться на основі спецдозволів на п'ять років. Дозвіл можна буде купити на е-аукціоні. Початкова ціна спецдозволу — 3 400 грн за га. Площа ділянки для розробки не може перевищувати 10 га.

Найбільше нові правила торкнуться Рівненської, Волинської та Житомирської областей, які відомі скандалами щодо незаконного видобутку бурштину.

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3. Отримувачі субсидій

У 2019 році існували три види видатків на субсидії та пільги на комунальні послуги: субвенція на надання пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого палива, видатки на виплату пільг і субсидій у грошовій формі та субвенція місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій.

У 2020 році всі ці видатки планується об'єднати. Українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу тільки у грошовій формі. Такий підхід — продовження курсу на монетизацію соціальних виплат.

Обсяги фінансування зміняться. Якщо у 2019 році бюджет виділяв на субсидії 58 млрд грн, то у 2020 році уряд планує витратити на 10,4 млрд грн менше.

Така різниця пояснюється поточним трендом. У 2019 році видатки держави на субсидії поки що менші за заплановані через скорочення кількості отримувачів субсидій у першій половині опалювального періоду 2018-2019 років.

У жовтні 2019 року уряд знову змінив правила видачі субсидій. Тепер на спрощених умовах їх зможуть отримати сімейні дитбудинки, військові, громадяни віком понад 60 років, що перебувають у шлюбі та живуть в селі.

4. Освітяни

На освіту у держбюджеті виділено 131,5 млрд грн. Крім того, видатки на наукову і науково-технічну діяльність враховані в обсязі 10,1 млрд грн.

У 2020 році заробітні плати педагогів зростуть на 9%. Молодий учитель, який заробляє 5,4 тис грн на місяць, отримуватиме 5,9 тис грн, а зарплата досвідченого вчителя зі стажем 30 років зросте з 8,18 тис грн до 8,9 тис грн.

Учителі зі стажем до десяти років отримають виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року — майже 21 тис грн. Передбачається, що цю виплату отримають 73,9 тис педагогів.

Крім того, почне діяти програма "Спроможна школа для кращих результатів" вартістю 3,5 млрд грн. Кошти підуть на закупівлю обладнання для шкіл.

5. Споживачі газу

З 1 січня 2020 року ціна на газ для населення повинна стати ринковою. Така умова прописана в меморандумі про співпрацю України з МВФ. Терміни підвищення ціни на блакитне паливо до ринкового рівня у 2019 році визначив уряд Володимира Гройсмана. Зараз "Нафтогаз" постачає населенню паливо за зниженою ціною на умовах так званих спеціальних зобов'язань.

Для визначення ціни на газ за спеціальними зобов'язаннями "Нафтогаз" аналізує чотири показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономіки щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867, яка встановлює ціну 8,55 грн за куб м.

Якою буде ринкова ціна — залежатиме і від цін на зовнішніх ринках.

"У першому кварталі 2020 року ціна на газ буде меншою, ніж у першому кварталі 2019 року. Прогнозувати ціни на газових біржах складно. Газ є сезонним товаром, тому зараз ціна підвищується. Ми давали людям можливість купувати дешевший газ влітку", — нагадав міністр енергетики Олексій Оржель.

6. Гравці в азартні ігри

Щонайменше 3 млрд грн уряд планує отримати від виведення з тіні грального бізнесу. Ця цифра міститься в бюджеті, але, як і у випадку з бурштиновою рентою, закони про легалізацію азартних ігор ще не ухвалені.

Якщо це станеться, гравців чекатимуть суттєві нововведення. Грати в азартні ігри не зможуть недієздатні особи, а також особи до 18 років. На вимогу організатора гравці повинні будуть пред'являти документ, де вказаний їхній вік.

Казино працюватимуть лише у п'ятизіркових готелях. У Києві вони мусять мати щонайменше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові — 120 номерів, в інших містах — не менше ста номерів.

Кількість букмекерських пунктів в Україні скоротиться до 800. Маючи одну ліцензію, можна буде розмістити десять пунктів. Загальна кількість ліцензій — 80. З них 32 — для розміщення букмекерських пунктів у Києві, 16 — в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові, але не більше сорока пунктів для одного міста.

