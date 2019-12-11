Уряд ухвалив законопроєкт, яким хоче підвищити прожитковий мінімум вдвічі

Уряд схвалив законопроєкт, який скасовує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат, за розрахунками Кабміну це підвищить "мінімум" до 4200 гривень на місяць.

Про це повідомляє урядовий портал.

Як повідомляється, законопроєкт дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників.

"Раніше кожне підвищення прожиткового мінімуму додавало кошти не лише тим, хто їх потребував.

Підвищення автоматично збільшувало державні платежі, штрафи, плату за певні види державних послуг тощо. Скасуванням цієї архаїчної радянської норми дозволить нарешті розпочати справжню боротьбу з бідністю в Україні", - коментує рішення прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадуємо:

5 листопада Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, який скасує прив’язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших виплат або платежів.

Виступаючи у Верховній Раді перед своїм призначенням нинішній прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в Україні зареєстрований "неадекватний прожитковий мінімум, за ці кошти неможливо вижити..."

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року збільшиться на 162 гривні і становитиме 2027 гривень.

В той же час Кабінет міністрів "має здійснити рішучі кроки" щодо наближення розміру прожиткового мінімуму до 4251 гривні.

Економічна правда