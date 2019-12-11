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Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Середа, 11 грудня 2019, 14:45

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується монопольне право "Укрспирту" на виробництво спирту.

Такі дані містяться на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника закон передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Нагадаємо:

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 3 грудня.

Економічна правда

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спирт Зеленський

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