Розмістити гральні автомати можна буде лише у спеціальних залах в нежитлових приміщеннях. Їх площа залежатиме від кількості жителів міста. Максимальна кількість гральних автоматів в Україні — 40 тис шт.

За участь у нелегальних азартних іграх штраф становитиме від тридцяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 510-5100 грн.

7. Водії

Влада змінила плани щодо ремонту доріг. Сплачений водіями акциз з пального не надходитиме у дорожній фонд, як планувалося раніше. При розгляді проєкту бюджету в сесійній залі народні депутати проголосували за те, щоб доходи від акцизного податку з пального залишилися місцевим бюджетам.

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович заявив, що забирати в місцевих громад акцизний податок з пального неприпустимо.

"Акцизний податок пропонується залишити на 2020 рік за місцевими громадами. Це дасть їм можливість стати на ноги. З 1 січня 2021 року будемо ним наповнювати державний дорожній фонд", — заявив він.

При цьому депутати не затвердили розподіл субвенції на реконструкцію та ремонт доріг між бюджетами різних рівнів. Конфлікти через розподіл ресурсу між центральним та місцевими бюджетами тривають давно, але чи приведуть ці метаморфози до покращення якості доріг в Україні, не відомо.

8. Власники "євроблях"

Водії "євроблях" повинні бути готові до того, що з 1 січня 2020 року почнуть діяти штрафи за використання нерозмитнених автомобілів. Запровадження норм щодо штрафів кілька разів переносилося. 20 вересня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав останню відстрочку.

За оцінками, в Україні залишається понад 300 тис нерозмитнених транспортних засобів. З 1 січня їх власників чекають штрафи від 85 тис грн до 170 тис грн.

Тимчасом депутат з фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов зареєстрував законопроєкт, який пропонує спростити умови ввезення транспортних засобів на митну територію України, знизивши ставки акцизного податку.

Проєкт пропонує протягом 180 днів з дня набуття ним чинності не враховувати віковий коефіцієнт у формулі, за якою визначаються ставки акцизного податку.

Крім того, пропонується на постійній основі зупинити дію норми, що передбачає застосування коефіцієнтів до ставок акцизного податку: коефіцієнта 40 — для авто, що використовувалися п'ять-вісім років, та коефіцієнта 50 — для авто, що використовувалися понад вісім років. Також законопроєкт пропонує вилучити транспортні засоби з переліку підакцизних товарів з 2021 року.

9. Медики

На сферу охорони здоров'я у бюджеті передбачено 115,9 млрд грн.

Левова частка цих коштів припадає на реалізацію програми державних фінансових медичних гарантій. Це ключова програма медичної реформи, яка втілює принцип "гроші ходять за пацієнтом". Держава фінансує медицину з огляду на кількість медичних послуг, наданих медичним закладом.

Перед ухваленням бюджету під тиском депутатів уряд збільшив окремі видатки на медицину.

Видатки на лікування громадян за кордоном зросли на 400 млн грн до 1,1 млрд грн.

Багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування можуть розраховувати на ремонт бюджетним коштом, на це передбачено 1 млрд грн.

Дещо змінилися строки медичної реформи.

Терміни долучення комунальних закладів охорони здоров'я до програми медичних гарантій переносяться з 1 січня на 1 квітня 2020 року.

До 1 квітня зберігатиметься медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Її обсяг — 14,6 млрд грн.

10. Пенсіонери

З 1 березня 2020 року пенсіонерам автоматично перерахують пенсії. Формула перерахунку була схвалена в жовтні 2017 року в рамках пенсійної реформи уряду Гройсмана. Вона враховує стаж, рівень зарплати людини і рівень середньої зарплати в країні — спеціальний показник для розрахунку пенсій.

Видатки бюджету для Пенсійного фонду заплановані в обсязі 172,6 млрд грн. Однак, за інформацією Мінсоцполітики, цього може виявитися замало.

Над текстом працювали Галина Калачова, Всеволод Некрасов, Олександр Колесніченко, Оксана Пирожок, Яніна Корнієнко