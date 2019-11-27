Уряд затвердив страхову ціну на газ для населення

Кабінет міністрів на засіданні затвердив страхову ціну на газ для населення на цей опалювальний сезон.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу по результатам засідання уряду.

Ціна на газ для населення буде становити 6,96 грн за куб м з ПДВ без транспортування, що на 7% нижче ніж було у ніж у першому кварталі 2019 року (8 550 грн). В уряді зазначають, що це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки.

"Цієї зими українець буде захищений від коливання ціни на газ, відповідне рішення про гарантовану ціну на газ ми прийняли на засіданні уряду.

Ми домовилися з Нафтогаз, що на період опалювального сезону ми цю ціну точно забезпечимо", - резюмував Гончарук.

За умовами програми "Гарантована ціна на газ", яку створив уряд кожен споживач України з 1-го січня 2020 року (громадяни та підприємства теплокомуненерго) до 1 травня 2020 року автоматично стають учасниками програми з цінами, згаданими вище.



Нагадуємо:

Днями стало відомо про нову ініціативу уряду щодо фіксації цін на газ.

Мова йде про намір затвердити з 1 січня 2020 року так звану страхову ціну на газ для населення в розмірі близько 7 тис грн за тис куб м з ПДВ без транспортування.

Зараз ціна становить 5 878 грн за тис куб м.

В уряді запевняють, що з урахуванням усіх витрат ціна буде на 7% нижча, ніж у першому кварталі 2019 року (8 550 грн).

Як пояснили співрозмовники в міністерстві, усі бояться, що процес може зірватись, тому до ухвалення рішення усе тримають в таємниці.

ЕП раніше писала, що у разі непідписання нового контракту на транзит газу між Україною та РФ вартість блакитного палива може зрости до 12,9 гривні за кубометр. Уряд запропонує населенню "страхову" ціну у розмірі 7 гривень.

Детальніше читайте за посиланням: "Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ

Економічна правда