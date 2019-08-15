"Укрпошта": тарифи на доставку преси виростуть у 2020 році

Із 1 січня тарифи на доставку періодичних друкованих видань за передплатою через "Укрпошту" зростуть в середньому на 12%-15%.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Для забезпечення мінімального рівня собівартості та стабільної роботи національного поштового оператора тариф зміниться в середньому на 12%-15%", - підкреслили в компанії.

І додали, що Міністерство інфраструктури вже оприлюднило проєкт наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через "Укрпошту".

Серед причин зростання тарифу в компанії назвали падіння тиражів друкованої преси, які, як прогнозує "Укрпошта", й надалі падатимуть через цифровізацію та скорочення кількості жителів країни, особливо жителів сіл, які є основними передплатниками. Однак у компанії пообіцяли робити все можливе, аби їх утримати.

"Запускається онлайн передплата, надаються знижки, працює мотивація для співробітників, посилюється контроль якості. Однак тарифи будуть зростати із збільшенням зарплати співробітників, бо ці витрати не має на кого перекласти", - заявили у компанії.

І підкреслили, що "Укрпошта" не має держпідтримки на доставку преси. Тож зміна тарифів, вважають у компанії, має забезпечити мінімальну рентабельність надання цієї послуги.

Наступного року на збільшення витрат "Укрпошти" і зростання собівартості доставки друкованих ЗМІ істотно вплине й низка чинників: очікуване збільшення розміру мінімальної зарплати, зростання на рівні 9% індексу цін виробників, роботи яких використовує "Укрпошта" для надання послуг поштового зв’язку.

Окрім цього, на збільшення витрат вплине також інфляція, підвищення вартості оренди приміщень, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, опалення та інші комунальні послуги.

"Укрпошта" доставляє друковані видання до 30 тисяч населених пунктів України. У доставці періодичних видань задіяні майже 31 тисяча листонош та близько 3000 од. автотранспорту. Перевезення пошти та друкованих видань проводиться на понад 3,1 тис. поштових маршрутів загальною протяжністю понад 311,8 тис. км. Вартість послуг із розповсюдження періодичного друкованого видання за передплатою становить у середньому 20% від загальної вартості видання.

Нагадаємо:

У липні-2019 "Укрпошта" запустила доставку субсидій готівкою.

У квітні2-19 "Укрпошта" попередила, що підвищить тариф на дві категорії міжнародних відправлень.

Станом на липень "Укрпошта" виплатила майже 5 мільярдів монетизованих субсидій.

Економічна правда