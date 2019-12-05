Рада ліквідувала "майданчики Яценка"

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт 2047-Д, що передбачає ліквідацію корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості відомої як "майданчики Яценка".

За відповідне рішення проголосували 338 депутатів.

Раніше саме комітетське голосування за законопроєкт 2047-Д фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.

"До дев'яти сторінок закону запропонували 1001 поправку - такий інтерес викликав законопроект у залі. З них 116 враховано повністю, частково або по суті", - сказав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), представляючи документ у парламенті.



При цьому Рада підтримала поправку №664 народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"), яка передбачає безкоштовний доступ, внесення і перевірку інформації до Єдиної бази на безоплатній основі.



"Доступ, внесення, перевірка інформації з/до Єдиної бази відбувається безкоштовно. Формування електронних довідок про ринкову вартість об'єкта нерухомості відбувається безкоштовно", - йдеться в поправці.



Про що йдеться у законопроєкті?

1. З моменту, коли Верховна Рада остаточно ухвалить проєкт, а президент його підпише, "авторизовані електронні майданчики" зникнуть з процесу подання звіту оцінювачами до Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Тобто чотири майданчики — "Реєстр оцінки", "Оценка.online", "Експрес-оцінка" та "Професійна оцінка" — не зможуть заробляти по мільйону на день і, скоріше за все, будуть ліквідовані, бо їхні "унікальні" послуги нікому не знадобляться.

2. З 1 січня 2020 року спрощується модель оцінки об'єктів нерухомості. У громадян буде можливість отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомості з Єдиної бази Фонду держмайна без залучення оцінювача.

Раніше це можна було зробити тільки через оцінювача. Тепер він знадобиться лише тоді, коли громадянин не погодиться з оцінкою, сформованою автоматично.

3. Вводиться поріг на оцінку, які здійснює оцінювач. Так, вартість об'єкта нерухомості не може відрізнятися на 25% більше або менше від суми, яку визначає Єдина база.

4. Нотаріуси отримають безплатний доступ до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку нерухомості.

Нагадаємо:

Між першим та другим читанням прийняття закону намагалися затягнути — до законопроєкту 2047-Д подали 1000 правок, найбільше - нардеп від "Європейської солідарності" Степан Кубів (118).

Після ухвалення бюджету на 2018 рік всі продавці або покупці нерухомості були зобов'язані звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна. Мета – унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів.

Пізніше з’явилися перші компанії-посередники, які забезпечували доступ до електронної бази Фонду держмайна бази. Їх назвали "авторизованими електронними майданчиками". Всі ці посередники, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

Майданчики просто "пересилали дані" від оцінщика до Єдиної бази ФДМУ і отримували за це з кожної оцінки по кілька сотень гривень, зараз – 500-1 800 гривень.



В жовтні 2019 народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу" зареєстрували в Раді законопроєкт №2047, який прибирав схему з електронними майданчики, але не торкався проблеми заниження вартості нерухомості оцінювачами.

Як альтернативою іншою групою депутатів "Слуги народу" було зареєстровано законопроєкт №2047-1, який розширював діяльність майданчиків і знищував оцінщиків.



Врешті решт був зареєстрований ще один законопроєкт 2047-д, який ліквідовував діяльність майданчиків, і на який не вдалося назбирати голосів в комітеті.



Саме це голосування фігурувало в скандалі про 30 тисяч доларів, які нібито пропонували депутатам "Слуги народу" за бойкотування ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.

Читайте детальніше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка.



Фінал історії з детектором брехні для "слуг народу": як будуть позбуватися "майданчиків Яценка"

Економічна правда