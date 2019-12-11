Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується монопольне право "Укрспирту" на виробництво спирту.

Такі дані містяться на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника закон передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Нагадаємо:

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 3 грудня.

Економічна правда